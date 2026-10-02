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Giải trí

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

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Đêm gala và trao giải Tinh hà say hi diễn ra tối 2/10 tại TPHCM, quy tụ dàn nghệ sĩ sau gần ba tháng đồng hành. Trong ảnh, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Nhâm Phương Nam (từ trái sang) xuất hiện với trang phục chú trọng phom dáng, chi tiết cổ áo. Đêm gala là dịp công bố kết quả chung cuộc, tìm chủ nhân ngôi vị quán quân và đội hình Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai Best Five.
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Pháp Kiều diện bộ trắng với ve áo đen bản rộng, cổ khoét sâu và tay phồng. Trong cơ cấu giải thưởng, hạng mục Anh trai trình diễn ấn tượng nhất do khán giả bình chọn, có mức thưởng 50 triệu đồng, ghi nhận dấu ấn của nghệ sĩ qua các sân khấu trong mùa thi.
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Nhâm Phương Nam phối blazer trắng với sơ mi màu kem, tạo điểm nhấn bằng dải nơ buông dài trước ngực và quần đen có bề mặt bóng. Bên cạnh các danh hiệu cá nhân, chương trình trao giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất trị giá 100 triệu đồng. Kết quả hạng mục này do khán giả bình chọn, ghi nhận sức sáng tạo trong những phần biểu diễn tập thể.
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Captain Boy chọn sơ mi trắng tay phồng, gile và quần đen, kết hợp găng tay cùng mái tóc nhuộm sáng. Đêm trao giải còn có hạng mục Anh trai đại diện thế hệ trẻ với mức thưởng 50 triệu đồng, nằm trong nhóm giải ghi nhận dấu ấn riêng của nghệ sĩ tham gia.
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Ali Hoàng Dương diện suit xanh xám ôm eo, phần vai dựng cao, phối lớp áo trắng có cổ bèo nhiều tầng. Trong đêm gala, giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất trị giá 50 triệu đồng được quyết định bằng bình chọn của khán giả, ghi nhận sự thay đổi của nghệ sĩ qua hành trình Tinh hà say hi.
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Dillan kết hợp sơ mi xanh nhạt với gile đen dáng ngắn. Ngoài khả năng biểu diễn, chương trình ghi nhận dấu ấn sáng tạo qua giải Anh trai sáng tạo nổi bật, có giá trị 50 triệu đồng.
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Ivan diện suit đen dáng rộng, phối sơ mi xanh nhạt và cà vạt nới lỏng. Tinh thần đồng hành trong mùa thi cũng được ghi nhận bằng giải Anh trai gắn kết anh em, trị giá 50 triệu đồng.
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Xuân Định KY chọn blazer trắng, sơ mi. Điểm mới của đêm trao giải là hạng mục Tiên phong đất Việt trị giá 150 triệu đồng, dành cho tiết mục chuyển hóa chất liệu di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc đương đại.
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Buitruonglinh, CoolKid và Đặng Hồng Hải (từ trái sang) tạo dáng trên thảm đỏ. Buitruonglinh mặc suit kẻ sọc tối màu, CoolKid chọn bộ trắng có đường cắt bất đối xứng, Đặng Hồng Hải phối suit xanh đậm với phụ kiện hình hoa và chuỗi dây rủ trên ngực áo. Đêm gala công bố đội hình Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai Best Five gồm năm gương mặt đại diện cho chương trình, nhận cúp và tổng tiền thưởng 250 triệu đồng.
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Quang Hùng MasterD diện suit đen kẻ sọc. Ngôi vị quán quân là một trong những kết quả được chờ đợi trong đêm gala. Nghệ sĩ chiến thắng qua bình chọn của khán giả trên ứng dụng VieON nhận cúp vinh danh cùng 250 triệu đồng tiền mặt.
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CoolKid mặc suit trắng với thiết kế cổ bất đối xứng. Chương trình còn trao giải Đội trưởng được yêu thích nhất trị giá 50 triệu đồng. Hạng mục này do 24 nghệ sĩ tham gia mùa thi bình chọn.
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CongB kết hợp blazer trắng dáng ngắn với sơ mi. Bên cạnh ngôi vị quán quân, đêm gala công bố danh hiệu á quân. Giải thưởng dành cho nghệ sĩ ở vị trí này gồm cúp vinh danh và 100 triệu đồng tiền mặt.
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Wean và CongB cùng chọn áo khoác trắng, quần đen nhưng có cách phối khác nhau. Wean tạo điểm nhấn bằng sơ mi xanh nhạt và dải nơ dài đồng màu. CongB diện sắc đen ở lớp áo bên trong. Khả năng sáng tạo âm nhạc của các nghệ sĩ được ghi nhận qua hạng mục Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất, có mức thưởng 50 triệu đồng.
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Jaysonlei xuất hiện với áo khoác đen dáng ngắn. Trong hệ thống giải thưởng, Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất có giá trị 50 triệu đồng, ghi nhận sức hút của sản phẩm âm nhạc được giới thiệu trong mùa thi.
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Dương Domic chọn blazer xám rộng, phối sơ mi. Đêm gala còn trao giải đặc biệt Ánh sáng tinh hà trị giá 100 triệu đồng cùng cúp vinh danh. Hạng mục này tôn vinh nghệ sĩ trẻ thể hiện năng lực toàn diện, tư duy tiên phong, sự sáng tạo và đóng góp cho âm nhạc Việt Nam.
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Cody Nam Võ diện suit trắng với các chi tiết ánh bạc dọc thân áo, cổ tay và những dải vải buông dài phía trước. Đêm công bố và trao giải được phát trực tiếp từ 20h trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và VieON, với 14 hạng mục và tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng.
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