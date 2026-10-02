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Địa ốc

Vinhomes Sài Gòn Park duy trì sức sống bền bỉ nhờ chuỗi học tập, khởi nghiệp, an cư

P.V

Tích hợp quần thể trường đại học 150 ha, Làng khởi nghiệp và hệ thống thương mại trong cùng một bán kính sống, Vinhomes Sài Gòn Park đang đưa tri thức trở thành động lực tự thân, kiến tạo nền tảng kinh tế và an cư bền vững cho đại đô thị phía Tây Bắc TP.HCM.

Hệ thống trường học tạo nguồn cầu tiêu dùng thường nhật

Buổi sáng, giảng viên ghé quán cà phê trước giờ lên lớp. Giữa trưa, sinh viên tìm địa điểm ăn uống, học nhóm. Cuối ngày, gia đình ghé cửa hàng mua đồ, đón con rồi trở về nhà. Những nhu cầu rất khác nhau ấy có thể cùng xuất hiện quanh một trung tâm giáo dục, tạo nên nhịp giao thương vượt ra ngoài ranh giới khuôn viên trường.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, quỹ đất hơn 150 ha được quy hoạch cho quần thể trường đại học trong nước và quốc tế. Cùng với đó là hệ thống 36 trường mầm non và phổ thông liên cấp, gồm Vinschool, trường công lập và tư thục, đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ tuổi thơ đến đại học.

Quần thể đại học hơn 150 ha cùng hệ sinh thái giáo dục là điểm tựa tạo nguồn cầu an cư thực chất tại Vinhomes Sài Gòn Park.
Quần thể đại học hơn 150 ha cùng hệ sinh thái giáo dục là điểm tựa tạo nguồn cầu an cư thực chất tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Quy mô giáo dục này tạo tiền đề hình thành cộng đồng gồm sinh viên, giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các gia đình có nhu cầu an cư dài hạn. Mỗi nhóm mang theo lịch trình và thói quen tiêu dùng riêng. Sinh viên cần không gian học tập, ăn uống và lưu trú thuận tiện; giảng viên, chuyên gia quan tâm đến môi trường sống gần nơi làm việc; phụ huynh ưu tiên hệ sinh thái giáo dục và tiện ích dành cho gia đình.

Sự đa dạng về nhu cầu giúp hoạt động thương mại có cơ hội duy trì xuyên suốt trong ngày, thay vì phụ thuộc vào những khung giờ hay mùa cao điểm. Với bất động sản nhà ở và thương mại, đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nguồn cầu thực chất.

Saigon Startup Village tạo bệ phóng giữ chân người trẻ sau tốt nghiệp

Một đô thị tri thức còn cần không gian cho những gì diễn ra sau giờ học: những cuộc gặp để bàn dự án, nơi làm việc cho nhóm sáng lập, hay cơ hội kết nối giữa người có ý tưởng và người có kinh nghiệm triển khai.

Trong hệ sinh thái Vinhomes Sài Gòn Park, Saigon Startup Village với quy mô khoảng 1,6 ha chính là không gian phục vụ hoạt động khởi nghiệp. Cùng với các công trình văn phòng, tiện ích này bổ sung một mắt xích quan trọng kết nối học tập và công việc, giải quyết bài toán đứt gãy giữa đào tạo và cơ hội nghề nghiệp thực tế của các khu đại học vùng ven.

Saigon Startup Village bổ sung không gian cho hoạt động khởi nghiệp trong hệ sinh thái đô thị tri thức.
Saigon Startup Village bổ sung không gian cho hoạt động khởi nghiệp trong hệ sinh thái đô thị tri thức.

Với người trẻ, sức hấp dẫn nằm ở khả năng hình dung trọn vẹn một hành trình phát triển dài hạn tại cùng một địa chỉ. Sau những năm tháng trên giảng đường là giai đoạn lập nghiệp, thử nghiệm dự án hoặc gia nhập các tập đoàn quốc tế.

Với các gia đình, đây là bảo chứng để an tâm an cư dài lâu khi nhu cầu của con cái thay đổi theo từng cột mốc trưởng thành. Sự tương hỗ này cũng mở rộng chân dung khách hàng cho các dịch vụ phụ trợ: văn phòng chia sẻ, hội nghị, ẩm thực công vụ và dịch vụ lưu trú ngắn hạn cho chuyên gia.

Vincom Mega Mall hoàn thiện chuỗi tiện ích, mở rộng dư địa thương mại

Khi cân nhắc một chốn an cư, các gia đình thường quan tâm các câu hỏi rất cụ thể: mua sắm ở đâu, cuối tuần đi đâu, có thuận tiện chăm sóc cha mẹ và đưa đón con hay không. Một trung tâm giáo dục sẽ thực sự gắn bó với đời sống khi những nhu cầu ấy có lời giải trong không gian xung quanh.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, Vincom Mega Mall khoảng 4,6 ha cùng các tuyến phố và tiện ích thương mại góp phần hoàn thiện bức tranh đó. Nhờ mạng lưới giao thông liên vùng thuận tiện qua Quốc lộ 22 mở rộng, đường Vành đai 3 và Metro số 2, các điểm đến mua sắm và giải trí tại đây đón nhận đồng thời dòng khách nội khu lẫn khách vãng lai từ các khu vực lân cận, tạo sự cộng hưởng giữa nhu cầu nội khu và nhu cầu từ bên ngoài.

Đối với nhà đầu tư quan tâm đến nhà phố và bất động sản thương mại, đây là cơ sở thực tế hơn việc chỉ đếm số lượng tiện ích. Sự hội tụ của học sinh, sinh viên, giảng viên, nhân viên văn phòng và cư dân địa phương tạo điều kiện cho bất động sản vận hành linh hoạt: vừa phục vụ an cư, vừa là nơi làm việc, vừa khai thác kinh doanh theo nhiều mô hình dịch vụ.

Trung tâm thương mại mở ra lựa chọn mua sắm, ăn uống và gặp gỡ cho cư dân cùng cộng đồng học tập, làm việc.
Trung tâm thương mại mở ra lựa chọn mua sắm, ăn uống và gặp gỡ cho cư dân cùng cộng đồng học tập, làm việc.

Từ giảng đường đến không gian khởi nghiệp, từ nơi làm việc đến các tuyến phố thương mại, Vinhomes Sài Gòn Park đang định hình một môi trường sống nơi tri thức gắn chặt với kinh tế đô thị sinh hoạt đời thường. Sức sống dài hạn của đại đô thị bắt đầu từ chính những người lựa chọn ở lại, học tập, làm việc và xây dựng tương lai bền vững tại đây.

Đồng hành cùng kế hoạch sở hữu tổ ấm và tối ưu dòng tiền của khách hàng, Vinhomes Sài Gòn Park áp dụng các chính sách tài chính linh hoạt. Theo đó, dự án dành riêng ưu đãi 10% “Về ở sớm” cho quỹ căn xây thô và hoàn thiện (giảm trừ 50% khi ký HĐMB/HĐT và hoàn trả 50% còn lại sau khi về ở).
Khách hàng lựa chọn phương án vay được hỗ trợ tới 70% giá trị căn với lãi suất cố định 3%/năm trong 18 tháng (theo giá gốc) hoặc 0% lên đến 36 tháng (theo giá điều chỉnh).
Với nguồn vốn tự có, người mua nhận ưu đãi thanh toán sớm tương đương 11%/năm tính theo số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, kết hợp quyền lợi thanh toán bằng voucher tới 30% giá trị cùng chiết khấu thành viên VinClub lên đến 0,5%.
(Thông tin chi tiết áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng chính thức tại từng thời điểm).
#Vinhomes Sài Gòn Park #giáo dục #khởi nghiệp #bất động sản #đô thị thông minh #thương mại #an cư

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