Hàng quán mở cửa trở lại trên tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.
TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.
TPO - Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM vừa thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, trước đây mang tên Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, với giá khởi điểm hơn 126 tỷ đồng. Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”.
TPO - Sau 9 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 55,5% kế hoạch Thủ tướng giao, còn khoảng 455.000 tỷ đồng phải giải ngân trong những tháng cuối năm. Để khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhiều địa phương như Quảng Trị, Đắk Lắk... phân công lãnh đạo phụ trách đến từng dự án.
TPO - Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn không thể giúp mã này thoát giá sàn. Trong khi đó, VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp.
Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit (Dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.
Ngày 29/9, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức cuộc họp khởi động Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững (UBCL), nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho HĐQT về chiến lược, đầu tư và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch của ngành năng lượng.
Hướng tới Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4/10, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xây dựng lực lượng, huấn luyện nghiệp vụ và hoàn thiện phương án ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường và duy trì NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục.
Nhằm tiếp tục củng cố văn hóa an toàn và nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn bộ lực lượng lao động tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất), Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức chương trình HSE Mass Toolbox Talk (TBT) tháng 9/2026 với chủ đề “Làm đúng ngay từ đầu”.
TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.
Để vào được bản C5, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, phải đi ô tô nửa ngày từ trung tâm thành phố, rồi cuốc bộ thêm hơn 2 km đường rừng. Ở đó, hơn 25 hộ đồng bào Mông sống lưng chừng núi, nhiều năm không điện lưới, không sóng điện thoại.
Ngày 02/10/2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ cấp công ty đến tổ, đội sản xuất tại gần 80 điểm cầu trong và ngoài nước.
Xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng Chuyến Xe Nhân Ái – Chương trình do Báo & Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, Fami đã mang “Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành” đến với bà con miền Tây qua nhiều hoạt động thiết thực, cán mốc hơn 1 triệu sản phẩm được trao gửi đến người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để người sử dụng lao động và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024–2025; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027, hướng tới xây dựng EVNNPC phát triển ổn định, bền vững trên nền tảng con người và sự đồng thuận.
Camera giao thông có thể cho biết một tuyến đường đang đông, nhưng với người làm quy hoạch, câu hỏi quan trọng hơn là dòng xe ấy đến từ đâu và sẽ đi đâu. Từ những hệ thống giám sát, điều hành đang vận hành, Viettel ITS đang nghiên cứu một bài toán mới, biến dữ liệu giao thông thành bản đồ nhu cầu di chuyển của đô thị.
TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.
Ngày 1/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trên toàn hệ thống BVBank.