EVNNPC tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để người sử dụng lao động và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024–2025; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027, hướng tới xây dựng EVNNPC phát triển ổn định, bền vững trên nền tảng con người và sự đồng thuận.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Đức Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); đại diện các ban chuyên môn của EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về phía EVNNPC có bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Trần Tuấn Khanh – Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty; lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên và các đại biểu được bầu từ Hội nghị Người lao động tại các đơn vị.

Hội nghị do ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc EVNNPC và ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì.

Phát huy dân chủ, chăm lo và bảo đảm quyền lợi người lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI; kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2024–2025 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2026–2027; việc thực hiện hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; các chế độ, chính sách đối với người lao động; tình hình quản lý, phân phối, sử dụng các quỹ Phúc lợi, Khen thưởng và Nhân đạo; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Sông Thao - Trưởng ban Kế hoạch báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI và kết quả SXKD các năm 2024-2025 và định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2027

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Sông Thao – Trưởng ban Kế hoạch cho biết, trong giai đoạn 2024–2025, mặc dù nhu cầu điện tăng cao, khối lượng đầu tư xây dựng lớn và Tổng công ty đồng thời triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, EVNNPC đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI.

Điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 8,45%/năm; tổn thất điện năng giảm từ 3,86% năm 2024 xuống 3,54% năm 2025. Đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ công tơ điện tử có đọc xa đạt 100%.

Trong hai năm 2024–2025, EVNNPC đã đóng điện đưa vào vận hành 178 dự án lưới điện 220/110kV, tăng thêm trên 1.137 km đường dây 110kV và 5.637 MVA công suất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó AI từng bước được đưa vào dự báo phụ tải, kiểm tra lưới điện, giám sát an toàn và tự động hóa quy trình.

Ông Nguyễn Trọng Hải - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng ban Kiểm tra và Thanh tra và bà Lưu Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Tài chính kế toán báo cáo tại Hội nghị

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPC đã triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Số đơn vị cấp Công ty giảm từ 29 xuống 18 đơn vị; số đầu mối thuộc khối cơ quan các Công ty Điện lực giảm từ 363 xuống 226, tương ứng giảm 37,7%; đầu mối thuộc khối đơn vị trực thuộc giảm từ 2.557 xuống 2.404. Trong quá trình sắp xếp, Tổng công ty chú trọng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định tổ chức, tư tưởng và đội ngũ, đồng thời bảo đảm các chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động.

Công tác chăm lo người lao động tiếp tục được quan tâm. Việc quản lý, phân phối và thanh toán tiền lương được thực hiện theo quy định của Nhà nước và EVN; các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chăm sóc sức khỏe được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 100% người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định, tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Các chế độ nghỉ dưỡng sức, trợ cấp thôi việc, thai sản và các chế độ liên quan khác được thực hiện theo quy định.

EVNNPC cũng tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và huấn luyện nghiệp vụ cho kỹ thuật viên an toàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động.

Tinh thần dân chủ và những vấn đề gắn trực tiếp với người lao động được thể hiện qua các tham luận tại Hội nghị. Các đại biểu tập trung trao đổi về đổi mới đối thoại tại nơi làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả công việc; nâng cao chất lượng đào tạo sau sắp xếp tổ chức; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp và ý thức tự giác, tự tuân thủ của người lao động trong công tác an toàn.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở được trao đổi trực tiếp tại Hội nghị. Qua đó, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề liên quan đến quyền lợi, điều kiện làm việc của người lao động được lắng nghe, trao đổi và giải đáp, góp phần tăng cường sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả tổ chức, tổng hợp các kiến nghị từ các Hội nghị Người lao động các đơn vị năm 2024-2026; báo cáo công khai tình hình quản lý, phân phối, sử dụng các quỹ Nhân đạo các năm 2024, 2025.

Cùng với chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc, tạo động lực để CBCNV, người lao động yên tâm công tác, phát huy năng lực, trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển của Tổng công ty.

Thống nhất mục tiêu, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc EVN ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể CBCNV, người lao động EVNNPC trong thời gian qua. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh, yêu cầu đầu tư lưới điện lớn và khối lượng công việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy rất lớn, EVNNPC đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm cung ứng điện và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, ông Ngô Sơn Hải lưu ý EVNNPC cần chủ động chuẩn bị từ sớm cho công tác bảo đảm cung ứng điện năm 2027 trong bối cảnh nhu cầu điện tại miền Bắc dự báo tiếp tục tăng cao; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện và thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu.

Phó Tổng Giám đốc EVN cũng đề nghị EVNNPC tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, khai thác hiệu quả dữ liệu trên các hệ thống số; xác định rõ nội dung, lộ trình chuyển đổi số phù hợp, phục vụ thiết thực công tác quản trị, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng, định mức lao động, cơ chế tiền lương và chính sách đối với người lao động.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC ghi nhận những nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động Tổng công ty trong giai đoạn 2024–2025. Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp và sắp xếp tổ chức là kết quả của sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ người lao động EVNNPC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐTV EVNNPC yêu cầu Tổng công ty tiếp tục khắc phục những tồn tại trong công tác an toàn lao động, đầu tư xây dựng, kỷ luật và tuân thủ; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Trong đó, EVNNPC cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện tại miền Bắc; chủ động rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, nắm bắt nhu cầu phụ tải, sự xuất hiện của các phụ tải lớn, nguồn điện mới và yêu cầu phát triển lưới điện để có phương án đầu tư, vận hành phù hợp.

Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ cần đẩy nhanh. Tổng công ty cần thường xuyên rà soát, cập nhật mục tiêu, kế hoạch và giải pháp triển khai; từng bước xây dựng hệ sinh thái số trên nền tảng quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu phục vụ quản trị, sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, EVNNPC cần chủ động chuẩn bị các điều kiện về hạch toán, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và nhân lực để thích ứng với lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; tăng cường đào tạo, tự đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, đa kỹ năng, có khả năng thích ứng với AI, tự động hóa và đảm nhận những công việc mới trong quá trình đổi mới công nghệ.Đối với công tác an toàn, Tổng công ty tiếp tục siết chặt kỷ luật, tuân thủ các quy định về an toàn lao động; nâng cao trách nhiệm của người quản lý cũng như ý thức tự giác, tự tuân thủ của mỗi CBCNV, người lao động. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức, hiện đại hóa và đổi mới công nghệ; quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng lao động phù hợp.

Năng suất lao động cần tiếp tục được nâng cao, gắn với mục tiêu cải thiện tiền lương, thu nhập; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ làm việc, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CBCNV, người lao động.

Nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người, bà Đỗ Nguyệt Ánh xác định giữ vững khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể là nguồn lực quan trọng để EVNNPC vượt qua khó khăn, thách thức và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC khẳng định Tổng công ty sẽ nghiêm túc cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh EVNNPC sẽ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động. Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ, động viên CBCNV, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027. Theo đó, năm 2027 phấn đấu điện thương phẩm đạt 129,85 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng không vượt quá 3,45%; SAIDI không vượt quá 220 phút, SAIFI không vượt quá 2,96 lần; năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt từ 5,72 triệu kWh/người lao động và năng suất lao động theo số khách hàng đạt từ 528 khách hàng/người lao động.

Cùng với các mục tiêu sản xuất kinh doanh, EVNNPC tiếp tục nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện tiền lương, thu nhập, phấn đấu bảo đảm thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty nhiệm kỳ 2026–2028 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ VII với tỷ lệ nhất trí 100%.

Với sự thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động, Nghị quyết Hội nghị là cơ sở để EVNNPC tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, chăm lo và bảo đảm quyền lợi người lao động; đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty.