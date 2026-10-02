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Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Trạch Dương

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Sáng 2/10, công tố viên Charlotte Draycott tiếp tục phần trình bày mở đầu tại Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng (Abby Choi), người mẫu qua đời ở tuổi 28 vào tháng 2/2023.

Ba bị cáo gồm Alex Kwong Kong-chi, 31 tuổi (chồng cũ), anh trai của Alex, Anthony Kwong Kong-kit, 35 tuổi (anh trai chồng) và Kwong Kau, 68 tuổi, cựu trung sĩ cảnh sát (cha chồng cũ). Cả ba phủ nhận cáo buộc giết người. Alex và Anthony nhận tội cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể nạn nhân trong khoảng ngày 21-23/2/2023, còn Kwong Kau không nhận cả hai cáo buộc.

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Anh trai chồng, cha chồng và chồng cũ của Thái Thiên Phượng đang bị xét xử.

Công bố camera và vật chứng

Công tố đề cập việc ông Kwong Kau thuê căn nhà tại thôn Lung Mei, quận Tai Po từ ngày 2/2/2023. Theo lập luận của công tố, dữ liệu liên lạc cho thấy việc thuê nhà để phân xác phi tang là quyết định của ba bị cáo.

Hơn 20 đoạn camera ghi lại hoạt động từ đầu tháng 2/2023 được phát tại tòa. Công tố cho rằng hình ảnh thể hiện Kwong Kau và Anthony lần lượt mua thùng nhựa lớn, máy xay, dao, cưa, găng tay, dây buộc, túi rác cùng đồ vệ sinh.

Một chiếc búa được đưa ra trước bồi thẩm đoàn. Các thành viên đeo găng tay, cầm vật chứng để cảm nhận. Những vật dụng và hình ảnh được công tố viện dẫn nhằm làm rõ cáo buộc các bị cáo đã chuẩn bị từ trước.

Công tố còn viện dẫn đoạn camera trong ngày xảy ra vụ án, cho rằng Anthony và Alex trao đổi cách tấn công nạn nhân. Công tố mô tả Anthony thực hiện động tác minh họa, Alex gật đầu rồi làm lại động tác. Phía công tố cũng cáo buộc Alex chuẩn bị sẵn quần áo để thay sau khi gây án.

Tranh chấp căn hộ, quan hệ gia đình rạn nứt

Trong phần mở đầu ngày 30/9, công tố viên Draycott nói tiền bạc “dường như là nguyên nhân gốc rễ” của vụ án. Bà đề cập sự chênh lệch về điều kiện kinh tế giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ.

Sau khi chia tay Alex, nữ người mẫu vẫn hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, một phần vì họ giúp chăm sóc hai con chung. Cô chi gần 60 triệu HKD, tương đương khoảng 7,6 triệu USD, mua căn hộ cao cấp tại khu Kadoorie Hill, Kowloon, cho các con sinh sống cùng gia đình chồng cũ.

Căn hộ đứng tên Kwong Kau (bố chồng cũ) nhằm giảm khoản thuế phải trả nếu đăng ký dưới tên Thái Thiên Phượng. Kwong Kau và vợ chuyển vào ở, Anthony (anh trai chồng cũ) sau đó được cô thuê làm tài xế.

Nữ người mẫu còn chi tiền sửa sang căn hộ, mua xe và thuê người hỗ trợ chăm sóc, đưa đón các con. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên xấu đi từ năm 2022 khi cô muốn bán căn hộ, mua nơi ở khác tại Tuen Mun để thuận tiện cho việc học của con gái.

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Gia đình trong ngày đưa tang người mẫu Thái Thiên Phượng.

Tháng 6/2022, Thái Thiên Phượng yêu cầu Kwong Kau ký giấy ủy quyền để tiến hành bán nhà nhưng bị từ chối. Trong lần trao đổi tháng 7, Kwong Kau bị cáo buộc tìm cách hành hung cô.

Đến tháng 11, sau khi mẹ nữ người mẫu đề cập khả năng khởi kiện, Kwong Kau mới đồng ý ký giấy. Công tố cho rằng Thái Thiên Phượng muốn bán nhà sớm vì lo giấy ủy quyền có thể bị thu hồi.

Tòa cũng công bố tin nhắn thoại nữ người mẫu gửi mẹ qua WeChat. Nội dung được công tố viện dẫn cho thấy cô bất bình vì hỗ trợ nhà chồng cũ trong nhiều năm nhưng cho rằng họ không biết ơn. Cô lo mâu thuẫn giữa người lớn ảnh hưởng tới quan hệ với các con.

Trong các tin nhắn, Thái Thiên Phượng thúc giục mẹ giúp giải quyết giấy tờ bán căn hộ. Công tố còn đề cập một tin nhắn dịp Tết năm 2023, khi cô đang làm việc tại Pháp, trong đó cô phàn nàn việc muốn nói chuyện với con nhưng bị ngăn cản.

Công tố còn cáo buộc Kwong Kau lôi kéo hai con trai tham gia kế hoạch sát hại nữ người mẫu. Theo lập luận được trình bày tại tòa, Kwong Kau cho rằng nếu cô qua đời, căn hộ vẫn đứng tên mình và ông có thể trở lại sinh sống. Ba bị cáo phân công vai trò trong kế hoạch sát hại và xử lý thi thể. Việc xác định trách nhiệm từng người tiếp tục được xem xét qua chứng cứ và tranh tụng.

Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2/2023. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện các phần thi thể tại căn nhà ở Lung Mei. Vụ việc gây chấn động Hong Kong, Trung Quốc và thu hút truyền thông quốc tế.

Nữ người mẫu có bốn con, thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Hơn ba năm sau cái chết của cô, phiên tòa đang làm rõ những gì xảy ra trước và trong ngày nạn nhân mất tích, cùng cáo buộc đối với ba thành viên gia đình chồng cũ.

#Thái Thiên Phượng #phiên tòa Thái Thiên Phượng #vụ sát hại Abby Choi #chồng cũ Thái Thiên Phượng #tranh chấp căn hộ

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