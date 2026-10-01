'Phớt lờ' chính quyền xã, công ty tự ý đổ vật liệu xây dựng giữa đường

TPO - Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý đổ lượng lớn vật liệu xây dựng dọc đường quy hoạch N5 (thuộc thôn 3, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) để làm công trình hơn 59 tỷ đồng khi chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền địa phương.

Ngày 1/10, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih xác nhận, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum đã tự ý đưa khối lượng lớn vật liệu, phương tiện, máy móc vào địa bàn để phục vụ thi công công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé (địa phận thôn 3, xã Kon Braih) mà chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền địa phương.

Cụ thể, thực hiện quyết định ngày 25/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé, UBND xã Kon Braih đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; vận động 23 hộ dân hiến đất để mở đường. Dự án đường quy hoạch N5 có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, dài khoảng 600m, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Vật liệu xây dựng để trên đường trung tâm xã Kon Braih gây cản trở giao thông địa phương.

Nhưng theo ông Lê Quang Chính, vào lúc 15h30 ngày 16/9/2026, lực lượng Công an xã Kon Braih kiểm tra, phát hiện trên đường quy hoạch N5, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý để vật liệu, đá, cát ngoài phạm vi thi công công trình này với khối lượng đá khoảng 80m3 và khoảng 50m3 cát làm vật liệu xây dựng thông thường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay thời điểm phát hiện, UBND xã Kon Braih đã mời đại diện lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum để làm việc, phối hợp giải quyết nhưng đơn vị trên chỉ cử đại diện lên trao đổi, không cung cấp thông tin, không phối hợp lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND xã Kon Braih đã đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phối hợp, yêu cầu Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum khẩn trương liên hệ cơ quan chuyên môn của xã để lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Con đường ở trung tâm xã Kon Braih được "tận dụng" làm nơi để vật liệu xây dựng.

“Không có thông báo về xây dựng công trình, cũng như các thông tin, hồ sơ xây dựng làm sao xã biết có đủ điều kiện, có trúng thầu hay không. Quan điểm của xã là tạo mọi điều kiện vì nhiệm vụ chung để chống sạt lở nhưng đơn vị thi công cũng phải phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt cần phối hợp nhằm bám sát thiết kế, phù hợp với hạ tầng hiện có, cũng như quy hoạch, bởi đây là trung tâm huyện cũ”, ông Chính nói.

Khu vực cần làm kè chống sạt lở cách vị trí để vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum khoảng 700m.

Hiện UBND xã Kon Braih đã lập hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum trong vi phạm hoạt động giao thông đường bộ. Đồng thời, buộc đơn vị này thu dọn vật liệu đá, cát ra khỏi khu vực tuyến đường quy hoạch N5 (tại thôn 3, xã Kon Braih).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong qua điện thoại, đại diện Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum cho rằng, việc tập kết vật tư, vật liệu là yêu cầu phục vụ quá trình thi công. “Bọn anh thi công thì phải tập kết vật tư, vật liệu mới thi công được, chứ bây giờ không tập kết thì sao thi công?”, đại diện doanh nghiệp nói.

Về ý kiến của UBND xã cho rằng doanh nghiệp chưa cung cấp thông tin, chưa phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đại diện Công ty TNHH MTV Bảo Trân cho rằng thông tin này “không được chính xác lắm”.