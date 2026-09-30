Hà Nội: Nắng nóng 'thiêu đốt' ở tuyến phố không còn cây xanh sau cải tạo.

TPO - Do không có cây xanh, tuyến phố Bùi Huy Đáp (TP Hà Nội) đón nắng gần như cả ngày, gây nhiều bất tiện cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
TPO - Trần nhà bong tróc, tường thấm dột, phòng đẻ xuống cấp khiến một số trạm y tế ở Nghệ An phải hạn chế hoạt động chuyên môn. Có nơi, cán bộ y tế không dám tiếp nhận đỡ đẻ vì lo vữa trần rơi xuống sản phụ và trẻ sơ sinh.
TPO - Dù đang trong quá trình khai thác tạm nhưng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân lộ nhiều bất cập từ xói lở ta luy đến nứt mặt đường khiến nhiều người dân lo lắng.
TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.
TPO - Trang trại chăn nuôi heo này ở xã Ea Knốp (Đắk Lắk) nhiều lần bị người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt và yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục.
TPO - Sau vụ cổng làng đổ sập khiến bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt lìa bàn tay, dập nát cẳng tay và mất nhiều máu, hàng trăm người dân đã đăng ký, sẵn sàng hiến máu hỗ trợ bệnh nhi trong quá trình điều trị.
TPO - Trong 477 kho sầu riêng được thống kê tại Đắk Lắk, chỉ 27 kho bảo đảm các điều kiện. Nhiều kho xây dựng trên đất nông nghiệp. Có trường hợp diện tích xây dựng vượt giấy phép gần 48 lần.
TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.
TPO - Trong lúc tuần tra trên đường phố, hai cán bộ CSGT TP. Huế đã kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh.
TPO - Sáng 29/9, hàng chục công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương mà họ cho biết đã bị chậm hai tháng. Phóng viên liên hệ giám đốc doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi.
TPO - Năm 18 tuổi, Đinh Văn Kiên bắn rơi máy bay F-4. Một năm sau, người lính trẻ hy sinh ở Đồi Dù, Quảng Trị, khi trong tay vẫn còn một viên đạn B40. Hơn nửa thế kỷ sau, tên anh được gọi lên trong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.
TPO - Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các gói thầu của Công ty Việt Mỹ cho cơ quan chức năng.
TPO - Trận mưa gần 400 mm, lớn nhất trong 41 năm, khiến đô thị Vinh (Nghệ An) ngập sâu, đặt lại bài toán ngầm hóa kênh Bắc để mở rộng đường Nguyễn Sỹ Sách.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.
TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.