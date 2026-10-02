Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và một nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

screen-shot-2026-10-02-at-175955.png
Bị can đối với Chu Văn Tuyến.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh và Chu Văn Tuyến (SN 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), nhân viên công ty. Theo thông tin từ cơ quan công an, các quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 30/9/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, có địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng. Các khu vực khai thác của doanh nghiệp được xác định tại mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng và núi Võng Quốc, thuộc xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình.

screen-shot-2026-10-02-at-180002.png
Bị can Bùi Văn Dân. Ảnh CA.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến đã có những hành vi vi phạm quy định pháp luật về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Với việc khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi cụ thể của từng người, vai trò, mức độ liên quan, hậu quả phát sinh cũng như các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp trong giai đoạn được xác định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn diện vụ án và xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Việc khởi tố bị can là bước tố tụng nhằm điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm. Các bị can được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm

#Khởi tố doanh nghiệp #Vi phạm quy định kế toán #Công ty Thảo Anh Gia Sinh #Ninh Bình #Hành vi phạm pháp luật

Cùng chuyên mục

Chủ tài khoản Tiktok ‘Minh Sầm Sơn’ bị bắt

Chủ tài khoản Tiktok ‘Minh Sầm Sơn’ bị bắt

TPO - Biến những màn thách đấu trên mạng xã hội thành nơi cổ súy bạo lực, dùng hành vi tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh - chủ tài khoản kênh tiktok “Minh Sầm Sơn” đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

TPO - Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc bị trộm cắp tài sản, Công an phường Gò Vấp, TPHCM tiến hành truy xét bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản là chiếc xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng. Đối tượng khai trước đó từng thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe