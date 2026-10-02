Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.

Ngày 2/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng với sự tham gia của các đại biểu, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

NSND Xuân Bắc hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Duy Quốc.

Không bán vé mà bán hành trình trải nghiệm

Chia sẻ tại Hội nghị, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhìn nhận câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa ở Đà Nẵng không chỉ là “có thêm bao nhiêu concert” mà quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm đủ sức khiến người dân, du khách sẵn sàng mua vé máy bay đến thành phố và quay trở lại.

Theo ông, Đà Nẵng trước hết cần chuyển từ tổ chức sự kiện sang phát triển sản phẩm. Một sản phẩm văn hóa phải có vòng đời, có nhiều mùa, có thương hiệu, bán được vé, thu hút đầu tư, khai thác được trên nền tảng số và kéo theo chuỗi dịch vụ phụ trợ.

“Đà Nẵng cần xây dựng một số sản phẩm 'đinh', đó là sản phẩm mà khi nghĩ đến, du khách nghĩ ngay tới Đà Nẵng và khi đến Đà Nẵng, họ khát khao được trải nghiệm. Chúng ta không bán một chiếc vé xem biểu diễn mà hãy bán một hành trình trải nghiệm”, NSND Xuân Bắc nói.

Từ góc nhìn huy động nguồn lực, ông đề nghị thành phố chuyển từ tư duy “xin tài trợ” sang “mời đầu tư”. Doanh nghiệp và nhà đầu tư cần nhìn thấy sản phẩm, thị trường, khả năng khai thác thương mại và cơ chế chia sẻ lợi ích trước khi quyết định bỏ vốn.

NSND Xuân Bắc cho rằng Nghị quyết 28 năm 2026 của Quốc hội mở ra một không gian chính sách đáng chú ý khi cho phép thí điểm Quỹ Văn hóa Nghệ thuật theo mô hình hợp tác công - tư (PPP), vận hành theo nguyên tắc thị trường để hỗ trợ, đầu tư cho các dự án văn hóa nghệ thuật sáng tạo có tiềm năng thương mại.

“Đây chính là cơ hội lớn để thay đổi phương thức huy động và khơi thông nguồn lực xã hội. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về hiệu quả và được hưởng thành quả tương xứng với mức rủi ro họ chấp nhận”, ông nói.

Một yêu cầu khác được Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ làm công nghiệp văn hóa, đặc biệt là producer (giám đốc sản xuất), chuyên gia marketing văn hóa và quản trị bản quyền.

Ông cũng đề xuất Đà Nẵng thiết lập cơ chế một cửa hỗ trợ sự kiện, có đầu mối chuyên trách, tập trung xử lý nhanh gọn các thủ tục cho sự kiện văn hóa quy mô lớn, chuẩn hóa bộ thước đo hiệu quả bằng các chỉ số kinh tế.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện Việt Nam - đưa ra lộ trình 3 năm để thúc đẩy công nghiệp điện ảnh của Đà Nẵng.

Chia sẻ về cơ hội phát triển công nghiệp điện ảnh của Đà Nẵng, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện Việt Nam - nhìn nhận qua 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) đã tạo được dấu ấn quốc tế, kết nối các công ty sản xuất phim Việt Nam với các đơn vị phát hành quốc tế.

Để DANAFF trở thành sự kiện điện ảnh uy tín, qua đó thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa, du lịch và hợp tác quốc tế, bà Lan đề xuất kế hoạch 3 năm.

Trước hết, thành phố cần xây dựng đầu mối hỗ trợ đoàn phim, củng cố kết nối công nghiệp và cơ chế theo dõi đối tác, mở chương trình thực tập để phát triển tài năng.

Sau đó là thử nghiệm hỗ trợ một số dự án khảo sát hoặc sản xuất, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp địa phương và tổ chức hoạt động điện ảnh định kỳ cho công chúng. Giai đoạn cuối là đánh giá những khâu tạo được dự án, việc làm và doanh thu thực chất để tập trung nguồn lực.

Từ nền tảng DANAFF, Đà Nẵng muốn thúc đẩy công nghiệp điện ảnh.



Đồng quan điểm, đạo diễn Việt Tú cho rằng Đà Nẵng có thể tham chiếu mô hình Cannes (Pháp) - một thành phố gắn chặt với điện ảnh và các sự kiện văn hóa quốc tế. Với nền tảng DANAFF, ông đề xuất thành phố hướng tới mục tiêu trở thành một “Cannes của châu Á”.

Đạo diễn Việt Tú đưa ra 5 nhóm hành động cụ thể: xây dựng đại nhạc hội thường niên tầm cỡ thế giới hướng tới quy mô 100.000 du khách mỗi mùa, phát triển các mô hình giải trí đạt chuẩn quốc tế để giữ chân dòng khách chi tiêu cao, hình thành siêu phân khu tổ chức triển lãm - hội chợ sáng tạo và sự kiện trong nhà kết hợp bảo tồn thiên nhiên, tận dụng hạ tầng sẵn có để xây dựng trung tâm ươm tạo dự án điện ảnh và công nghệ số, đầu tư nhà hát hoặc trung tâm biểu diễn nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế.

Bắt tay các “ông lớn” để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, thành phố có lợi thế về hệ thống di sản văn hóa, du lịch, nguồn lực sáng tạo và khoa học công nghệ.

Đà Nẵng xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng để khai thác hiệu quả tài nguyên, hình thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo động lực phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết địa phương tập trung vào 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm.

Thành phố định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đó là nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ.

“Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở tiềm năng, mà nằm ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh. Do đó, chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận rõ ràng: không chỉ tổ chức sự kiện - lễ hội mà phải tạo ra sản phẩm, không chỉ thu hút khách mà phải hình thành thị trường và không chỉ có phong trào, mà phải có doanh thu và giá trị gia tăng”, bà Thi nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh vai trò đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân, các tổ chức quốc tế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo.

Tại Hội nghị, UBND TP. Đà Nẵng đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

UBND TP. Đà Nẵng bắt tay với các "ông lớn" để phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong đó, DatVietVAC Group Holdings trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong phát triển công nghiệp văn hóa cho TP. Đà Nẵng, tư vấn và triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2032 và các giai đoạn tiếp theo, đồng thời tổ chức các lễ hội âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng hợp tác Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam để xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế từ hiệu quả thành công của các kỳ DANAFF.

Ngoài ra, địa phương cũng ký kết với các “ông lớn” để phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách thông qua các lễ hội và sự kiện, gắn với phát triển kinh tế ban đêm.

“Chính quyền thành phố luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực, tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng”, bà Thi khẳng định.