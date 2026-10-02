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Kinh tế

FWD Việt Nam tăng cường năng lực phân phối bảo hiểm qua mạng lưới BVBank

P.V

Ngày 1/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trên toàn hệ thống BVBank.

Sự kiện đánh dấu sự tăng cường năng lực phân phối bảo hiểm của FWD thông qua mạng lưới ngân hàng, đồng thời là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bán lẻ của BVBank ở chu kỳ tăng trưởng mới.

Hợp tác giữa FWD và BVBank sẽ mang đến danh mục sản phẩm được phát triển theo hướng đơn giản, dễ hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt.

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FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới ngân hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam chia sẻ: “Bảo hiểm qua ngân hàng đang ngày càng trở thành một lựa chọn quen thuộc của khách hàng trong hành trình xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Thông qua hợp tác với BVBank, FWD sẽ phát huy thế mạnh của hai bên về phân phối, công nghệ và chăm sóc khách hàng để giúp nhiều khách hàng được tư vấn đúng và đầy đủ hơn, từ đó lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu của mình”.

Hợp tác giữa hai bên bắt nguồn từ một điểm chung: đặt khách hàng vào vị trí trung tâm.

Với FWD, tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm” được hiện thực hóa bằng những sản phẩm dễ hiểu, trải nghiệm đơn giản và ứng dụng công nghệ số.

Với BVBank, hành trình hơn ba thập kỷ gắn với triết lý “Chúng Tôi bắt đầu từ BẠN” là hành trình đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ qua từng giai đoạn phát triển.

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Hợp tác giữa FWD Việt Nam và BVBank hướng đến phát triển sản phẩm dễ hiểu, tăng cường tư vấn và số hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Theo ông Lý Hoài Văn, Tổng Giám đốc BVBank, với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, lấy khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trọng tâm, BVBank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng.

“Chúng tôi hợp tác FWD Việt Nam - thành viên của Tập đoàn FWD với mạng lưới rộng khắp châu Á - sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và nhận thấy sự tương đồng sâu sắc trong định hướng phát triển. Chúng tôi tin rằng, với sự thống nhất cao về nguyên tắc hợp tác, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ngân hàng Nhà nước và mục tiêu chung vì lợi ích khách hàng, quan hệ đối tác chiến lược này sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cả hai tổ chức”, ông Lý Hoài Văn bày tỏ.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa FWD và BVBank không chỉ mở rộng danh mục giải pháp tài chính dành cho khách hàng cá nhân, mà còn đặt nền móng để hai bên tiếp tục đồng hành phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn và đẩy mạnh số hóa trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu chung là mang lại những giá trị thiết thực, bền vững và phù hợp với nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường.

FWD là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe hoạt động rộng khắp châu Á, phục vụ hơn 40 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm BRI Life Indonesia. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, khai thác sức mạnh công nghệ kỹ thuật số, FWD mang đến khách hàng các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, dễ hiểu và hành trình trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn.

Được thành lập vào năm 2013 với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”, FWD hiện đang có mặt tại các thị trường bảo hiểm tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới. Tập đoàn FWD được niêm yết trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông với mã cổ phiếu 1828.

FWD Việt Nam được thành lập năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn FWD.

#Bảo hiểm #FWD Việt Nam #BVBank #bancassurance #phân phối #tài chính

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