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Giải trí

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

P.V

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.

“Đu” tới Chung kết mới gọi là trọn bộ

Có những khoảnh khắc xem qua màn hình đã đủ khiến fan phấn khích. Nhưng cũng có những khoảnh khắc phải có mặt tại chỗ mới cảm nhận hết.

Chung kết Tinh Hà “Say Hi” sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại TP.HCM
Chung kết Tinh Hà “Say Hi” sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tại TP.HCM

Đó là khi sân khấu ở ngay trước mắt, intro vừa vang lên và hàng nghìn khán giả đồng loạt gọi tên nghệ sĩ mình yêu thích. Là tiếng fanchant không cần hẹn trước, những lightstick cùng bật sáng và cảm giác được nhìn thấy những stage từng chờ đợi suốt nhiều tuần diễn ra ngay trước mắt.

Với Chung kết Tinh Hà “Say Hi”, cảm xúc ấy càng được đẩy lên cao khi Top 16 bước vào chặng cuối của hành trình. Và với một bộ phận khách hàng TPBank, khoảng cách từ “xem idol qua màn hình” tới gặp idol ngay tại Chung kết đã được rút ngắn bằng những đặc quyền dành riêng trong suốt chương trình.

Vote có, merch có, vé Chung kết cũng có

Trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương của Tinh Hà “Say Hi”, TPBank không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn đưa trải nghiệm của chương trình vào chính hành trình thường ngày của fandom.

Thiết kế thẻ Tinh Hà “Say Hi” xịn xò cùng bộ sticker ghi điểm tuyệt đối với fandom
Thiết kế thẻ Tinh Hà “Say Hi” xịn xò cùng bộ sticker ghi điểm tuyệt đối với fandom

Fan có thể nhận lượt bình chọn trực tiếp trên App TPBank để “tiếp sức” cho Anh Trai mình yêu thích trên bảng xếp hạng. Những chiếc thẻ phiên bản Tinh Hà “Say Hi”, bộ merchandise giới hạn hay cơ hội sở hữu vé Chung kết tiếp tục biến mỗi tương tác thành một phần của cuộc vui.

Nói cách khác, hành trình “đu Tinh Hà” không chỉ diễn ra vào lúc chương trình lên sóng. Từ một lượt vote trên điện thoại, một chiếc thẻ mang dấu ấn chương trình cho tới tấm vé bước vào đêm Chung kết, fandom có thể mang tinh thần “Say Hi” theo mình xuyên suốt mùa giải.

Và có lẽ phần thưởng thú vị nhất vẫn là khoảnh khắc từ người theo dõi qua màn hình, fan thực sự check-in tại Chung kết, hòa vào biển người và tận mắt chứng kiến Top 16 bước lên sân khấu.

Khi đặc quyền ngân hàng cũng phải “đúng gu”

Với TPBank, câu chuyện không dừng ở việc trao một tấm vé.

Hành trình được nối dài từ cơ hội săn vé, bình chọn, sở hữu những vật phẩm gắn với chương trình đến trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện. Đặc biệt, khách hàng cao cấp còn có TPBank Sky Lounge – không gian riêng tại các đêm concert Tinh Hà “Say Hi”, bổ sung một lớp trải nghiệm khác biệt cho hành trình thưởng thức chương trình.

Đây cũng là cách khái niệm “đặc quyền khách hàng” được làm mới. Thay vì chỉ xoay quanh những ưu đãi quen thuộc, đặc quyền có thể trở thành chiếc vé bước vào thế giới mà khách hàng thực sự yêu thích, một concert đang hot, một nghệ sĩ đang “bias”, hay đơn giản là một khoảnh khắc đáng nhớ cùng cộng đồng có chung tần số.

Với thế hệ trẻ, đôi khi cảm giác được ngân hàng “hiểu mình” cũng bắt đầu từ những điều như thế.

Top 16 sẵn sàng, fandom cũng đã vào vị trí

Ngày 2/10, khi sân khấu Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn, hành trình từ 24 gương mặt đến Top 16 sẽ bước vào những khoảnh khắc được chờ đợi nhất.

Trên sân khấu là cuộc đua cuối cùng. Dưới khán đài là những fanchant, lightstick và hàng nghìn fan đã sẵn sàng cháy hết mình cho Anh Trai mình yêu thích.

Và đâu đó giữa biển người ấy sẽ có những khách hàng TPBank – những người đã đi từ vote trên App, săn merch, săn vé đến check-in Chung kết.

Từ một giao dịch thường ngày đến một tấm vé đưa khách hàng vào đúng nơi cảm xúc đang thăng hoa, TPBank đang đưa tinh thần “Sống ĐỈNH” đến gần hơn với đời sống của người trẻ: không chỉ hiểu khách hàng cần gì, mà còn bắt đúng tần số những điều họ yêu thích.

#Tinh Hà #Chung kết #TPBank #fan #sân khấu #vote #merch

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