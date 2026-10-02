Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều thay đổi đáng chú ý về quy mô và chức năng các khu vực. Không chỉ mở rộng năng lực khai thác, quy hoạch mới còn định hướng phát triển sân bay theo mô hình hệ sinh thái hàng không khép kín, tích hợp từ vận hành, bảo dưỡng tàu bay đến lưu trú, thương mại và đào tạo nhân lực.

Mở rộng sân đỗ, hoàn thiện chuỗi dịch vụ hàng không

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc gia tăng số vị trí đỗ tàu bay. Theo quy hoạch tháng 4/2025, khu sân đỗ trước nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu dự kiến đáp ứng khoảng 30 vị trí vào năm 2030, tăng lên 45 vị trí vào năm 2050.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Tuy nhiên, với phương án điều chỉnh mới, riêng khu vực nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được bố trí khoảng 42 vị trí, tăng 12 vị trí. Đồng thời, quy hoạch bổ sung khu sân đỗ khoảng 45 vị trí giữa nhà ga T1 và khu nhà khách VIP/ hàng không chung.

Các hạng mục hậu cần và kỹ thuật cũng được điều chỉnh đồng bộ. Khu hangar sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay ở phía Bắc mở rộng từ 24,7 ha lên 30,4 ha, tăng khoảng 23%. Cơ sở cung cấp nhiên liệu hàng không được chuyển từ phía Đông Nam lên phía Bắc, đồng thời tăng diện tích từ 6,3 ha lên khoảng 7,2 ha.

Trong khi đó, nhà máy cung cấp suất ăn hàng không, trước đây được quy hoạch trên diện tích khoảng 2 ha ở phía Nam sân bay, nay được chuyển về phía Đông Nam nhà ga T2, gần khu vực khai thác hành khách và sân đỗ mới.

Tổng diện tích quy hoạch giảm từ 1.050,1 ha xuống còn 1.040,43 ha do điều chỉnh, làm rõ quy mô sử dụng đất dành cho tuyến tàu điện LRT trong sân bay.

Phối cảnh khu nhà ga Vip Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Việc bố trí đồng bộ các hạng mục từ sân đỗ, tiếp nhiên liệu, cung cấp suất ăn đến bảo dưỡng tàu bay được kỳ vọng hoàn thiện chuỗi dịch vụ phục vụ mỗi chuyến bay. Theo chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, hạ tầng đồng bộ, công nghệ hiện đại và dịch vụ theo chuẩn quốc tế có thể giúp sân bay Phú Quốc trở thành "cửa ngõ" mang đến trải nghiệm liền mạch, an toàn và đẳng cấp cho du khách.

Bổ sung tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không

Bên cạnh hạ tầng phục vụ trực tiếp hoạt động bay, quy hoạch mới còn mở rộng chức năng sân bay sang lĩnh vực thương mại, lưu trú và đào tạo.

Cụ thể, khoảng 51 ha đất tại phía Nam sân bay và phía Nam khu nhà khách VIP, hàng không chung được dành cho khách sạn, thương mại và dịch vụ. Khu vực này cũng bố trí văn phòng cho thuê và trung tâm điều hành các hãng hàng không.

Phối cảnh Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc nằm liền kề sân bay Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

Quỹ đất này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú, làm việc của tổ bay, chuyên gia, doanh nghiệp và hành khách, đồng thời mở rộng các dịch vụ phục vụ khách hội nghị, sự kiện tại Phú Quốc.

Đáng chú ý, quy hoạch lần này dành khoảng 12,6 ha tại khu đất dự phòng phía Bắc sân bay để xây dựng cơ sở đào tạo hàng không. Đây là hạng mục chưa xuất hiện trong quy hoạch năm 2025.

Khi quy mô khai thác tăng lên, nhu cầu nhân lực trong ngành hàng không cũng gia tăng, từ phi công, kỹ sư, kỹ thuật viên đến nhân viên phục vụ mặt đất và bảo dưỡng tàu bay. Việc bố trí cơ sở đào tạo ngay trong khu vực sân bay mở ra khả năng kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn khai thác, kỹ thuật và dịch vụ.

Như vậy, bên cạnh các hạng mục hạ tầng truyền thống như đường băng, nhà ga và sân đỗ, nguồn nhân lực cũng được đưa vào định hướng phát triển dài hạn của sân bay Phú Quốc.

Dự án mở rộng tăng tốc, hướng tới khai thác đồng bộ từ tháng 4/2027

Việc điều chỉnh quy hoạch diễn ra trong bối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Trên công trường, hơn 7.600 kỹ sư và công nhân được huy động mỗi ngày, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, từ nhà ga T2, khu bay đến hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

Đồ họa so sánh các điểm thay đổi, bổ sung nổi bật trong quy hoạch sân bay Phú Quốc.

Theo kế hoạch, nhiều phần việc đang bám sát tiến độ, trong khi một số hạng mục đã vượt các mốc đề ra. Dự án đặt mục tiêu đưa toàn bộ hệ thống vào khai thác đồng bộ từ tháng 4/2027, trước Tuần lễ Cấp cao APEC.