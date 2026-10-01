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Sau 'Mưa đỏ' là 'Đất lửa'

Ngọc Ánh

TPO - Phim "Đất lửa" do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) chỉ đạo, định hướng về nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền.

Ngày 1/10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - xác nhận với PV Tiền Phong rằng chị sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Phim hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2028). Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - chủ trì hội nghị.

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Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - yêu cầu bộ phim cần bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh sau thành công của phim Mưa đỏ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai cho Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, kỹ lưỡng và chặt chẽ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu bộ phim cần bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Tác phẩm phải có chất lượng nghệ thuật, sức hấp dẫn và khả năng tạo cảm xúc đối với công chúng.

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Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - báo cáo công tác triển khai Đất lửa.

Đây là những yêu cầu quan trọng để tác phẩm hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và sức sống nghệ thuật, tạo được sự đồng cảm và chạm tới trái tim của khán giả.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các đại biểu kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất lửa.

Các cơ quan đơn vị cũng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung như chất lượng nghệ thuật, định hướng chính trị, quy mô sản xuất và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị.

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Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn phim điện ảnh Đất lửa.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất của Điện ảnh Quân đội nhân dân và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương bắt tay triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cục Tuyên huấn được giao tiếp tục chỉ đạo, định hướng về nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền của bộ phim.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình làm phim, chủ động xây dựng phương án, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện và các điều kiện phục vụ sản xuất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và phương tiện.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô kỳ vọng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia dự án tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tạo ra tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao phục vụ bộ đội và nhân dân.

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#đất lửa #phim truyện #Quân đội nhân dân #lịch sử #đạo diễn Đặng Thái Huyền #Thượng tướng Trương Thiên Tô #Mưa đỏ

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