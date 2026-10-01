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Hàng không - Du lịch

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

P.V

Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.

01/7/2027: Cột mốc ghi dấu ấn Vịnh Tiên như một “Quận Nhất mới”

Ngày 1/7/2027 sẽ đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có của du lịch TP.HCM khi cả một hệ sinh thái giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng và lưu trú quy mô kỷ lục đồng loạt sáng đèn. “Siêu điểm đến” tầm vóc quốc tế chính thức đi vào hoạt động không chỉ giải tỏa cơn khát vui chơi giải trí cao cấp của thành phố 14 triệu dân, mà quan trọng hơn, nó kích hoạt ngay lập tức dòng khách đa tầng cho “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên.

Tâm điểm của lực hút ấy là “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày - số lượng kỷ lục trong một quần thể công viên chủ đề. Ba mảnh ghép, gồm công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước, hội tụ những mô hình giải trí chưa từng xuất hiện, biến tinh hoa văn hóa và lễ hội từ khắp năm châu thành chuỗi trải nghiệm bất tận suốt 365 ngày/năm, kiến tạo một “vũ trụ giải trí” độc nhất vô nhị giữa biển rừng Cần Giờ.

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“Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ sở hữu số lượng kỷ lục trò chơi và show diễn mỗi ngày.

Sánh đôi cùng kỳ quan giải trí là bộ đôi sân golf 36 hố quy mô 155 ha giữa thiên nhiên duyên hải nguyên bản, mở ra sân chơi thể thao thượng lưu cho giới doanh nhân và cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Vinpearl Dream Palace Hotel - khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam, sẽ đưa nghệ thuật lưu trú lên cấp độ trải nghiệm hoàn toàn mới. Du khách được “xuyên không” qua những thời đại và nền văn minh khác nhau trong chính kỳ nghỉ của mình.

Tiếp nối thế giới lưu trú đầy màu sắc là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện lần đầu tiên của các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Cần Giờ. Mỗi khách sạn mang một ngôn ngữ kiến trúc, một câu chuyện và trải nghiệm riêng biệt, kiến tạo nên bộ sưu tập lưu trú giàu bản sắc, biến mỗi kỳ nghỉ tại Cần Giờ thành một hành trình khám phá mới mẻ.

Đặc biệt, tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh 7 ha, chính thức khai trương vào ngày 1/11/2027, sẽ là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái “siêu điểm đến” tại Cần Giờ. Với Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi quy mô hàng đầu Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, công trình đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và các diễn đàn kinh tế, sự kiện MICE toàn cầu.

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Quần thể VinWonders Cần Giờ 122 ha cùng bộ đôi sân golf 36 hố vận hành từ 1/7/2027 mở ra cỗ máy tạo dòng khách đa tầng cho Vịnh Tiên.

Sự hiện diện của những công trình biểu tượng cùng hệ sinh thái thương mại, giải trí, nghệ thuật, thể thao, lưu trú và hội nghị sẽ tạo sức sống liên tục cho Vịnh Tiên. Từ đó, diện mạo một “Quận Nhất mới” của TP.HCM cũng được định hình rõ nét, giống như cách Quận 1 cũ đã ra đời từ quá trình tích lũy giá trị và hội tụ dòng người suốt hàng thế kỷ.

Cư dân và hàng chục triệu du khách giữ nhịp tiêu dùng suốt 365 ngày/năm

Sức mạnh khai thác của Vịnh Tiên nằm ở cách các điểm đến thu hút khách và hệ thống tiện ích phục vụ chi tiêu được tổ chức trong cùng một không gian, tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, nơi một lượt đến có thể mở ra nhiều điểm dừng chân.

Tại cửa ngõ giao thông, mô hình TOD được thể hiện rõ nét khi Vincom Mega Mall 7,2 ha được đặt đối diện trực tiếp Hub Depot đường sắt cao tốc và Nhà hát Sóng Xanh. Vị trí này đón trọn mọi luồng dịch chuyển tự nhiên: hành khách có thể mua sắm ngay khi xuống tàu; khách chờ trước giờ biểu diễn ghé quán cà phê; gia đình dùng bữa sau một chương trình nghệ thuật… Trong khi đó, Outlet 20 ha giữ vai trò như một điểm đến có chủ đích, kéo theo nhu cầu ẩm thực và trải nghiệm giải trí nối tiếp.

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Ga Depot đối diện Vincom Mega Mall 7,2 ha và Nhà hát Sóng Xanh, tạo mắt xích liên hoàn kết nối giao thông, nghệ thuật và mua sắm.

Sức sống dài hạn của “Quận Nhất mới” không chỉ đến từ dòng khách MICE, vui chơi giải trí khổng lồ mà còn bắt nguồn từ một cộng đồng an cư thường trú 365 ngày/năm.

Tại Vịnh Tiên, nền tảng này được bồi đắp vững chắc bởi hệ sinh thái tiện ích xã hội hoàn chỉnh: 4 trường liên cấp Vinschool dự kiến khai giảng năm 2028, trung tâm phát triển thế hệ trẻ Young Paradise Hub, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ) và bộ 5 công viên nội khu chuyên biệt. Cộng đồng cư dân thường trú tạo ra nhu cầu tiêu dùng ổn định, duy trì sức sống cho các tuyến phố, cửa hàng và dịch vụ suốt quanh năm.

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Vinmec Cần Giờ 500 giường ngay nội khu, dự kiến khai trương tháng 12/2027, mang đến chuẩn mực y tế hàng đầu và bảo chứng cho cuộc sống an tâm lâu dài của cư dân.

Một “Quận Nhất mới” bên thềm đại dương sẽ được nhận diện qua những sự kiện tầm cỡ, những cuộc hẹn lặp lại, những cửa hàng luôn có khách và những dịch vụ trở thành thói quen thường nhật. Khi sức mua được nuôi dưỡng từ cả dòng khách đa tầng đổ về sau cột mốc 1/7/2027 lẫn cộng đồng cư dân ở thực, Vịnh Tiên sẽ xác lập một trung tâm đô thị có sức sống liên tục, tạo nền tảng cho quá trình tích lũy giá trị tài sản theo thời gian.

#Vịnh Tiên #Quận Nhất mới #VinWonders #công viên giải trí #golf #khách sạn #TP.HCM

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