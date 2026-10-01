Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị nứt mặt đường, nhà thầu khắc phục ra sao?

Văn Quân

TPO - Nhà thầu đã tiến hành xử lý vết nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng cách cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa.

Thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông TP. Đồng Nai, ngày 1/10, đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục vết nứt trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

1790845905033-4105123131760135624-4105123131760135624-e284ecce3b6e70cc12a5bb80cf80496f.jpg
1790845905007-4105123131760135624-4105123131760135624-2e86ccbb7df9b7dd284dc3f087269e17.jpg
Đơn vị thi công xử lý, khắc phục những vết nứt trên cao tốc

Như đã Tiền Phong đã phản ánh, sau khi đưa vào khai thác tạm, một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua khu vực sông Buông (Đồng Nai) xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, nứt dọc mặt đường. Ngày 29/9, xảy ra tình trạng nứt toác khoảng 40 mét, nhiều lỗ diện tích nhỏ sâu xuất hiện tại đoạn trên. Đơn vị quản lý đã khoan địa chất để đánh giá nguyên nhân và yêu cầu nhà thầu xử lý, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 53,7km, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 đi qua địa bàn Đồng Nai, dự án thành phần 3 qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km, do địa phương làm cơ quan chủ quản. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.

1000035578.jpg
1000035577.jpg
Khu vực xảy ra vết nứt trước đó đã từng khoan địa chất kiểm tra độ lún, ảnh hưởng đến công trình

Theo báo cáo, sau khi công trình được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026, qua theo dõi, khoảng giữa tháng 8/2026, đơn vị quản lý phát hiện trên mặt đường đoạn từ khoảng Km1+880 đến Km9+020 xuất hiện hiện tượng lún cục bộ và vết nứt dọc.

Đáng chú ý, vết nứt được ghi nhận có chiều dài khoảng 40m. Tuy nhiên, theo báo cáo, qua quá trình theo dõi, vết nứt chưa phát triển thêm về chiều dài và chiều rộng, trong khi hiện tượng lún có dấu hiệu giảm dần.

Để xác định nguyên nhân và có phương án xử lý, ngày 22/9/2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi xảy ra hiện tượng lún, nứt. Hiện đơn vị tư vấn đang thực hiện thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đắp qua khu vực sông Buông. Theo Ban Quản lý dự án, nguyên nhân ban đầu xảy ra vết nứt có thể do địa hình, địa chất tại khu vực xảy ra hiện tượng bất thường.

'Theo hồ sơ thiết kế, khu vực tuyến đi qua sông Buông có địa hình phức tạp. Dòng sông thay đổi liên tục lý trình, trong khi một phần phạm vi thi công nền đường nằm trong khu vực từ khoảng Km1+860 đến Km1+930. Đây cũng là khu vực đường đầu cầu sông Buông, với nền đường đắp cao khoảng 8,7m so với mặt đất tự nhiên.

Theo thiết kế, nền qua sông Buông được xử lý vét bùn đến lớp đất cứng tại vị trí được xác định theo hồ sơ kỹ thuật, sau đó đắp đất K95 đến cao độ đáy nền đường K98 trước khi thi công các lớp kết cấu áo đường' - đại diện Ban quản lý dự án cho hay.

Việc xuất hiện lún, nứt tại khu vực này đang được cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn tiếp tục kiểm tra, đánh giá bằng kết quả khảo sát địa chất trước khi đưa ra phương án xử lý chính thức.

tp-c_1000035407.jpg
Cầu tạm trên sông Buông, phường Phước Tân trước khi được tháo dỡ

Theo chủ đầu tư, trước mắt, để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông, nhà thầu thi công gói thầu số 18 là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được yêu cầu phối hợp với tư vấn thiết kế tiến hành lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h tại khu vực cần xử lý, phạm vi khoảng 40m. Để xử lý tình trạng vết nứt trên, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi mặt đường để thảm bù bê tông nhựa, bảo đảm độ êm thuận và hoàn thành công việc trong ngày 1/10/2026.

Theo đó, nhà thầu sẽ xử lý vết nứt bằng cách tiến hành cắt mặt đường bê tông nhựa tại đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại mặt đường bê tông nhựa.

Xem thêm

#Đồng Nai #Sạt lở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu #nứt đường cao tốc #TCT XD Trường Sơn

Cùng chuyên mục

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe