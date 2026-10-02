Phương Mỹ Chi hơn thua với Trấn Thành

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Trong tập đầu tiên của Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 sắp lên sóng, Trấn Thành và Bích Phương giữ vai trò cố vấn cố định. Đức Phúc, Phương Mỹ Chi là hai khách mời mở màn mùa mới.

Bên cạnh các tiết mục của nghệ sĩ giấu mặt, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi đặt mục tiêu giành danh hiệu “lỗ tai vàng” gắn với Trấn Thành từ những mùa trước.

Phương Mỹ Chi đòi 'soán ngôi' Trấn Thành

Lần đầu ngồi ghế cố vấn, Phương Mỹ Chi giới thiệu cô đến với tâm thế “không biết địch cũng không biết ta”. Nữ ca sĩ muốn soán ngôi Trấn Thành trong việc nhận diện giọng hát phía sau lớp mặt nạ.

Màn đối đầu giữa hai nghệ sĩ diễn ra ở phần đoán danh tính người biểu diễn. Cố vấn kết hợp nhiều dữ kiện, từ lời giới thiệu của nhân vật, cách tương tác trên sân khấu đến giọng hát và phong cách trình diễn để đưa ra đáp án.

Trấn Thành, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Đức Phúc là cố vấn ở tập 1.

Trở lại mùa mới, Trấn Thành tiếp tục được nhắc đến với danh hiệu “lỗ tai vàng”. Nam nghệ sĩ tự trêu rằng năm nay đã có tuổi, không biết có giữ được danh hiệu này hay không. Anh bày tỏ sự hào hứng trước sân khấu được nâng cấp về quy mô và trải nghiệm.

Bích Phương mong muốn được dát vàng lỗ tai bằng giọng hát khi trở lại chương trình. Cùng Trấn Thành, nữ ca sĩ đồng hành xuyên suốt mùa thi để nhận diện những nghệ sĩ được giấu kín trong các bộ mascot.

Khách mời Đức Phúc bước ra trong bộ mascot Capybara. Nam ca sĩ cho biết từ mùa đầu tiên, anh đã muốn thử đứng bên trong bộ trang phục này để cảm nhận việc ca hát khi bị che phủ hoàn toàn khó đến mức nào.

Đức Phúc nói anh hiểu thêm những khó khăn của người biểu diễn, từ kiểm soát giọng hát đến làm chủ chuyển động. Tại Ca sĩ mặt nạ, các nghệ sĩ vừa phải giữ kín danh tính, vừa thể hiện cá tính âm nhạc trong diện mạo khác với hình ảnh quen thuộc trước khán giả.

Nhiều ca sĩ bị gọi tên

Tập mở màn giới thiệu năm mascot gồm Koalaoke, Dê Du Ký, Báo Berry, Gauci và Mad Long. Mỗi nhân vật có tạo hình, cách xuất hiện và những thông tin gợi ý riêng để ban cố vấn suy luận.

Koalaoke xuất hiện đầu tiên với bộ trang phục màu hồng và cây dũa móng tay. Các cố vấn đặt giả thuyết nghệ sĩ Việt kiều. Khi nhân vật thể hiện khả năng làm thơ, Vũ Thảo My được đưa vào danh sách phỏng đoán.

Thông tin Koalaoke từng làm nhiều ngành nghề tiếp tục khiến ban cố vấn nghĩ đến Võ Tấn Phát. Tuy nhiên, phần trình diễn lại mở ra hướng suy luận khác. Trấn Thành liên tưởng đến Trần Minh Dũng, Mạnh Đồng và Trọng Bách khi nghe màu sắc âm nhạc của nhân vật.

Nhiều ca sĩ bị gọi tên trong dàn mascot mới.

Những dữ kiện nối tiếp khiến danh sách nghi vấn thay đổi, nhưng chưa giúp các cố vấn thống nhất. Nhân vật có thể khiến ban cố vấn liên tưởng đến nhiều nghệ sĩ ở những thời điểm khác nhau.

Dê Du Ký mang lại cảm giác quen thuộc, khiến các cố vấn tập trung tìm dấu hiệu đặc trưng trong giọng hát và phong cách biểu diễn. Tăng Duy Tân, Lê Minh, Thiên Vương lần lượt được gọi tên trong quá trình trao đổi. Với Gauci, Đức Phúc nghĩ đến người bạn Vương Bình.

Báo Berry được giới thiệu với thần thái và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Mad Long là nhân vật cuối cùng trong loạt năm mascot đầu tiên.

Mascot mùa này được đầu tư cả tạo hình lẫn cá tính nhân vật. Ngoài chức năng che giấu danh tính, bộ trang phục còn gắn với cách nghệ sĩ xuất hiện, tương tác và thể hiện tiết mục. Những chi tiết như màu sắc, phụ kiện hay cử chỉ của nhân vật cũng trở thành dữ kiện để cố vấn và khán giả đưa ra suy đoán.