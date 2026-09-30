Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang khai thác tạm hết xói lở đến nứt mặt đường

TPO - Dù đang trong quá trình khai thác tạm nhưng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân lộ nhiều bất cập từ xói lở ta luy đến nứt mặt đường khiến nhiều người dân lo lắng.

Ngày 29/9, các đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện trường, tìm phương án khắc phục tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Vết nứt, toác 'hở hàm ếch' trên cao tốc nghìn tỷ đang khai thác tạm

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Km1+900, khu vực làn trong cùng, sát dải phân cách giữa, xuất hiện vệt sụt lún kéo dài hàng chục mét, kèm nhiều hố nhỏ trên mặt đường.

Đáng chú ý, một số vị trí xuất hiện hố hở rộng khoảng 10cm, bên dưới có khoảng rỗng sâu khoảng 40cm, tạo thành dạng “hàm ếch”. Các điểm hư hỏng nằm ngay trên phần đường dành cho phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại khu vực làn giữa, gần làn dừng khẩn cấp, mặt đường có dấu hiệu không bằng phẳng, một số vị trí xuất hiện các vết nứt kéo dài. Thời điểm kiểm tra, khu vực này chưa được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng.

Không chỉ mặt đường, mái taluy bên sườn cao tốc, đoạn cạnh sông Buông, cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, đứt gãy. Nhiều vị trí ghi nhận nước chảy từ mái taluy xuống khu vực sông Buông.

Các điểm sạt, trượt taluy trên Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo tìm hiểu, vị trí này từng được sửa chữa sau sự cố một ô tô “lọt hố” trên tuyến cao tốc. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công tuyến cao tốc qua khu vực này.

Trước đó, sau những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều vị trí mái taluy, mương thoát nước tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai bị xói lở, sạt trượt.

Ngay sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các vị trí xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước trên tuyến.

Theo chủ đầu tư, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phần lớn được thi công trên nền đường đắp cao, với diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa, nước mặt có nguy cơ gây xói lở, trượt mái taluy, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường cũng như chất lượng công trình.

Sau các đợt mưa lớn, khu vực này cũng xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy. Một số máng thoát nước bị nứt, đất đá từ taluy chảy xuống, lấp các ống thoát nước.

Hiện nhà thầu đang triển khai các biện pháp khắc phục những vị trí hư hỏng, đồng thời các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác tạm, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã liên tiếp xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ sụt lún, nứt mặt đường đến xói lở mái taluy, hư hỏng hệ thống thoát nước. Thực trạng này không chỉ đặt ra vấn đề về an toàn giao thông mà còn cần được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đánh giá chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.