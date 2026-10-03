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Hà Nội lần đầu thí điểm xe điện, túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải

Dương Triều

TPO - Người dân tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội), thí điểm dùng túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải và chuyển giao cho xe điện ba bánh từ đầu tháng 10.

VIDEO: Xe điện ba bánh thí điểm thu gom rác thải tại phường Cửa Nam
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Tối 1/10, túi tiêu chuẩn lần đầu được đưa vào sử dụng để thu gom chất thải sinh hoạt tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, trong chương trình thí điểm của UBND phường và URENCO Hà Nội.
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Túi có màu xám trong, quai xách, gồm hai loại dung tích 10 và 40 lít, được cấp cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong khu vực thí điểm.
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Người dân phải phân loại rác trước khi cho vào túi. Chất thải được chia thành bốn nhóm gồm rác tái chế, chất thải nguy hại, rác cồng kềnh và chất thải còn lại; chỉ nhóm cuối cùng được bỏ vào túi tiêu chuẩn.
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Ông Phan Ngọc Thọ, người dân tổ dân phố Lê Thánh Tông, trực tiếp mang túi rác ra chuyển giao trong ngày đầu thực hiện. Theo ông, dù đã được thông tin trước, việc phân loại vẫn chưa dễ dàng với nhiều gia đình.
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“Rất nhiều người cũng chưa hiểu cần phải phân loại thế nào cho đúng", ông Thọ nói.
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Ông Thọ cũng băn khoăn về dung tích túi khi áp dụng trong thực tế. “Theo tôi, rõ ràng túi này nhỏ để chứa lượng rác gia đình thải loại từ sáng đến tối”, ông nói.
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Sau 20h, người dân mang túi chứa rác chuyển giao cho xe điện ba bánh chuyên dụng. Phương tiện có kích thước nhỏ, phù hợp di chuyển trong các ngõ hẹp của khu dân cư.
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Trong ngày đầu, nhân viên URENCO phối hợp chính quyền phường Cửa Nam trực tiếp hướng dẫn, nhắc người dân phân loại đúng, sử dụng đúng túi và chuyển giao rác đúng thời gian.
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Đường Lê Thánh Tông nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, có mật độ dân cư và hoạt động kinh doanh cao, nhiều ngõ nhỏ, trong khi các điểm tập kết rác hạn chế. Đây là một trong những lý do khu vực được chọn để thử nghiệm cách thu gom mới.
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Mô hình được thực hiện từ 1/10 đến 31/12/2026. Trong ba tháng đầu, túi tiêu chuẩn được phát miễn phí theo kế hoạch, người dân chưa phải trả tiền dựa trên số lượng túi sử dụng.
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Trong ba tháng thí điểm, đơn vị môi trường sẽ theo dõi lượng rác phát sinh, thời gian thu gom, nhân lực, mức tiêu thụ năng lượng và phản hồi của người dân để đánh giá hiệu quả mô hình.
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Sau khi kết thúc thí điểm, phường Cửa Nam và đơn vị môi trường sẽ tổng hợp kết quả, hoàn thiện phương án trong nửa đầu năm 2027 trước khi xem xét khả năng mở rộng. Về lâu dài, khi cơ chế giá được phê duyệt, chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý có thể được tính theo lượng chất thải còn lại mà mỗi hộ phát sinh.

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#rác thải #Hà Nội #túi tiêu chuẩn #phân loại rác #công nghệ thu gom

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