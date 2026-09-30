Hà Nội: Nắng nóng 'thiêu đốt' ở tuyến phố không còn cây xanh sau cải tạo.

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.