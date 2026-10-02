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Văn hóa

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Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Đinh Bá Thành:

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Giang Thanh - Duy Quốc

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

Tại Hội nghị xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng diễn ra ngày 2/10, chia sẻ về con đường phát triển công nghiệp văn hóa của doanh nghiệp, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC cho hay ba trụ cột chiến lược được xác định là: Nội dung và sở hữu trí tuệ nguyên bản, Nền tảng số và công nghệ AI, Xuất khẩu văn hóa ra toàn cầu.

Biến văn hóa thành chuỗi giá trị kinh tế

“Đối với DatVietVAC, mọi sản phẩm tạo ra đều phải mang giá trị nguyên bản, nguyên thủy. Nhờ định hướng này, chúng tôi chiếm giữ khoảng 50% tổng thị phần lượt xem và nghe tại Việt Nam suốt 3 năm liên tiếp. Giá trị gia tăng của IP hiện đóng góp khoảng 25% vào tổng doanh thu”, ông Thành nói.

Từ nội dung, DatVietVAC thông qua hệ sinh thái phân phối rộng khắp trên các nền tảng số, tiếp cận khoảng 20% người dùng Internet tại Việt Nam. “Big Data và AI phải được ứng dụng ngay từ đầu, từ khâu sáng tạo, sản xuất đến phân phối và tiêu thụ nội dung”, ông Thành cho hay.

Một mảnh ghép khác của chuỗi giá trị là kinh tế sự kiện và xuất khẩu văn hóa. Trong 2 năm qua, DatVietVAC bán khoảng 167.000 vé xem concert. Giá vé dao động từ 800.000 đồng/vé đến 50 triệu đồng/vé.

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Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC - nhấn mạnh khi kết nối các trụ cột trên, giá trị không còn dừng ở một sản phẩm giải trí riêng lẻ mà có thể hình thành cả chuỗi kinh tế.

Ở thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang liên doanh cùng ông Lenzo Yoon (cựu Global CEO của HYBE - người đặt nền móng đưa BTS tiến vào thị trường Bắc Mỹ) về kinh tế fandom, đồng thời ký hợp đồng phân phối âm nhạc quốc tế với Sony Music trong 5 năm.

Tiên phong kết hợp di sản văn hóa vào nội dung đương đại, doanh nghiệp đã đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức concert trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia thu hút hơn 110.000 khán giả.

Chỉ sau 2 tháng phát sóng, chương trình Tinh hà say hi đã đạt hàng chục tỷ lượt xem/nghe. Theo số liệu từ YouNet Media, chương trình ghi nhận 6 triệu lượt thảo luận và 510 triệu lượt tương tác. Chương trình nhận được đánh giá rất tích cực từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi đưa các chất liệu văn hóa truyền thống như ca trù, truyện cổ Tấm Cám vào không gian âm nhạc, vũ đạo hiện đại, qua đó tạo thêm cách tiếp cận di sản với công chúng trẻ.

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Tinh hà say hi đạt hàng chục tỷ lượt xem/nghe chỉ sau hai tháng phát sóng.

Để di sản trở thành sản phẩm xuất khẩu

Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc, ông Thành nhấn mạnh K-Culture đã tăng trưởng gấp 24 lần kể từ khi khởi xướng và hiện sở hữu khoảng 255 triệu người hâm mộ toàn cầu, kéo theo sự bùng nổ của chuỗi giá trị tiêu dùng như K-Beauty, K-Food, thời trang…

Ông cho rằng Việt Nam có thể nghiên cứu mô hình “Korea +1”, hướng tới hình thành những “kỳ lân” trong công nghiệp văn hóa. Lấy ví dụ về HYBE, doanh nghiệp đứng sau thành công của BTS đã đạt mức vốn hóa 9,6 tỷ USD, tăng trưởng 17,5%-30%/năm.

“Doanh nghiệp không cần sở hữu các nhà máy hay hạ tầng vật lý nặng nề, mà sức mạnh nằm ở trí tuệ, sự sáng tạo nguyên bản, nền tảng mạng xã hội Weverse và nền kinh tế người hâm mộ (Fandom economy). Đây chính là hình mẫu "kỳ lân” công nghiệp văn hóa mà Việt Nam cần hướng tới”, ông Thành nhìn nhận.

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Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings - chia sẻ về câu chuyện thành công của doanh nghiệp với công nghiệp văn hóa.

Đặt câu chuyện này vào Đà Nẵng, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC đánh giá địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa, từ kinh tế đêm, lượng khách du lịch đến hệ thống di sản và ẩm thực đặc trưng.

Tuy nhiên theo ông, nhiều hoạt động hiện vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tập trung, cơ chế hỗ trợ và dữ liệu về hành vi tiêu dùng. Những giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực địa phương chưa được đóng gói thành các sản phẩm có thương hiệu, khả năng nhân rộng và xuất khẩu.

“Thành phố cũng thiếu doanh nghiệp 'đầu đàn', cần có đối tác chiến lược để triển khai toàn diện ngành công nghiệp văn hóa và giải trí, dẫn dắt và chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế đột phá”, ông Thành nói.

Từ đó, ông Thành cũng đề xuất mô hình “DN-Culture” cho Đà Nẵng với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

Một trong những đề xuất là xây dựng “Bảo tàng sống về Văn hóa Ẩm thực”, tập hợp và giới thiệu những món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, Quảng Nam - Hội An theo hướng tinh tuyển, chuẩn hóa và giữ bản sắc.

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DatVietVAC Group Holdings ký kết biên bản ghi nhớ với UBND TP. Đà Nẵng, là đối tác chiến lược toàn diện trong phát triển công nghiệp văn hóa cho địa phương.

Cùng với đó, thành phố có thể tổ chức chuỗi lễ hội ẩm thực kết hợp Mega Concert quốc tế vào các dịp lớn trong năm, tạo thêm sản phẩm du lịch âm nhạc - giải trí có khả năng thu hút khách từ khu vực.

Với lợi thế sở hữu 2 di sản thế giới, ông Thành cho rằng Đà Nẵng cần kể được “câu chuyện di sản” bằng ngôn ngữ đương đại, biến lịch sử, văn hóa và những yếu tố độc bản của địa phương thành chất liệu cho sản phẩm và truyền thông.

Ở tầm quốc tế, ông đề xuất chuẩn hóa các sản phẩm văn hóa có khả năng xuất khẩu, mở rộng thị trường thông qua cộng đồng người Việt ở nước ngoài và nghiên cứu xây dựng hai trung tâm Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực - Âm nhạc tại Los Angeles (Mỹ) và Seoul (Hàn Quốc), qua đó đưa thương hiệu Đà Nẵng đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Tại Hội nghị, UBND TP. Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings. Theo đó, doanh nghiệp này là đối tác chiến lược toàn diện trong phát triển công nghiệp văn hóa cho TP. Đà Nẵng, tư vấn và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa TP. Đà Nẵng giai đoạn 2026-2032 và các giai đoạn tiếp theo, tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế cho TP. Đà Nẵng.

#Đà Nẵng #K-Culture #công nghiệp văn hóa #du lịch #sự kiện quốc tế #DN-Culture

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