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Hoa hậu Thanh Thủy từ chối thẳng Trấn Thành

Trạch Dương

TPO - Màn đối đáp thân thiết tại đêm trao giải Tinh hà say hi khiến mối quan hệ giữa Hoa hậu Thanh Thủy và Trấn Thành được chú ý. Gần đây, cô xuất hiện cùng nhóm bạn của Trấn Thành, được khán giả đoán sắp tham gia phim Tết của đạo diễn nghìn tỷ.

VIDEO: Thanh Thủy gây sốt khi hát ở đêm trao giải Tinh hà say hi.

Tối 2/10, Thanh Thủy cùng Bùi Duy Ngọc được giao nhiệm vụ công bố giải thưởng đầu tiên tại đêm trao giải tại Tinh hà say hi. Trước phần công bố kết quả, người đẹp tự tin nói: “Tôi là fan chân chính của Tinh hà say hi, gần như bài nào cũng thuộc. Không có gì làm khó tôi”.

Bùi Duy Ngọc liền yêu cầu cô thể hiện hai ca khúc. Thanh Thủy hát những đoạn trong LaviemThế giới của anh. Khán giả phía dưới hưởng ứng nhiệt tình, đến nỗi Trấn Thành phải cản phần giao lưu để chương trình tiếp tục diễn ra.

Màn trao giải gây sốt

Xuất hiện trên sân khấu Tinh hà say hi, Thanh Thủy chọn trang phục phối đỏ và xám, phần áo cúp ngực tôn bờ vai thanh mảnh. Chi tiết dây đan ở eo tạo điểm nhấn cho thiết kế ôm dáng.

Sau phần giao lưu, cô cùng Bùi Duy Ngọc công bố giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất - The group performance icon. Tiết mục Xoay vòng của Hurrykng, Vương Bình, Jsol và CongB giành chiến thắng. Các đề cử còn lại gồm Giải cứu thế giới, Laviem, Thế giới của anhPerfume.

Bên cạnh màn hát giao lưu, Thanh Thủy còn thu hút sự chú ý qua phần đối đáp với Trấn Thành. Nam MC hỏi cô về anh trai yêu thích trong chương trình. Cô cho rằng chọn một người sẽ thiệt thòi cho mình. Trấn Thành tiếp tục gợi ý cô chọn năm gương mặt yêu thích, tương ứng với “Best Five”.

“Em muốn chọn hết trừ một người, đó chính là anh trai top 100”, Thanh Thủy trả lời.

Trấn Thành nhận ra mình bị bỏ ngoài danh sách. Trước câu hỏi về lý do của đàn anh, Thanh Thủy đáp ngắn gọn: “Em thích”.

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Thanh Thủy và Bùi Duy Ngọc công bố kết quả giải thưởng Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất.

Đoạn đối đáp sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Cách trả lời tự nhiên của Thanh Thủy mang sắc thái trêu Trấn Thành. “Anh trai top 100” là danh hiệu vui gắn với Trấn Thành, sau khi anh được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Suốt hành trình Tinh hà say hi, các nghệ sĩ nhiều lần nhắc lại thông tin này để tạo mảng miếng cùng Trấn Thành.

Vốn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, Thanh Thủy được cho là "ít liên quan" với chương trình Say hi. Khán giả cho rằng Hoa hậu Quốc tế 2024 được Trấn Thành đề xuất, gợi ý chương trình mời đến trao giải. Nhiều người nhận ra gần đây Thanh Thủy và đạo diễn nghìn tỷ thường xuyên tương tác, thân thiết ngoài đời.

Thanh Thủy gia nhập nhóm bạn của Trấn Thành

Trước màn giao lưu tại Tinh hà say hi, Thanh Thủy xuất hiện trong tiệc mừng sinh nhật Ali Hoàng Dương tháng 9. Video do nam ca sĩ chia sẻ ghi lại cuộc gặp có Trấn Thành, Hari Won, Anh Đức, Anh Phạm, Lê Giang, Trương Quỳnh Anh và Vương Bình.

Trong video, Thanh Thủy ngồi cạnh vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, thoải mái trò chuyện với mọi người.

Cùng thời điểm, việc Trấn Thành và Thanh Thủy theo dõi nhau trên Instagram được khán giả chú ý. Từ những tương tác này, người hâm mộ tinh ý dự đoán Thanh Thủy là nàng thơ mới chuẩn bị tham gia phim Tết của Trấn Thành.

Ngày 28/9, khán giả chụp lại được hình ảnh hai người có mặt tại một địa điểm ghi hình. Biên kịch Lương Nghiêm Huy cũng xuất hiện tại đây. Anh là người đồng hành với Trấn Thành trong dự án Em.

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Khán giả đoán Thanh Thủy đóng chính phim Tết 2027 của Trấn Thành.

Khán giả nhận xét "tin Thanh Thủy đóng phim của Trấn Thành là có cơ sở", do trước đó Tiểu Vy và Kỳ Duyên từng gặp gỡ nhóm bạn Trấn Thành trước khi tham gia Bộ tứ báo thủ. Tuy nhiên, Trấn Thành chưa công bố dàn cast tham gia dự án chiếu Tết Nguyên đán 2027.

Em là dự án phim Tết 2027 của Trấn Thành. Nam diễn viên cho biết ban đầu anh chuẩn bị câu chuyện khác. Tuy nhiên, sự rung động với Em khiến anh thay đổi kế hoạch và ưu tiên dự án. Trong ngày khai máy, anh chia sẻ cảm giác “bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy”.

Về quá trình chuẩn bị, Trấn Thành nói một số nhân sự và diễn viên được lựa chọn sát ngày thực hiện. “Tôi tin vào sắp đặt của vũ trụ, những gì xảy ra tự nhiên nhất sẽ chạm đến khán giả nhiều nhất”, anh nói.

Trước Em, nam diễn viên có thời gian làm phim tại Hàn Quốc. Anh đặc biệt chú ý đến tinh thần trách nhiệm và tác phong của đoàn phim. Từ trải nghiệm đó, Trấn Thành mong muốn áp dụng những kinh nghiệm đã học vào dự án mới.

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