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Hàng không - Du lịch

'Đến Đà Lạt 3 ngày đều phải mặc áo mưa đi chơi'

Theo Znews

Đến Đà Lạt (Lâm Đồng) tháng 8-9, nhiều du khách phải ngồi quán cà phê hoặc ở khách sạn từ trưa đến tối vì mưa lớn. Phía cơ sở lưu trú, công suất phòng mùa này khó lấp kín.

Lên kế hoạch đến TP Đà Lạt cũ (Lâm Đồng) gần nửa năm, Quế Minh (30 tuổi, TP.HCM) và mẹ chấp nhận "đội" mưa để vui chơi, bởi Đà Lạt là điểm đến mẹ cô muốn đi từ lâu. Trước đó, nữ du khách đã chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm và tinh thần đón những cơn mưa. Chuyến đi kéo dài 3 ngày (26-28/9), đây là lần đầu hai mẹ con cùng đi du lịch xa.

"Vì sức khỏe của mẹ, tôi linh hoạt lịch trình. Buổi sáng có nắng sẽ lái xe máy đưa mẹ ngắm cảnh quanh hồ Xuân Hương, tham quan Vườn hoa Thành phố. Đến trưa bắt đầu mưa sẽ đi ăn uống ở trung tâm, dạo chợ Đà Lạt. Chúng tôi mặc áo mưa đủ 3 ngày ở Đà Lạt", cô kể với Tri Thức - Znews.

Vỡ kế hoạch

Tháng 7-10, Đà Lạt bước vào mùa mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phố núi mùa này thường xuyên có mưa giông vào chiều và tối, phổ biến từ 14h đến 18h, có thể kéo dài hơn. Nhiệt độ dao động 17-25 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

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Nhóm du khách mặc áo mưa trong chuyến du lịch Đà Lạt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khu vực trũng hoặc ven suối như Phan Đình Phùng, Thánh Mẫu, Nguyễn Công Trứ, Lữ Gia dễ ngập cục bộ khi mưa dai dẳng. Nơi taluy cao và đồi dốc như phường 10 (cũ), đèo Prenn hay Mimosa có nguy cơ sạt lở.

Như trường hợp của Quế Minh, dù vẫn vui chơi, nhưng việc vỡ kế hoạch là điều không tránh khỏi. Cô không thể lái xe máy đi khám phá khu vực Trại Mát, tour "săn" mây đã đặt trước cũng đành hủy.

"Sau chuyến đi, tôi đã bị cảm cúm. Tôi dự định đưa mẹ trở lại vào Tết Nguyên đán 2027 để bù lại những hoạt động bỏ lỡ", cô nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Hồng Nhung (31 tuổi, Hà Nội). Du lịch Đà Lạt 2 ngày (19-20/9), cô gặp những trận mưa dồn dập từ sau 11h đến tối. Có lúc mưa nhỏ, nhưng chiều tối mưa như trút nước. Việc di chuyển cũng bất tiện hơn, nhất là với những đoạn đường dốc thẳng đứng, trơn trượt.

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Hồng Nhung tham quan Dinh Bảo Đại I. Ảnh: NVCC.

Đây là lần đầu Nhung đến Đà Lạt, vé máy bay đặt từ tháng 5 để tối ưu chi phí và chờ lịch trống của gia đình. Biết thời tiết thất thường, cô đã chuẩn bị áo mưa, ô cùng quần áo, giày dép phù hợp.

Lịch trình thay đổi khá nhiều, nhóm bỏ qua các điểm đến như đồi Robin, thác Datanla, Tà Nung. Trời tạnh lúc nào sẽ tranh thủ đi chơi lúc đó hoặc ăn món đặc trưng của Đà Lạt. Trong 2 ngày, buổi chiều cả nhóm chỉ ngồi quán cà phê trò chuyện hoặc ngắm mưa.

Dù không ghé được nhiều địa điểm, Nhung vẫn khá ấn tượng với sản vật Đà Lạt bày bán ở Langfarm và lát cắt về kiến trúc, lịch sử tại Dinh Bảo Đại I.

"Ban đầu tôi khá tiếc, nhưng nhìn lại, chuyến đi này đáng nhớ. Thường ngày, tôi bị cuốn vào công việc, gần như không có khoảng lặng để nhìn vào bên trong mình. Đến Đà Lạt đúng mùa mưa vô tình tạo khoảng nghỉ như vậy. Du lịch không nhất thiết phải đi bằng hết mọi nơi", cô bày tỏ.

Về mặt chi phí, Nhung cho rằng du lịch vào mùa mưa khiến một số khoản tăng lên, chẳng hạn như taxi hay đồ uống vì phải ngồi 2-3 quán cà phê mỗi ngày. Ngược lại tiết kiệm được vé tham quan và chi phí phát sinh ở các địa điểm.

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Quốc Mạnh vẫn chọn Đà Lạt làm điểm đến vì khoảng cách gần. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, một mình đến Đà Lạt 4 ngày (19-22/9), Quốc Mạnh (24 tuổi, Khánh Hòa) vẫn thực hiện lịch trình đã vạch ra, dù phố núi mưa dầm cả ngày trong thời gian anh ở đây.

Do đã lường trước thời tiết, Mạnh chủ động sắp xếp các hoạt động trong nhà nhiều hơn. Đa phần anh sẽ ngồi quán cà phê đọc sách, đi ăn những quán ăn địa phương và dạo chợ đêm, sau đó trở về khách sạn. Tuy nhiên, quá trình di chuyển giữa các địa điểm bị ảnh hưởng nhiều, đôi khi ướt mưa khiến một số nơi không thể đến.

"Có buổi chiều, trời mưa xối xả, xe công nghệ không bắt được nên tôi quyết định che ô đi bộ dưới mưa để tìm quán ăn tối. Mùa mưa ở Đà Lạt có vẻ đẹp rất riêng và lãng mạn, việc thưởng thức các món nóng ngon hơn. Du lịch vào mùa này sẽ hơi chậm nhịp, nhưng ít đông đúc, trải nghiệm cũng thêm thú vị", Mạnh nói.

Mùa giảm khách

Theo chủ các cơ sở lưu trú ở trung tâm Đà Lạt, du khách có thêm phương án di chuyển an toàn mùa mưa khi sân bay Liên Khương nâng cấp và mở cửa trở lại. Nhưng nhìn chung, tháng 9-10 vẫn được xem là mùa thấp điểm do tình hình mưa gió thất thường.

Trong tháng 9, khách sạn ATP ở trung tâm của Hoàng Ân chỉ đạt công suất chung 65-70%. So với các tháng mùa khô (tháng 1-6), lượng khách giảm khoảng 20%. Hiện tháng 10 đã lấp khoảng 40% phòng và tiếp tục được đặt.

Đây là cảnh thường thấy tại Đà Lạt mỗi mùa mưa, bởi lúc này, hoạt động vui chơi bị gián đoạn, khó chụp ảnh. Du khách có xu hướng chờ đến tháng 11-12 để thời tiết khô ráo hơn và đón mùa cỏ hồng, hoa dã quỳ.

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Mùa mưa ở Đà Lạt năm nay, ảnh chụp chiều ngày 23/9. Ảnh: Bùi Huy Tưởng.

Chủ một homestay ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, gần hồ Xuân Hương ghi nhận lượng khách giảm 10-15% trong tháng 8 và 9 vừa qua. Tuy nhiên, năm nay, mức giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Chủ homestay cho biết hồi giữa tháng 9, khu vực đèo Prenn - cửa ngõ Đà Lạt - đã có một số vụ sạt lở taluy dương, đèo Mimosa Đà Lạt cũng xuất hiện vết nứt. Điều này tác động phần nào đến tâm lý của du khách. Trong mùa mưa, homestay cũng liên tục nhận cuộc gọi của du khách hỏi về thời tiết.

"Khách đã đặt phòng chưa có trường hợp hủy. Mùa này phải chấp nhận khách giảm, mùa khô, mùa hoa hay lễ Tết sẽ bù lại", người này nói.

Ở phía cơ sở kinh doanh ăn uống, Hiền An, điều hành một quán cà phê trên đường Khe Sanh (phường Xuân Hương - Đà Lạt), cũng nói rằng lượng khách đến quán giảm đi số ít trong mùa mưa. Các quán nằm xa trung tâm sẽ chứng kiến rõ hơn tình trạng này.

Tuy nhiên, doanh thu của các quán cà phê có phần ổn định hơn cơ sở lưu trú, bởi du khách sẽ đổ dồn đến quán khi trời mưa. Riêng tại quán của An, khoảng 14-17h sẽ kín bàn, nhân viên phải phục vụ hết công suất. Theo cô, làm dịch vụ, du lịch tại Đà Lạt thường phải nương theo mùa vụ. Sau tháng 9 và 10, lượng khách sẽ bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Trong dịp lễ 2/9 vừa qua, tổng lượng khách đến Lâm Đồng đạt khoảng 680.000 lượt, doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng. Nhiều cơ sở lưu trú kín 100% phòng dù Đà Lạt và nhiều địa phương mưa dầm.

Sau 8 tháng năm 2026, tỉnh đón khoảng 16,46 triệu lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước, mang về hơn 45.588 tỷ đồng doanh thu.

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#Đà Lạt #Du lịch Đà Lạt #Du lịch

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