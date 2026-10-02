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Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV, thôi chức Phó Tổng Giám đốc

Ngọc Ánh

TPO - Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam - có nhiều đóng góp quan trọng trong gần ba thập kỷ công tác ở VTV.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV từ 1/10

Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ban Bí thư bổ nhiệm ba nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban Bí thư cũng quyết định ông Đỗ Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam - thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10.

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Đạo diễn Đỗ Thanh Hải rời VTV từ tháng 10.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải có những đóng góp quan trọng trong những năm qua, góp phần đưa thương hiệu VTV lan tỏa không chỉ phạm vi trong nước mà cả quốc tế.

Ông Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010. Ông Đỗ Thanh Hải từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại Học viện Deutsche welle (Đức) năm 2008.

Ông Đỗ Thanh Hải gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1997 ở vai trò đạo diễn phim, sau đó trở thành Trưởng phòng của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 2007-2008, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

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Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ về nghệ thuật kể chuyện phim truyện truyền hình.

Từ tháng 8/2009, đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2020, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Tháng 11/2025, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận quyết định bổ nhiệm lại chức vụ này.

Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về nghệ thuật kể chuyện phim truyện truyền hình vào tháng 7/2026.

Thay đổi truyền hình giờ vàng

NSƯT Đỗ Thanh Hải tham gia ở nhiều vai trò như đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam như Gặp nhau cuối tuần (2000-2006), Thư giãn cuối tuần (2010-2015), là tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Ông cũng là là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng được khán giả yêu mến như Xin hãy tin em (1997), Của để dành (1998), Phía trước là bầu trời (2001)

Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, đạo diễn Đỗ Thanh Hải góp công lớn trong sự thay đổi ngoạn mục của phim truyền hình Việt Nam, với Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con. Các tác phẩm này mang đến chất lượng cho chuỗi phim "giờ vàng", chiếm trọn tình cảm của khán giả cả nước.

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Đạo diễn Đỗ Thanh Hải góp công đặt nền móng cho chương trình Gặp nhau cuối năm.

Với sự dẫn dắt của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam liên tục sản xuất hàng trăm tập phim mỗi năm, tạo nên nhiều tác phẩm được khán giả quan tâm. Những đóng góp của tập thể Trung tâm được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, bằng khen, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng khẳng định giá trị của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ nằm ở những bộ phim thành công mà quan trọng hơn là sự kế tiếp của đội ngũ những người làm nghề tài năng, tâm huyết.

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Đạo diễn Đỗ Thanh Hải góp công lớn trong sự thay đổi ngoạn mục của phim truyền hình Việt Nam.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm cũng làm nên tên tuổi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc luôn khẳng định họ yêu quý và gắn bó với Táo Quân suốt nhiều năm là nhờ "thuyền trưởng" Đỗ Thanh Hải.

Trước sự cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường truyền hình và sự thay đổi trong cách khán giả tiếp nhận nội dung, đạo diễn Đỗ Thanh Hải xác định Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam phải liên tục thích ứng với công nghệ, xu hướng thưởng thức mới nhưng vẫn giữ sứ mệnh của một đơn vị sáng tạo sản phẩm văn hóa.

Theo ông, phim truyền hình cần thu hút người xem bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, mang thông điệp tích cực.

Trong điều hành sản xuất, đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ quan điểm đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên hàng đầu, thay vì coi tỷ suất người xem là thước đo duy nhất.

Ông nhìn nhận thành công của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là nội dung.

Với khối lượng vài trăm tập phim mỗi năm, không thể kỳ vọng tác phẩm nào của đơn vị cũng trở thành hiện tượng, nhưng mục tiêu quan trọng là duy trì sức hút của phim Việt và khiến khán giả chờ đợi các tác phẩm trong nước.

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#Đỗ Thanh Hải #VTV #đạo diễn #truyền hình #Táo Quân #phim truyền hình #VFC

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