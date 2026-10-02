Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.