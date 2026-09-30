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Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Tuấn Nguyễn- Huỳnh Thủy

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Nhà, đường bê tông 'mọc' trên đất rừng trồng

Thời gian qua, Báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều công trình nhà ở được xây dựng trên đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để làm rõ nội dung này, ngày 27/6/2026, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong có mặt, ghi nhận thực tế.

Tại đây, phóng viên ghi nhận nhiều công trình xây dựng, trong đó có những căn nhà cấp 4 đã hoàn thiện và có người sử dụng. Một số công trình khác đang xây dựng, vật liệu như gạch, cát, đá được tập kết ngổn ngang.

Không chỉ có nhà ở, khu vực này còn xuất hiện tuyến đường bê tông kiên cố dẫn vào bên trong. Một số khu đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Nếu nhìn bằng cảm quan, khu vực này không khác gì một khu dân cư.

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Những căn nhà "mọc" trên đất rừng trồng thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp.

Trao đổi với phóng viên, một người đang sử dụng đất tại khu vực cho biết, mua đất của ông Trần Văn Bi và bà Trương Thị Phận (trú phường Hoà Hiệp) rồi xây nhà. Khi được hỏi về giấy tờ pháp lý, người này cho hay thấy nhiều người khác mua đất, xây nhà nên mình cũng làm theo. “Thấy người ta cất thì tôi cũng làm”, người này nói.

Gần 3 tháng mới nhận được phản hồi từ phường

Sau khi ghi nhận thực tế, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong nhiều lần liên hệ UBND phường Hòa Hiệp đề nghị được cung cấp thông tin về vụ việc. Cuối cùng ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp đề nghị gửi cụ thể nội dung câu hỏi để UBND phường phân công cán bộ kiểm tra, tổng hợp thông tin.

Gần 3 tháng sau lần đầu đặt vấn đề, đến chiều 23/9/2026, ông Lê Xuân Lâm - Phó phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Hiệp mới gửi nội dung phản hồi.

Theo hồ sơ địa chính của phường Hòa Hiệp cung cấp, vị trí có công trình xây dựng theo nội dung phản ánh thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 32 (bản đồ đo đạc năm 2010), diện tích hơn 9.464m², loại đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác); sổ mục kê tại trang số 111, quyển số 03, tên đăng ký Nguyễn Văn Thông.

Đối chiếu với bản đồ đo đạc năm 1995, vị trí trên tương ứng thửa đất số 676, tờ bản đồ số 19-C, diện tích 11.494m², loại đất rừng trồng, sổ mục kê tại trang số 123, quyển số 02, tên đăng ký “Rừng trồng”.

Ngày 4/9/2026, UBND phường Hòa Hiệp đã làm việc với ông Trần Văn Bi và bà Trương Thị Phận. Hai người này trình bày thửa đất gia đình đang sử dụng có nguồn gốc đất rừng sản xuất được Nhà nước giao theo Quyết định số 73/UB ngày 4/3/1994 và được cấp Sổ Lâm bạ số 49 ngày 4/3/1994.

Theo trình bày của ông Bi, bà Phận, năm 2010 đã chuyển nhượng một phần diện tích cho 7 người khác sử dụng. Đối với các công trình do những người nhận chuyển nhượng tự xây dựng, ông Bi, bà Phận cho biết không trực tiếp thực hiện và không nắm được đầy đủ quá trình xây dựng.

Riêng đối với gia đình ông Bi, bà Phận, hiện có 2 công trình nhà cấp 4, lợp tôn, đang cho 2 người cháu sử dụng. Theo thông tin gia đình cung cấp, các công trình này được xây dựng vào khoảng thời gian tháng 7/2025 (thời điểm thực hiện sắp xếp, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp).

Theo thông tin UBND phường Hoà Hiệp cung cấp, tại khu vực phóng viên phản ánh, trước đây UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) đã kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý xây dựng nhà trên đất rừng gồm: Hộ ông Lê Văn Tam và hộ ông Trà Trọng Ngưỡng (vào năm 2022); hộ ông Lê Đức Sơn (năm 2024).

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Khu vực xây nhà trên đất rừng trồng cách UBND phường Hoà Hiệp khoảng 3 cây số.

Nhiều công trình vẫn cần làm rõ

Đối với các công trình xây dựng còn lại, UBND phường Hòa Hiệp cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh cụ thể về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng, hiện trạng công trình và các hồ sơ có liên quan để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND phường Hoà Hiệp cho rằng, "việc quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên". Đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định, UBND phường sẽ căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Tuy nhiên, từ khi phóng viên cung cấp hình ảnh, vị trí xây dựng cũng như gửi nội dung câu hỏi đến nay gần 3 tháng (tính đến ngày 30/9), UBND phường Hòa Hiệp vẫn chưa cung cấp thông tin về một số nội dung như: Tổng số công trình hiện có tại khu vực; trong đó có bao nhiêu công trình được xây dựng trước ngày 1/7/2025, bao nhiêu công trình xây dựng sau thời điểm này hoặc đang thi công?; diện tích cụ thể của từng công trình; kết quả thực hiện các quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả đã ban hành cũng như hướng xử lý cụ thể đối với những công trình còn lại.

Đáng nói, khoảng cách từ khu vực phóng viên phản ánh tình trạng xây nhà trái phép trên đất rừng trồng cách UBND phường Hoà Hiệp chỉ khoảng 3 cây số.

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#Đất rừng trồng #xây dựng trái phép #Hòa Hiệp #Đắk Lắk #công trình xây dựng

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