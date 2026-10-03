Hà Nội lần đầu thí điểm xe điện, túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải

TPO - Người dân tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội), thí điểm dùng túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải và chuyển giao cho xe điện ba bánh từ đầu tháng 10.
TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.
TPO - Là người làm việc trong lĩnh vực thời trang, nữ gia chủ mong muốn căn hộ của mình vừa có nét nữ tính, cổ điển, vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Từ đó, không gian được hoàn thiện với gam màu ấm, đồ gỗ, họa tiết hoa lá và nhiều món trang trí mang dấu ấn cá nhân.
TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.
TPO - Loạt 6 cống kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu dự kiến hoàn thành cuối năm nay và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Khi đi vào hoạt động, loạt cống này được kỳ vọng sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước dọc sông Hậu đoạn qua TP. Cần Thơ.
TPO - Lấy cảm hứng từ khoảng hiên quen thuộc của nhà ở dân gian Bắc Bộ, ngôi nhà tại Thái Nguyên được tổ chức với nhiều vùng chuyển tiếp giữa trong và ngoài, đưa ánh sáng, gió và cây xanh đến gần hơn với các không gian sinh hoạt.
TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.
TPO - Mưa lớn kèm dông kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước chảy xiết, nhiều xe chết máy, người dân ngã nhào xuống nước.
TPO - Mưa lớn vào chiều 30/9 đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.
TPO - Dự kiến từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào vận hành khai thác, kết nối các tỉnh, thành miền Tây đến trung tâm TP.HCM và sân bay Long Thành.
TPO - Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C, xuất hiện tại Hà Nội trong ngày 30/9. Giữa thời điểm giao mùa, người dân tận dụng từng khoảng bóng râm, che chắn kín mít khi di chuyển ngoài trời.
TPO - Ngôi nhà 3 tầng tại xã Đông Anh (Hà Nội) được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề khi công trình đã hoàn thiện. Hiện chủ nhà đang xử lý phần móng và hệ thống hạ tầng ngầm để chuẩn bị di dời toàn bộ công trình sang đúng vị trí.
TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến Bến xe khách lớn nhất tỉnh Cà Mau và một số tuyến đường trong nội ô ngập cục bộ. Nước tràn vào khu vực đón trả khách, quầy bán vé, nhiều phương tiện gặp sự cố, phải dẫn bộ qua những đoạn ngập sâu.
TPO - Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các đại biểu quốc tế dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long. Dự án mở đầu quá trình phục hồi không gian chính điện Kính Thiên - từng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long.
TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.
TPO - Khu vực trước trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Quảng Ninh tại phường Bãi Cháy đang trở thành điểm chụp ảnh mới, thu hút nhiều bạn trẻ.