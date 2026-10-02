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Kinh tế

Hàng quán mở cửa trở lại trên tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

Dương Triều

TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.

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Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được thông xe tạm thời, tạo thêm không gian giao thông trên trục đường qua khu vực đông dân cư của Hà Nội. Nhiều hạng mục hai bên tuyến vẫn tiếp tục được hoàn thiện.
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Hệ thống biển báo và hướng dẫn giao thông được bố trí dọc tuyến, người dân đang dần làm quen với hướng lưu thông và các điểm rẽ trên tuyến đường mới.
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Tại một số vị trí, vỉa hè và phần đường trước cửa hàng chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại và kinh doanh.
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Một số cửa hàng chênh cao đáng kể so với mặt đường mới, buộc các hộ kinh doanh phải bố trí lại bậc, lối lên xuống để thuận tiện cho khách.
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Một số hàng quán trên phố Đê La Thành bắt đầu dọn dẹp để mở cửa trở lại sau hơn ba tháng tạm nghỉ. Chủ quán cho biết thời gian thi công, bụi nhiều không có khách vào ăn nên gia đình phải tạm đóng cửa.
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Một tiểu thương thuê vị trí bán hoa, quả tươi với giá hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Điểm bán mới hoạt động vài ngày nhưng lượng khách còn thấp.
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Hoa quả đã được bày kín quầy, song khách mua hiện chủ yếu là người dân quanh khu vực. Người bán cho biết nhiều người vẫn chưa quen với vị trí mới sau khi tuyến đường thay đổi.
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Một cửa hàng nội thất mới hoạt động trở lại vài ngày nhưng lượng vắng khách do đường vào chưa thuận tiện, chưa có điểm đỗ xe.
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Sau giải phóng mặt bằng, diện mạo hai bên tuyến đang dần hình thành. Nhiều căn nhà có mặt tiền không đồng đều, một số hộ vẫn sửa chữa, hoàn thiện công trình.
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Tại khu vực Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ, một số hạng mục vẫn tiếp tục thi công. Phương tiện lưu thông trên phần đường mới trong khi công trường tiếp tục hoạt động bên cạnh.
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Một số đoạn vỉa hè, cây xanh và hạng mục phụ trợ vẫn chưa hoàn thiện. Dọc tuyến, nhiều biển hiệu cửa hàng đã xuất hiện trở lại, cho thấy hoạt động kinh doanh đang dần nối lại sau thời gian bị gián đoạn.
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Phần đường chính đã thông xe, trong khi công nhân tiếp tục thi công vỉa hè, lát đá và hoàn thiện các hạng mục trước dãy cửa hàng hai bên tuyến.
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Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2.2 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư khoảng 7.210 tỷ đồng. Tuyến nối khu vực Hoàng Cầu với nút Voi Phục, qua các trục Đê La Thành, Giảng Võ, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Phần đường được thông xe tạm trong khi các hạng mục còn lại tiếp tục thi công.
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Vị trí vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trên bản đồ. Ảnh được tạo bởi AI
VIDEO: Dòng xe đã tấp nập trên Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục.

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#Vành đai 1 #Hoàng Cầu #Voi Phục #giao thông #hàng quán #đường bộ

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