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Giải trí

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

P.V

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

LSO và Sir Antonio Pappano: Trở lại Hà Nội trong mùa Thu

LSO đã nhiều lần đồng hành cùng VACC, góp phần tạo nên cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới. Sự trở lại của dàn nhạc trong năm 2026 tiếp tục nối dài mối duyên nghệ thuật giữa LSO và Thủ đô.

Đồng hành cùng LSO năm nay là Sir Antonio Pappano - Chỉ huy trưởng của dàn nhạc từ tháng 9/2024. Với hơn 20 năm gắn bó cùng Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, ông đã để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc danh tiếng.

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VACC 2026 tiếp tục được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, không gian biểu diễn hiện đại giữa trung tâm Hà Nội. Sự kết hợp giữa LSO, Sir Antonio Pappano và không gian biểu diễn chuyên nghiệp mang đến cho khán giả Thủ đô cơ hội thưởng thức các tác phẩm giao hưởng trong một mùa thu đặc biệt của Hà Nội.

Chương trình âm nhạc: Từ vẻ đẹp huyền ảo đến những cung bậc kịch tính

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, VACC 2026 giới thiệu ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov – tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ. Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng Dàn nhạc Giao hưởng London.

Khép lại buổi trình diễn là Symphony No.5 của Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

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Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính. Qua phần trình diễn của LSO dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, chương trình hứa hẹn mang đến một đêm giao hưởng giàu cảm xúc cho khán giả Thủ đô.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, VACC 2026 do Vietnam Airlines phối hợp với LSO và nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Qua âm nhạc, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa quốc tế đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập.

Bên cạnh hai đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tiếp tục hành trình kết nối Việt Nam với thế giới bằng âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô và đưa Hà Nội trở thành điểm gặp gỡ của những chương trình nghệ thuật quốc tế.

#Vietnam Airlines Classic #Hanoi Concert 2026 #Dàn nhạc Giao hưởng London #Sir Antonio Pappano #Chương trình giao hưởng

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