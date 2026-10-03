Rộ tin các cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump họp kín về Iran và Yemen

TPO - Các quan chức an ninh và đối ngoại cấp cao của Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc họp kín tại Camp David để bàn về bước đi tiếp theo với Iran và Yemen, trong bối cảnh đàm phán với Tehran đình trệ và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Theo Axios, cuộc họp kéo dài nhiều giờ vào ngày 2/10 và không được chính quyền Tổng thống Trump thông báo trước. Lần cuối cùng một cuộc họp tương tự diễn ra là vào tháng 6/2025, chỉ vài ngày trước khi Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran.

Phó Tổng thống JD Vance chủ trì cuộc họp. Tham dự có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine.

Một quan chức Mỹ cho biết các vấn đề liên quan cuộc khủng hoảng Trung Đông đã được quyết định hoặc ít nhất được thảo luận sâu. Nhà Trắng từ chối bình luận về cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra trong lúc các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran rơi vào bế tắc. Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Hôm 2/10, khi được phóng viên hỏi về bước đi tiếp theo với Iran, ông Trump không tiết lộ chi tiết, nhưng nói rằng tình hình đang diễn biến rất tốt và Iran "đang không ổn".

"Nếu tôi nói cho bạn biết, bạn sẽ có một bài báo lớn. Nhưng bạn sẽ thấy. Mọi việc đang diễn ra rất tốt. Iran đang không ổn", ông Trump nói.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ đang được yêu cầu tham gia vào chiến dịch tấn công do Ả Rập Xê Út lên kế hoạch nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, ông Trump hiện vẫn nghiêng về việc không trực tiếp tham gia, dù lập trường này có thể thay đổi.

Trong khi đó, ngày 3/10, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohbi kêu gọi ông Trump "rút kinh nghiệm" từ cuộc đối đầu với Houthi ở Yemen và chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Ông Mohbi cho rằng Washington từng nhận ra không thể giải quyết vấn đề Yemen bằng biện pháp quân sự và nên áp dụng cách tiếp cận tương tự với Iran. Theo ông, sau khoảng 16 tháng đàm phán với Tehran, Mỹ chưa đạt được các mục tiêu đề ra và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội.

"Tổng thống Mỹ sử dụng kinh nghiệm tương tự đối với Iran. Ông ấy đã tham gia đàm phán với Iran khoảng 16 tháng và không những không đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra, mà còn gặp phải vô số vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Vì vậy, tốt hơn hết là ông ấy nên học hỏi từ kinh nghiệm trước đây và chấp nhận các điều kiện của Iran", ông Mohbi nói.