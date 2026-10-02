Hà Nội: Lạ lẫm hàng quán vừa mở dọc tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.
TPO - Những khoản truy thu hàng triệu USD đang buộc giới nhà giàu Trung Quốc bán cổ phiếu, thế chấp tài sản và thương lượng với cơ quan thuế. Phía sau đợt siết quản lý tài sản ở nước ngoài là sức ép tìm nguồn thu khi ngân sách địa phương mất chỗ dựa từ bất động sản.
VietinBank chính thức triển khai hợp tác chiến lược 3 bên cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh (GreenHouse) - đơn vị vận hành nền tảng và Ingrid International Pte. Ltd (Ingrid International) - đơn vị tư vấn chiến lược, phát triển hệ sinh thái, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh AI & thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi sở hữu không gian du lịch trải dài từ cao nguyên, đồng bằng đến biển đảo. Với Lý Sơn, Măng Đen và Văn hóa Sa Huỳnh làm những hạt nhân quan trọng, tỉnh đang hướng tới hình thành các hành trình liên kết, tạo sản phẩm khác biệt. Tuy nhiên, để lợi thế trở thành sức bật thực sự, bài toán hạ tầng, dịch vụ, đầu tư và chất lượng sản phẩm vẫn cần được giải quyết.
TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm sau một ngày bật tăng mạnh. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lùi về mốc 143,5 triệu đồng/lượng.
Sau 9 tháng của năm 2026, EVNGENCO1 đã sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 9,2 tỷ kWh trong quý IV và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
Vừa qua, ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được vinh danh tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards – VOBA) 2026 với hai hạng mục gồm: “Ngân hàng có Sản phẩm Dịch vụ Sáng tạo Tiêu biểu” và “Ngân hàng Tiêu biểu vì Cộng đồng”.
TPO - Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phía Bắc đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình khuyến công quốc gia, như: định mức hỗ trợ kinh phí còn thấp, chất lượng đề án chưa đồng đều, chưa có tính liên kết. Qua đó, các đại biểu đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.
HSBC và J.P. Morgan lần lượt đưa ra giá mục tiêu 110.000 đồng/cổ phiếu đối với Masan Group (HOSE: MSN). Điểm chung trong đánh giá của hai tổ chức là gì khi MSR tăng trưởng mạnh và các mảng tiêu dùng tiếp tục mở rộng?
Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.
TPO - Những tháng cuối năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn ghi nhận áp lực khi khối lượng lớn trái phiếu đến hạn, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhiều doanh nghiệp đang thương thảo, giãn hoãn, chậm thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.
TPO - Theo kế hoạch, trong năm 2027, Tập đoàn AVC dự kiến mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên hơn 1,26 tỷ USD.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.
TPO - Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, đồng thời đưa ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn thanh khoản mới đối với hệ thống ngân hàng.
Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.
TPO - Cổ phiếu KOS tiếp tục bị bán tháo trong phiên đầu tháng 10, ghi nhận phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp, đưa thị giá xuống 15.800 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ cũng có phiên thứ 4 nằm sàn.
Tại CIO Summit 2026, các lãnh đạo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia sẽ cùng thảo luận về bài toán đưa AI từ thử nghiệm vào vận hành, tạo ra giá trị thực trong hoạt động kinh doanh.