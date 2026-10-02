Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

Thái Lâm

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Người dân thôn Lạc Thiện 2 thấp thỏm từng đêm.

Tại hiện trường, phóng viên Tiền Phong ghi nhận nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng bị sạt trượt, đất đá theo dòng nước trôi xuống khu vực phía dưới. Nhiều mảng đất lớn vẫn nằm trên đồi, trong khi nước từ khu vực này thường chảy về phía nhà dân khi trời mưa. Người dân lo ngại nếu tiếp tục có mưa lớn, phần đất còn lại có thể tiếp tục sạt xuống.

tp-br_img-8466.jpg
Người dân Lạc Thiện 2 thấp thỏm từng đêm mỗi khi có mưa lớn.
tp-br_img-2672.jpg
Nhiều vị trí trên đồi Trảng Bằng bị sạt trượt, đất đá theo dòng nước trôi xuống khu vực phía dưới.

Ông Nguyễn Văn Hồng (người dân sống dưới khu vực đồi Trảng Bằng) cho hay, gia đình ông hiện có 8 người. Mỗi trời mưa lớn, ông lại cầm đèn pin soi lên khu vực đồi để kiểm tra đất đá có chuyển động, sạt xuống hay không. Mưa càng lớn, gia đình càng lo lắng. “Hôm nào mưa lớn quá, gia đình chúng tôi 8 người phải đi ở nhờ”, ông Hồng nói.

Hơn 40 hộ dân sống quanh khu vực đồi Trảng Bằng đã cùng ký đơn kiến nghị gửi chính quyền xã, đề xuất được hạ mái đồi để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến nay, kiến nghị này vẫn chưa được chấp thuận.

tp-br_img-5011.jpg
Ông Hồng vừa nói, vừa chỉ tay về phía khu vực sạt lở trên đỉnh đồi.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Sỹ (ở cùng thôn) cũng sống trong cảnh thấp thỏm tương tự. Gần một năm qua, mỗi khi trời mưa to, gia đình ông lại tính chuyện đi tìm nhà ở nhờ.

“Gần một năm nay, chúng tôi sống thấp thỏm. Những hôm mưa lớn phải lo đi kiếm nhà ở nhờ. Đất ở đồi này đã ngậm nước, giờ chỉ cần một cơn mưa kéo dài là có thể trôi ầm xuống. Năm trước, gia đình tôi đã bị hư hỏng một gian nhà phía sau, đến nay chưa dám sửa chữa”, ông Sỹ nói.

tp-br_img-7721.jpg
Gian nhà phía sau của ông Sỹ bị hư hỏng sau vụ sạt lở gần một năm trước, đến nay vẫn chưa được sửa chữa.

Ông Sỹ cho hay, mỗi khi mưa lớn, gia đình phải liên tục theo dõi tình hình sạt lở. Việc ra ngoài kiểm tra vào ban đêm cũng tiềm ẩn nguy hiểm. “Nếu mưa to mà chúng tôi ra soi đèn để kiểm tra sạt lở thì cũng rất nguy hiểm, nhưng không kiểm tra thì không biết đất có tiếp tục trôi xuống hay không”, ông Sỹ nói.

Cách đó không xa, phía sau nhà bà Bá Thị Thu vẫn xuất hiện tình trạng đất đá lăn xuống mỗi khi mưa. Nước từ khu vực đồi cũng chảy vào nhà. "Thấy cơn mưa to là hồi hộp lắm, sợ. Chiều hôm qua mưa to, hiện giờ trong bếp vẫn có nước chảy vào", bà Thu nói.

tp-br_img-99.jpg
Đất đá và nước từ đồi vẫn trôi xuống khu vực nhà dân mỗi khi trời mưa.

Đồi Trảng Bằng từng xuất hiện vết nứt dài 700m

Cuối tháng 11/2025, đồi Trảng Bằng (thôn Lạc Thiện 2 xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 700m trên khu vực đỉnh đồi. Ban đầu, chiều dài vết nứt được ghi nhận hơn 100m, sâu hơn 0,5m. Vài ngày sau, vết nứt phát triển lên hơn 700m, rộng khoảng 20-30cm và lún sâu 30-50cm.

Các vết nứt, sạt trượt được đánh giá đã ngấm nước nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ dân phía dưới. Sau đó, chính quyền xã D’Ran khi đó đã khẩn cấp di dời 50 hộ dân với 150 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn.

Xem thêm

#sạt lở #Lâm Đồng #đồi Trảng Bằng #sống lo sợ #đất đá #soi đèn canh đất #thôn Lạc Thiện 2

Cùng chuyên mục

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe