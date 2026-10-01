Huế muốn ‘lên đời’ du lịch ven sông Đông Ba

TPO - TP. Huế nghiên cứu đề án phát triển trục Đông Ba - Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng theo hướng kết hợp không gian phố cổ, sông nước, dịch vụ ẩm thực, văn hóa và kinh tế đêm.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án phát triển dịch vụ trục sông Đông Ba - đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Xuân.

Theo UBND phường Phú Xuân, đề án hướng đến khai thác cảnh quan sông nước, không gian đô thị cổ, các giá trị văn hóa, di sản và hoạt động thương mại truyền thống để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm mang bản sắc riêng.

Sông Đông Ba với hai tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và Bạch Đằng cạnh bên, tạo không gian đặc trưng để TP. Huế phát triển du lịch đường sông kết hợp dịch vụ ven bờ.

Không gian dọc hai tuyến đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng ven sông Đông Ba (một chi lưu của sông Hương) được nghiên cứu tổ chức thành các nhóm sản phẩm ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, hoa tươi, giải khát và hoạt động trải nghiệm. Không gian trên bờ sẽ kết nối với hoạt động dưới sông, tạo hành trình trải nghiệm từ phố cổ, cảnh quan đến văn hóa và dịch vụ cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là phương án khai thác mặt nước sông Đông Ba để phát triển du lịch đường sông. Nhiều loại hình phương tiện được nghiên cứu phục vụ tham quan, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ trên sông.

Theo phương án, tuyến du lịch có thể kết nối từ khu vực Bạch Đằng đến Thanh Hà - Bao Vinh (phường Hóa Châu), qua đó mở rộng hành trình đến các điểm văn hóa, làng nghề ven sông như Quy Lai, làng hoa giấy Thanh Tiên và không gian văn hóa làng Sình (phường Dương Nỗ).

Cùng với tuyến Bạch Đằng, đường Huỳnh Thúc Kháng được định hướng hình thành chuỗi trải nghiệm từ phố cổ, cảnh quan sông nước đến các hoạt động dịch vụ và văn hóa cộng đồng.

Cách làm này hướng đến một chuỗi trải nghiệm thay vì tham quan đơn lẻ, gồm đi thuyền trên sông, ngắm đô thị, khám phá phố cổ, tìm hiểu văn hóa, làng nghề và sử dụng dịch vụ do cộng đồng địa phương cung cấp. Qua đó, đề án kỳ vọng kéo dài thời gian trải nghiệm, lưu trú và mở rộng không gian du lịch ngoài khu vực trung tâm quen thuộc.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh thống nhất định hướng sớm đưa các dịch vụ phù hợp vào khai thác, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, xác định rõ sản phẩm chủ đạo, phạm vi, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu lấy người dân làm một chủ thể tham gia. Đề án phải làm rõ Nhà nước đầu tư hạ tầng nào, doanh nghiệp tham gia lĩnh vực gì và người dân, hộ kinh doanh có thể phát triển sản phẩm, dịch vụ nào.

Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng với nhiều công trình mang dáng dấp cổ kính, là một phần không gian đô thị cũ được nghiên cứu chỉnh trang, kết nối với các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới.

Lãnh đạo TP. Huế cũng yêu cầu rà soát các công trình cổ, di tích, hiện trạng và quyền sở hữu dọc đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng để có phương án bảo tồn, chỉnh trang. Các nội dung về kiến trúc mặt tiền, màu sắc, mái, cổng, biển hiệu, chiếu sáng, vỉa hè, bến thuyền, điểm chụp ảnh, bãi đỗ xe và không gian công cộng cần được nghiên cứu đồng bộ.

Đối với dịch vụ trên sông, thành phố yêu cầu nghiên cứu sử dụng tàu, thuyền động cơ điện, bảo đảm môi trường và an toàn cho du khách.

Trước mắt, TP. Huế yêu cầu tập trung hoàn thiện phương án tại tuyến đường Bạch Đằng - Huỳnh Thúc Kháng, lựa chọn nội dung khả thi để triển khai, đánh giá trước khi nghiên cứu mở rộng.