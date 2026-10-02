Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, Israel phải chuyển hướng đến sân bay Tabuk, Saudi Arabia sau sự cố trong buồng lái. Theo thông báo của hãng, một vụ xô xát xảy ra giữa chuyến bay, thành viên tổ bay kiểm soát tình hình và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Flydubai thông báo tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel trong thời gian điều tra. Hãng cho biết nguyên nhân, động cơ của vụ việc chưa được xác định, đồng thời khuyến cáo tránh suy đoán khi cơ quan chức năng đang thu thập thông tin. Các hoạt động theo lịch khác trên mạng bay không bị ảnh hưởng bởi sự cố, theo Flydubai.

Vụ việc diễn ra giữa lúc Flydubai đang phục hồi khai thác và chuẩn bị tăng quy mô đội tàu. Hãng bổ sung hạng thương gia, phát triển mạng nối chuyến với Emirates và đặt mua máy bay thân rộng.

Ra đời để mở thêm cửa ngõ cho Dubai

Tháng 3/2008, Chính phủ Dubai thành lập Flydubai với vốn khởi đầu 250 triệu dirham UAE (AED). Đây là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Dubai, cung cấp thêm lựa chọn đi lại và hỗ trợ hoạt động thương mại, du lịch của thành phố.

Tháng 5/2009, hãng tiếp nhận chiếc Boeing 737-800 đầu tiên. Ngày 1/6/2009, chuyến bay khai trương từ Dubai đến Beirut, Lebanon cất cánh, đường bay đến Amman, Jordan được mở ngay hôm sau. Emirates và Chính phủ Dubai hỗ trợ hãng trong giai đoạn chuẩn bị khai thác.

Flydubai là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Dubai.

Ngay trước khi bay thương mại, Flydubai đặt nền móng cho việc mở rộng đội tàu. Tại Triển lãm hàng không Farnborough tháng 7/2008, Boeing công bố đơn đặt hàng 50 chiếc 737-800 của hãng, trị giá khoảng 3,74 tỷ USD theo giá niêm yết khi đó. Thông cáo của Boeing xác định hoạt động của Flydubai tách biệt với Emirates Airline và Emirates Group.

Bài toán của Dubai khi ấy là bổ sung một hãng có khả năng phục vụ cả những tuyến đông khách lẫn các thị trường thiếu kết nối trực tiếp. Trong thông tin nhìn lại quá trình phát triển, Flydubai nêu Beirut là ví dụ về đường bay phổ biến cần thêm lựa chọn giá thấp; Tbilisi, Georgia là ví dụ về thị trường chưa được đáp ứng đầy đủ bằng đường bay thẳng đến UAE.

Chưa đầy 3 năm sau chuyến bay đầu tiên, hãng đã chạm mốc 50 điểm đến. Hướng mở rộng sang những thành phố ít được phục vụ trở thành đặc điểm xuyên suốt của mạng bay.

Hãng giá rẻ thay đổi cách bán dịch vụ

Ở giai đoạn đầu, Flydubai áp dụng cách bán dịch vụ quen thuộc của hàng không giá rẻ: Hành khách lựa chọn và trả tiền dịch vụ, trong đó có suất ăn và hành lý. Mục tiêu của hãng là giảm chi phí để cung cấp vé dễ tiếp cận hơn.

Sản phẩm của Flydubai dần thay đổi khi mạng bay và nhóm khách hàng mở rộng. Tháng 6/2013, hãng công bố bổ sung hạng thương gia, với chuyến khai thác đầu tiên được lên kế hoạch vào tháng 10 cùng năm.

Gói dịch vụ bao gồm ghế rộng hơn, suất ăn, giải trí trên chuyến bay, làm thủ tục ưu tiên và tiện ích mặt đất. Ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - giải thích việc bổ sung hạng thương gia xuất phát từ nhu cầu của hành khách, nhằm phục vụ cả khách công tác lẫn khách du lịch.

Hãng bay có nhiều thay đổi trong mô hình cung cấp dịch vụ.

Đến tháng 11/2025, tất cả vé phổ thông được bao gồm suất ăn và giải trí trên chuyến bay. Hãng gọi đây là sự phát triển đáng kể trong mô hình kinh doanh, thay đổi cấu trúc giá vé phổ thông để tăng giá trị dịch vụ.

Giám đốc thương mại Hamad Obaidalla cho biết việc đưa suất ăn và giải trí vào mọi vé nhằm cung cấp thêm giá trị cho hành khách, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh. Loại đồ ăn, thức uống được phục vụ có thể khác nhau tùy đường bay và thời lượng chuyến bay.

Flydubai kết hợp nền tảng vận hành của hãng giá rẻ với nhiều dịch vụ thường thấy ở hãng hàng không truyền thống. Hãng mở thêm lựa chọn cho khách có khả năng chi trả cao hơn, đồng thời nâng mức dịch vụ cơ bản của hạng phổ thông.

Liên kết với Emirates giúp mô hình đó tiếp cận một nguồn khách rộng hơn. Thỏa thuận năm 2017 vượt ra ngoài việc bán vé liên danh, bao gồm phối hợp mạng bay và lịch khai thác. Khách Flydubai có thể nối chuyến sang mạng quốc tế của Emirates. Khách Emirates có thêm lựa chọn đến các thành phố trong mạng của Flydubai.

Theo Emirates, đến tháng 11/2025, hơn 22 triệu lượt khách đã đi trên mạng bay kết hợp của hai hãng kể từ năm 2017. Việc hợp tác còn bao gồm chương trình khách hàng thường xuyên Emirates Skywards, kết nối hành lý và điều phối lịch bay qua Dubai. Những dịch vụ này giúp Flydubai tham gia sâu hơn vào hoạt động trung chuyển quốc tế.

Doanh thu kỷ lục, lợi nhuận giảm

Theo kết quả năm tài chính 2025, Flydubai đạt doanh thu 13,6 tỷ AED, tương đương 3,7 tỷ USD, tăng 6%. Hãng vận chuyển 15,7 triệu lượt khách, tăng 2%, và ghi nhận năm thứ năm liên tiếp kinh doanh có lãi.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế giảm từ 611 triệu USD năm 2024 xuống 531 triệu USD năm 2025, tương đương khoảng 13,1%. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm từ 674 triệu USD xuống 591 triệu USD.

Bước sang năm nay, tình hình khai thác có những thay đổi so với cuối năm trước. Ngày 14/9, Flydubai thông báo khôi phục hoạt động trên 85% mạng bay, mạng khai thác khi đó có hơn 125 điểm đến tại 56 quốc gia, với trung bình khoảng 2.200 chuyến mỗi tuần.

Hãng cho biết gần 100 điểm đến thuộc nhóm thị trường trước đó không có hoặc có rất ít kết nối trực tiếp với Dubai và UAE. Đây tiếp tục là nền tảng của chiến lược mở đường bay, bên cạnh việc tăng tần suất ở các thị trường đã có nhu cầu.

Kết quả hoạt động năm 2024 và 2025 do Flydubai công bố.

Ngày 16/9, ông Ghaith Al Ghaith cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran. Các khuyến cáo đi lại, đặc biệt ở châu Âu vẫn là trở ngại theo đánh giá của lãnh đạo hãng. Đây là kỳ vọng, chưa phải kết quả đã đạt được.

Về dài hạn, Flydubai chuẩn bị thay đổi cả quy mô lẫn cơ cấu đội tàu. Tháng 11/2023, hãng công bố thỏa thuận mua 30 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner, đánh dấu đơn hàng máy bay thân rộng đầu tiên, bên cạnh đội Boeing 737 đang khai thác.

Việc bổ sung dòng máy bay thân rộng cho thấy kế hoạch phát triển vượt ra ngoài đội tàu một lối đi hiện hữu. Tuy nhiên, đơn hàng phản ánh định hướng đầu tư tương lai, không đồng nghĩa số máy bay này đã tham gia khai thác.

Tại Dubai Airshow tháng 11/2025, Flydubai ký biên bản ghi nhớ với Airbus cho 150 chiếc A321neo, kèm quyền chọn thêm 100 chiếc. Hãng công bố giá trị thỏa thuận 24 tỷ USD và kế hoạch giao máy bay từ năm 2031. Đây là bước mở đường để Flydubai trở thành khách hàng Airbus và đa dạng hóa đội tàu thân hẹp.

Một ngày sau, hãng ký biên bản ghi nhớ với Boeing cho 75 chiếc 737 MAX, kèm quyền chọn thêm 75 chiếc, với giá trị công bố 13 tỷ USD. Hai thỏa thuận cho thấy hãng chuẩn bị nguồn máy bay cho nhiều năm tới.

Ngày 15/9 vừa qua, Flydubai thông báo dự kiến tiếp nhận 11 chiếc 737 MAX trong năm, gồm bảy chiếc MAX 9 và bốn chiếc MAX 8, hướng tới đội bay vượt 100 chiếc.

Hãng cũng công bố chương trình nâng cấp 21 máy bay trong 12 tháng, thay ghế thương gia ngả lưng bằng ghế có thể nằm phẳng và bổ sung khoang hành lý lớn hơn. Đầu tư vì thế diễn ra đồng thời ở việc tăng năng lực vận chuyển và cải thiện sản phẩm trên đội tàu hiện có.

Từ hãng được thành lập để cung cấp thêm lựa chọn giá thấp cho Dubai, Flydubai đã mở rộng sang khách công tác, khách nối chuyến và các thị trường thiếu đường bay trực tiếp. Các kế hoạch tăng trưởng hiện nay còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi khai thác và tiến độ tiếp nhận máy bay.