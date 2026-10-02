Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chính thức 'chốt' nghỉ 7 ngày Tết âm lịch và 4 ngày lễ Quốc khánh năm 2027

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch Đinh Mùi 2027 và 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2027.

Ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và 2027.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình về phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Âm lịch Đinh Mùi năm 2027 và lễ Quốc khánh năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ.

anh-man-hinh-2026-10-02-luc-171923.png
Cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ 7 ngày Tết Âm lịch 2027 (Ảnh minh họa)

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch, 4 ngày dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong khi đó, dịp lễ Quốc khánh năm 2027 được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027. Thời gian nghỉ gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí các bộ phận ứng trực, sắp xếp lịch làm việc phù hợp để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phù hợp nhằm khuyến khích đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cần bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ; ổn định giá cả, thị trường; kết nối và ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết nêu trên.

Xem thêm

#Tết Âm lịch #quốc khánh #công chức #nghỉ lễ #Việt Nam #dịp lễ 2027 #cán bộ #viên chức #người lao động #Phó Thủ tướng #Bộ Nội vụ

Cùng chuyên mục

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

TPO - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026”, từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Đặc khu Phú Quốc.

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

TPO - Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

TPO - Dự án xây dựng kè kết hợp chỉnh trang đô thị theo tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc dài 7,5km, có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.

Thành lập các khu phức hợp công nghệ, cụm công nghiệp sản xuất và khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Thành lập các khu phức hợp công nghệ, cụm công nghiệp sản xuất và khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

TPO - Kết luận của Bộ Chính trị nêu, sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thành lập các khu phức hợp công nghệ, các cụm công nghiệp sản xuất và các khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia.

Chiến sĩ phòng không luyện đánh UAV ở cự ly gần

Chiến sĩ phòng không luyện đánh UAV ở cự ly gần

TPO - Trên trận địa dã ngoại, bộ đội Trung đoàn Pháo phòng không 224 (Sư đoàn Phòng không 375) huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu, cơ động hỏa lực và dùng súng bộ binh đánh phương tiện bay thấp, trong đó có UAV ở cự ly gần.

Gió mùa đông bắc sắp về, miền Bắc mưa rất to

Gió mùa đông bắc sắp về, miền Bắc mưa rất to

TPO - Dự báo từ chiều tối 4/10, không khí lạnh đi đến vùng núi Bắc Bộ nước ta. Mưa bắt đầu sớm hơn, từ sáng 4/10 đến sáng 5/10 tại miền Bắc với cường độ lớn, nền nhiệt giảm sâu.

Clip người đàn ông bị xe bán tải đè qua người

TPO - Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị xe bán tải đè qua người trước cổng Bến xe khách Gia Nghĩa (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) sau đó vẫn gượng dậy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe