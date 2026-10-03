Thủ tướng: Áp lực 3 tháng cuối năm rất lớn

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa… Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Giai đoạn nước rút

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ chúng ta đã đi qua 3 quý của năm trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được 9 tháng và bàn những giải pháp quyết liệt, mạnh hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ trong quý IV của năm 2026 - năm có ý nghĩa bản lề, nền tảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

“Chúng ta phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo điều kiện cho năm 2027 là năm bứt phá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ”, Thủ tướng nêu rõ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa… Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 9 tháng có những điểm mới gì và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, chỉ ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong quý còn lại của năm.

Xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng đề nghị phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đang tạo động lực cho tăng trưởng cần tiếp tục tập trung phát huy; những lĩnh vực, địa phương nào tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung; những động lực nào cần tiếp tục khai thác.

Phiên họp được trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. Ảnh: VGP.

Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào; trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào.

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu...; dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng.

Thủ tướng lưu ý, cùng với việc thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về trách nhiệm tổ chức thực thi, đây là một trong những nội dung rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.