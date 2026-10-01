Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế muốn ‘lên đời’ du lịch ven sông Đông Ba

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế nghiên cứu đề án phát triển trục Đông Ba - Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng theo hướng kết hợp không gian phố cổ, sông nước, dịch vụ ẩm thực, văn hóa và kinh tế đêm.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án phát triển dịch vụ trục sông Đông Ba - đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân.

Theo UBND phường Phú Xuân, đề án hướng đến khai thác cảnh quan sông nước, không gian đô thị cổ, các giá trị văn hóa, di sản và hoạt động thương mại truyền thống để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm mang bản sắc riêng.

dong-ba-1416.jpg
Sông Đông Ba với hai tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và Bạch Đằng cạnh bên, tạo không gian đặc trưng để TP. Huế phát triển du lịch đường sông kết hợp dịch vụ ven bờ.

Không gian dọc hai tuyến đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng ven sông Đông Ba (một chi lưu của sông Hương) được nghiên cứu tổ chức thành các nhóm sản phẩm ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, hoa tươi, giải khát và hoạt động trải nghiệm. Không gian trên bờ sẽ kết nối với hoạt động dưới sông, tạo hành trình trải nghiệm từ phố cổ, cảnh quan đến văn hóa và dịch vụ cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là phương án khai thác mặt nước sông Đông Ba để phát triển du lịch đường sông. Nhiều loại hình phương tiện được nghiên cứu phục vụ tham quan, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ trên sông.

Theo phương án, tuyến du lịch có thể kết nối từ khu vực Bạch Đằng đến Thanh Hà - Bao Vinh (phường Hóa Châu), qua đó mở rộng hành trình đến các điểm văn hóa, làng nghề ven sông như Quy Lai, làng hoa giấy Thanh Tiên và không gian văn hóa làng Sình (phường Dương Nỗ).

dong-ba.jpg
Cùng với tuyến Bạch Đằng, đường Huỳnh Thúc Kháng được định hướng hình thành chuỗi trải nghiệm từ phố cổ, cảnh quan sông nước đến các hoạt động dịch vụ và văn hóa cộng đồng.

Cách làm này hướng đến một chuỗi trải nghiệm thay vì tham quan đơn lẻ, gồm đi thuyền trên sông, ngắm đô thị, khám phá phố cổ, tìm hiểu văn hóa, làng nghề và sử dụng dịch vụ do cộng đồng địa phương cung cấp. Qua đó, đề án kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm, lưu trú và mở rộng không gian du lịch ngoài khu vực trung tâm quen thuộc.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh thống nhất định hướng sớm đưa các dịch vụ phù hợp vào khai thác, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, xác định rõ sản phẩm chủ đạo, phạm vi, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu lấy người dân làm một chủ thể tham gia. Đề án phải làm rõ Nhà nước đầu tư hạ tầng nào, doanh nghiệp tham gia lĩnh vực gì và người dân, hộ kinh doanh có thể phát triển sản phẩm, dịch vụ nào.

dong-ba-6477.jpg
Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng với nhiều công trình mang dáng dấp cổ kính, là một phần không gian đô thị cũ được nghiên cứu chỉnh trang, kết nối với các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới.

Lãnh đạo TP. Huế cũng yêu cầu rà soát các công trình cổ, di tích, hiện trạng và quyền sở hữu dọc đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng để có phương án bảo tồn, chỉnh trang. Các nội dung về kiến trúc mặt tiền, màu sắc, mái, cổng, biển hiệu, chiếu sáng, vỉa hè, bến thuyền, điểm chụp ảnh, bãi đỗ xe và không gian công cộng cần được nghiên cứu đồng bộ.

Đối với dịch vụ trên sông, thành phố yêu cầu nghiên cứu sử dụng tàu, thuyền động cơ điện, bảo đảm môi trường và an toàn cho du khách.

Trước mắt, TP. Huế yêu cầu tập trung hoàn thiện phương án tại tuyến đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, lựa chọn nội dung khả thi để triển khai, đánh giá trước khi nghiên cứu mở rộng.

Xem thêm

#TP. Huế #sông Đông Ba #Huỳnh Thúc Kháng #Bạch Đằng #du lịch đường sông #du lịch Huế #kinh tế đêm #dịch vụ ven sông #đô thị cổ Huế #phường Phú Xuân

Cùng chuyên mục

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

TPO - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan khiến khoảng 5.600 kiện hành lý bị chậm xử lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải xin lỗi hành khách và cắt giảm 30% số chuyến bay/ngày để khôi phục hoạt động.

Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

Tận thấy nơi có thể quan sát được lịch sử của trái đất

TPO - Giữa một thành phố hiện đại như Đài Bắc - Đài Loan, Trung Quốc có những vùng địa hình đặc biệt và các dòng suối khoáng nóng. Dương Minh Sơn - vùng núi nằm ở phía Bắc Đài Bắc, nơi lưu giữ những dấu tích rõ nét của một hệ thống núi lửa cổ. Các nhà địa chất cho biết đây là nơi không cần bước vào phòng trưng bày cũng có thể quan sát được lịch sử của trái đất.

Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

Hai gấu trúc khổng lồ đi chuyên cơ từ Trung Quốc đến Mỹ

TPO - Ngày 28/9, Công ty chuyển phát nhanh FedEx cho biết đã hoàn tất hành trình vận chuyển hai cá thể gấu trúc khổng lồ từ Thành Đô, Trung Quốc đến Atlanta, bang Georgia, Mỹ, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác bảo tồn và nghiên cứu động vật hoang dã.

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe