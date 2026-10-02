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Nghi vấn lật thuyền trên sông Lam khiến 2 vợ chồng mất tích

Ngọc Tú

TPO - Nghi ngờ chiếc thuyền đang di chuyển trên sông Lam thì bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích, chính quyền xã Kim Bảng (Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống hiện trường tìm kiếm.

Chiều 2/10, ông Đặng Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm hai vợ chồng nghi mất tích do lật thuyền trên sông Lam.

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Khu vực sông Lam nghi ngờ nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h cùng ngày, lãnh đạo xã Kim Bảng nhận được tin trình báo của xóm trưởng xóm Minh Đức về việc một chiếc thuyền di chuyển trên sông Lam thì bị lật.

Cụ thể, sáng cùng ngày, một nhóm gồm 4 chiếc thuyền di chuyển trên sông Lam để rà phế liệu. Trưa cùng ngày, 3 chiếc thuyền đi về còn lại thuyền của vợ chồng anh N.C.H. (SN 1972) và vợ là N.T.H. (SN 1975, cùng trú xã Vạn An, Nghệ An) tiếp tục làm việc trên sông.

Đến 14h cùng ngày, mọi người không thấy thuyền của vợ chồng anh H. trên sông nữa nên ra tìm kiếm. Nghi ngờ thuyền đã bị lật, người dân báo lên xóm Minh Đức và chính quyền xã Kim Bảng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Vị trí nghi ngờ thuyền lật thuộc địa bàn xóm Minh Đức, cách Cầu Rộ khoảng 400m.

"Xã đã huy động các đơn vị chức năng xuống hiện trường phối hợp để tìm kiếm", ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng nói.

Do nước sông Lam chảy xiết nên công tác tìm kiếm thuyền và các nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn.

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