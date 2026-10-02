Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

TPO - Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.

Sáng 2/10 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”.

Diễn đàn tập trung trao đổi, khuyến nghị các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, chuyển tiềm năng biển thành nguồn lực phát triển thực chất và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Baoquocte

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 20-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy về biển, xác định biển là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển lâu dài, gắn với khát vọng vươn lên của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm Việt Nam bắt đầu triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, tạo cơ hội chia sẻ tầm nhìn phát triển, tiếp thu kinh nghiệm, sáng kiến và đề xuất hợp tác từ các đối tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Diễn đàn tập trung làm rõ những đóng góp cụ thể của hợp tác quốc tế để triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW, cũng như vai trò của Việt Nam trong định hình không gian biển thành không gian hoà bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững.

Tại Phiên định hướng với chủ đề “Từ Chiến lược biển đến chương trình hành động 2026–2030”, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã thảo luận về các ưu tiên triển khai Nghị quyết, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các quan chức và đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: Baoquocte

Các ý kiến nhấn mạnh hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương; cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đưa Việt Nam bứt phá trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần nghiên cứu hình thành các cụm du lịch biển liên tỉnh và phát triển trung tâm du lịch biển theo mô hình đa chức năng, thành các cực tăng trưởng. Các phát biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhiều ý kiến quốc tế đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào quản trị biển và đại dương toàn cầu.

Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định, Liên Hợp Quốc cam kết đồng hành với Việt Nam trong triển khai chương trình hành động, nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, Hiệp định về đa dạng sinh học biển ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ), huy động tài chính, công nghệ, bảo đảm lợi ích đến với cộng đồng ven biển, ngư dân, phụ nữ và thanh niên.