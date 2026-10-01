Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Phớt lờ' chính quyền xã, công ty tự ý đổ vật liệu xây dựng giữa đường

Tiền Lê- Nguyễn Ngọc

TPO - Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý đổ lượng lớn vật liệu xây dựng dọc đường quy hoạch N5 (thuộc thôn 3, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) để làm công trình hơn 59 tỷ đồng khi chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền địa phương.

Ngày 1/10, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih xác nhận, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum đã tự ý đưa khối lượng lớn vật liệu, phương tiện, máy móc vào địa bàn để phục vụ thi công công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé (địa phận thôn 3, xã Kon Braih) mà chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền địa phương.

Cụ thể, thực hiện quyết định ngày 25/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé, UBND xã Kon Braih đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; vận động 23 hộ dân hiến đất để mở đường. Dự án đường quy hoạch N5 có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, dài khoảng 600m, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

1.jpg
3.jpg
5.jpg
Vật liệu xây dựng để trên đường trung tâm xã Kon Braih gây cản trở giao thông địa phương.

Nhưng theo ông Lê Quang Chính, vào lúc 15h30 ngày 16/9/2026, lực lượng Công an xã Kon Braih kiểm tra, phát hiện trên đường quy hoạch N5, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý để vật liệu, đá, cát ngoài phạm vi thi công công trình này với khối lượng đá khoảng 80m3 và khoảng 50m3 cát làm vật liệu xây dựng thông thường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay thời điểm phát hiện, UBND xã Kon Braih đã mời đại diện lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum để làm việc, phối hợp giải quyết nhưng đơn vị trên chỉ cử đại diện lên trao đổi, không cung cấp thông tin, không phối hợp lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Kon Braih đã đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phối hợp, yêu cầu Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum khẩn trương liên hệ cơ quan chuyên môn của xã để lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

tien-phong.jpg
Con đường ở trung tâm xã Kon Braih được "tận dụng" làm nơi để vật liệu xây dựng.

“Không có thông báo về xây dựng công trình, cũng như các thông tin, hồ sơ xây dựng làm sao xã biết có đủ điều kiện, có trúng thầu hay không. Quan điểm của xã là tạo mọi điều kiện vì nhiệm vụ chung để chống sạt lở nhưng đơn vị thi công cũng phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt cần phối hợp nhằm bám sát thiết kế, phù hợp với hạ tầng hiện có, cũng như quy hoạch, bởi đây là trung tâm huyện cũ”, ông Chính nói.

7.jpg
10.jpg
Khu vực cần làm kè chống sạt lở cách vị trí để vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum khoảng 700m.

Hiện UBND xã Kon Braih đã lập hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum trong vi phạm hoạt động giao thông đường bộ. Đồng thời, buộc đơn vị này thu dọn vật liệu đá, cát ra khỏi khu vực tuyến đường quy hoạch N5 (tại thôn 3, xã Kon Braih).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong qua điện thoại, đại diện Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum cho rằng, việc tập kết vật tư, vật liệu là yêu cầu phục vụ quá trình thi công. “Bọn anh thi công thì phải tập kết vật tư, vật liệu mới thi công được, chứ bây giờ không tập kết thì sao thi công?”, đại diện doanh nghiệp nói.

Về ý kiến của UBND xã cho rằng doanh nghiệp chưa cung cấp thông tin, chưa phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đại diện Công ty TNHH MTV Bảo Trân cho rằng thông tin này “không được chính xác lắm”.

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Braih, việc Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum đổ lượng lớn vật liệu xây trên tuyến đường cấp phối N5 ở trung tâm xã đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu đường bên dưới, thay đổi hiện trạng đường. Đặc biệt, vật liệu xây dựng để dọc tuyến đường N5 không chỉ mất mỹ quan mà còn khiến quá trình làm đường sau này ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xem thêm

#Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum #thi công #thiên tai #Quảng Ngãi #sạt lở #xây dựng #vi phạm #tự ý đổ vật liệu #xã Kon Braih

Cùng chuyên mục

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

Tấn công ‘ma trận’ bẫy chim trên những cánh đồng Quảng Trị

TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe