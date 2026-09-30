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Hà Nội: Nắng nóng 'thiêu đốt' ở tuyến phố không còn cây xanh sau cải tạo

Trường Phong

TPO - Do không có cây xanh, tuyến phố Bùi Huy Đáp (TP Hà Nội) đón nắng gần như cả ngày, gây nhiều bất tiện cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Hà Nội: Nắng nóng 'thiêu đốt' ở tuyến phố không còn cây xanh sau cải tạo.

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