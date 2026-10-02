Hà Nội: Lạ lẫm hàng quán vừa mở dọc tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

TPO - Đại diện Sở Công thương các tỉnh, thành phía Bắc đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Chương trình khuyến công quốc gia, như: định mức hỗ trợ kinh phí còn thấp, chất lượng đề án chưa đồng đều, chưa có tính liên kết. Qua đó, các đại biểu đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.