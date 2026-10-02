Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phương Mỹ Chi hơn thua với Trấn Thành

Trạch Dương

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Trong tập đầu tiên của Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 sắp lên sóng, Trấn Thành và Bích Phương giữ vai trò cố vấn cố định. Đức Phúc, Phương Mỹ Chi là hai khách mời mở màn mùa mới.

Bên cạnh các tiết mục của nghệ sĩ giấu mặt, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi đặt mục tiêu giành danh hiệu “lỗ tai vàng” gắn với Trấn Thành từ những mùa trước.

Phương Mỹ Chi đòi 'soán ngôi' Trấn Thành

Lần đầu ngồi ghế cố vấn, Phương Mỹ Chi giới thiệu cô đến với tâm thế “không biết địch cũng không biết ta”. Nữ ca sĩ muốn soán ngôi Trấn Thành trong việc nhận diện giọng hát phía sau lớp mặt nạ.

Màn đối đầu giữa hai nghệ sĩ diễn ra ở phần đoán danh tính người biểu diễn. Cố vấn kết hợp nhiều dữ kiện, từ lời giới thiệu của nhân vật, cách tương tác trên sân khấu đến giọng hát và phong cách trình diễn để đưa ra đáp án.

1790936688288-1576413998024582322-7303983728400934926-386a68c9cd6aa719796b214c7a246d55-1.jpg
1790936654273-1576413998024582322-7303983728400934926-80e3d5a9cd2e182ef52dbb6de19a0197-1.jpg
1790936725160-1576413998024582322-7303983728400934926-0df89a60dfbd291fada2d4f6d5eecbbd-1.jpg
Trấn Thành, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Đức Phúc là cố vấn ở tập 1.

Trở lại mùa mới, Trấn Thành tiếp tục được nhắc đến với danh hiệu “lỗ tai vàng”. Nam nghệ sĩ tự trêu rằng năm nay đã có tuổi, không biết có giữ được danh hiệu này hay không. Anh bày tỏ sự hào hứng trước sân khấu được nâng cấp về quy mô và trải nghiệm.

Bích Phương mong muốn được dát vàng lỗ tai bằng giọng hát khi trở lại chương trình. Cùng Trấn Thành, nữ ca sĩ đồng hành xuyên suốt mùa thi để nhận diện những nghệ sĩ được giấu kín trong các bộ mascot.

Khách mời Đức Phúc bước ra trong bộ mascot Capybara. Nam ca sĩ cho biết từ mùa đầu tiên, anh đã muốn thử đứng bên trong bộ trang phục này để cảm nhận việc ca hát khi bị che phủ hoàn toàn khó đến mức nào.

Đức Phúc nói anh hiểu thêm những khó khăn của người biểu diễn, từ kiểm soát giọng hát đến làm chủ chuyển động. Tại Ca sĩ mặt nạ, các nghệ sĩ vừa phải giữ kín danh tính, vừa thể hiện cá tính âm nhạc trong diện mạo khác với hình ảnh quen thuộc trước khán giả.

Nhiều ca sĩ bị gọi tên

Tập mở màn giới thiệu năm mascot gồm Koalaoke, Dê Du Ký, Báo Berry, Gauci và Mad Long. Mỗi nhân vật có tạo hình, cách xuất hiện và những thông tin gợi ý riêng để ban cố vấn suy luận.

Koalaoke xuất hiện đầu tiên với bộ trang phục màu hồng và cây dũa móng tay. Các cố vấn đặt giả thuyết nghệ sĩ Việt kiều. Khi nhân vật thể hiện khả năng làm thơ, Vũ Thảo My được đưa vào danh sách phỏng đoán.

Thông tin Koalaoke từng làm nhiều ngành nghề tiếp tục khiến ban cố vấn nghĩ đến Võ Tấn Phát. Tuy nhiên, phần trình diễn lại mở ra hướng suy luận khác. Trấn Thành liên tưởng đến Trần Minh Dũng, Mạnh Đồng và Trọng Bách khi nghe màu sắc âm nhạc của nhân vật.

kait2047.jpg
kait9760.jpg
kait1465.jpg
Nhiều ca sĩ bị gọi tên trong dàn mascot mới.

Những dữ kiện nối tiếp khiến danh sách nghi vấn thay đổi, nhưng chưa giúp các cố vấn thống nhất. Nhân vật có thể khiến ban cố vấn liên tưởng đến nhiều nghệ sĩ ở những thời điểm khác nhau.

Dê Du Ký mang lại cảm giác quen thuộc, khiến các cố vấn tập trung tìm dấu hiệu đặc trưng trong giọng hát và phong cách biểu diễn. Tăng Duy Tân, Lê Minh, Thiên Vương lần lượt được gọi tên trong quá trình trao đổi. Với Gauci, Đức Phúc nghĩ đến người bạn Vương Bình.

Báo Berry được giới thiệu với thần thái và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Mad Long là nhân vật cuối cùng trong loạt năm mascot đầu tiên.

Mascot mùa này được đầu tư cả tạo hình lẫn cá tính nhân vật. Ngoài chức năng che giấu danh tính, bộ trang phục còn gắn với cách nghệ sĩ xuất hiện, tương tác và thể hiện tiết mục. Những chi tiết như màu sắc, phụ kiện hay cử chỉ của nhân vật cũng trở thành dữ kiện để cố vấn và khán giả đưa ra suy đoán.

Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 phát sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần, từ ngày 3/10, trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

#Phương Mỹ Chi đối đầu Trấn Thành #Phương Mỹ Chi Ca sĩ mặt nạ #Ca sĩ mặt nạ 2026 #The Masked Singer Vietnam 2026 #Trấn Thành lỗ tai vàng

Cùng chuyên mục

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe