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Hàng không - Du lịch

Vụ cơ trưởng Flydubai bị tấn công: Hung khí lọt vào buồng lái thế nào?

Hồng Nhung

TPO - Vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai đang đặt ra nhiều câu hỏi về loại vũ khí được sử dụng để tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, cũng như cách hung khí được đưa vào buồng lái.

Theo các thông tin được công bố, ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của Flydubai đang trên hành trình từ Dubai đến sân bay Ben Gurion của Israel thì xảy ra sự cố bên trong buồng lái.

Cơ phó được cho là đã tấn công cơ trưởng Smit Machchhar, khiến ông bị thương nghiêm trọng. Trong lúc xảy ra vụ việc, máy bay bất ngờ hạ độ cao nhanh chóng, mất khoảng 4.267m, trong chưa đầy 30 giây.

Dù bị thương, cơ trưởng Machchhar vẫn mở được cửa buồng lái. Một số hành khách sau đó tiến vào, khống chế người tấn công và hỗ trợ kiểm soát tình hình.

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Phi công Smit Machchhar được ca ngợi là người hùng vì đã cứu các hành khách sau khi bị đồng nghiệp đâm trong một vụ việc được cho là âm mưu cố tình làm rơi máy bay của hãng flydubai vào hôm 30/9. Ảnh: Chụp màn hình/Reuters.

Hai phi công khác của Flydubai có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách sau đó tiếp quản việc điều khiển máy bay. Máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Dao hay rìu thoát hiểm?

Loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công hiện chưa được xác định rõ.

Reuters dẫn lời hành khách cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông cầm dao trong khi một phi công nằm trên sàn với nhiều vết máu. Một phi công đang làm việc trong khu vực nhưng không thuộc Flydubai cũng cho rằng phi công có thể tiếp cận dao kim loại được sử dụng trong quá trình phục vụ suất ăn.

Ngoài ra, rìu thoát hiểm - thiết bị thường được trang bị trong buồng lái để sử dụng trong tình huống khẩn cấp cũng được đặt vào diện nghi vấn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết kẻ tấn công có thể đã sử dụng một chiếc rìu để đánh cơ trưởng Machchhar. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác định độc lập loại vũ khí thực sự được sử dụng.

Câu hỏi về an ninh buồng lái

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về cách một thành viên tổ bay có thể tiếp cận vũ khí bên trong buồng lái.

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Có thể hung thủ đã sử dụng rìu thoát hiểm để tấn công. Ảnh: X.

Các phi công được Reuters phỏng vấn cho biết họ phải trải qua các bước kiểm tra an ninh và nhìn chung chịu những quy định hạn chế tương tự hành khách đối với các vật dụng như dao, súng. Tuy nhiên, buồng lái máy bay vẫn chứa một số thiết bị có thể được sử dụng trong tình huống khẩn cấp, trong đó có rìu thoát hiểm.

Eric Schouten - người đứng đầu công ty tư vấn tình báo hàng không Dyami - cho biết, hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra những người được phép vào buồng lái, trong khi quy trình có thể khác nhau tùy quốc gia.

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cho biết việc giám sát chứng nhận và an toàn của Flydubai thuộc trách nhiệm của Tổng cục Hàng không dân dụng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm các yêu cầu đối với thành viên tổ bay.

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải

Flydubai xác nhận chuyến bay FZ1073 gặp sự cố khi đang trên hành trình từ Dubai đến sân bay Ben Gurion và đã hạ cánh an toàn tại Tabuk (Ả Rập Xê Út). Hãng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có kết quả điều tra.

Hiện chưa rõ hung khí được sử dụng là dao hay rìu thoát hiểm, cũng như cách kẻ tấn công có được vũ khí.

Bên cạnh đó, động cơ của vụ tấn công, việc hành động có được lên kế hoạch từ trước hay không và liệu người tấn công có ý định khiến máy bay gặp nguy hiểm hay không vẫn đang được điều tra.

Flydubai kêu gọi không đưa ra những suy đoán khi cuộc điều tra của cơ quan chức năng vẫn đang được tiến hành.

The Indian Express

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#Flydubai #vụ tấn công #an ninh hàng không #Hung khí lọt vào buồng lái như thế nào? #vũ khí và cách hung khí xâm nhập vào buồng lái

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