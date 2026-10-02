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Giải trí

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Trạch Dương

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

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Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc Cố đô gồm 31 thiết kế tại Maison de l’Amérique Latine, Paris, Pháp. Buổi diễn diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2027. Áo dài trắng mở màn với cổ cao, tay dài, tà xẻ và thân áo phủ cườm nhỏ. Trang phục truyền thống mở đầu hành trình kể về cảnh sắc, ký ức Cố đô.
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Hồng phấn là một trong những gam màu nổi bật của bộ sưu tập, kết hợp hoa nổi và chất liệu có độ rủ. Đầm đuôi cá có phần thân ôm, đường may chia thân rõ nét, chân váy mở rộng. Thiết kế bên cạnh phối đầm cúp ngực mang họa tiết nhiều màu với lớp choàng hồng, tay phồng. Các chi tiết hoa và lớp vải mềm thể hiện ý tưởng về cảnh vật sau mưa.
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Sắc tím gợi hoàng hôn xứ Huế. Váy xòe điểm họa tiết hoa và những hình ảnh gợi cảnh sắc Cố đô. Đầm bất đối xứng tập trung vào các nếp vải lớn chạy từ vai xuống hông. Phần eo được định hình để cân đối với khối vải phồng, trong khi tà dài giữ độ rủ. Theo ý tưởng sáng tạo, màu tím kết nối ký ức về Huế với cảm hứng từ tranh Claude Monet.
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Mây cũng là hình tượng chủ đạo của bộ sưu tập. Ý tưởng gợi bầu trời trước khi mưa đến được thể hiện bằng các mảng chất liệu xếp tầng, cuộn và dựng nổi theo lối tạo hình 3D. Trong hai trang phục trắng, một thiết kế đặt khối lớn theo đường chéo từ vai xuống hông, phối phần thân dưới màu đen. Thiết kế còn lại có thân cúp ngực ôm eo, phía dưới xếp thành những vòng cung. Khoảng trống giữa các lớp giúp làm rõ hình khối của trang phục.
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Hình tượng cỏ lau nghiêng bên sông Hương và cây lá trước mưa được NTK khai thác. Trên trang phục, tông xanh được phối với nền vải trong, chi tiết đính rủ và các lớp chất liệu nhẹ. Voan lưới, organza xuyên thấu kết hợp phom đầm ôm, họa tiết chạy chéo theo cơ thể. Lông vũ và những lớp vải xếp tầng tạo chuyển động quanh phần thân được cắt cúp gọn, nối các chi tiết trang trí với cảm hứng thiên nhiên.
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Sắc trắng gợi bầu trời quang sau giông. Váy cưới sử dụng taffeta tơ tằm Bảo Lộc, kết hợp corset ôm eo với các lớp vải phồng ở vai và chân váy. Đường may, lớp lót và cấu trúc gọng được tính toán để giữ dáng cho chất liệu. Áo dài trắng mở đầu và váy cưới trắng kết thúc tạo sự nối tiếp cho câu chuyện về cơn mưa.
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Ánh sáng sau mưa được gợi qua tông vàng và những dải đính kết uốn lượn dọc thân váy. Nền vải xuyên thấu làm rõ họa tiết, các đường cắt cúp giữ trang phục ôm theo cơ thể. Các công đoạn đính kết được thực hiện bằng tay, một số trang phục phải làm lại hai đến ba lần để điều chỉnh phom và chi tiết.
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Thiết kế gợn sóng, xuyên thấu tua rua lấy cảm hứng từ mây giông, cây lá sũng nước và rêu trên tường thành Huế. Trang phục đen kết hợp thân cúp ngực, họa tiết đính uốn lượn với phần choàng, tay phồng.
#NTK Nguyễn Phúc Tuấn #Vũ Khúc Cố Đô #Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027 #lụa tơ tằm Bảo Lộc #thời trang cao cấp Việt Nam #nhà thiết kế Huế #hoàng tộc triều Nguyễn #hoa thủy tiên #Merci Paris

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