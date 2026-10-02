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Kinh tế

NMLD Dung Quất đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn

Ngọc Linh

Nhằm tiếp tục củng cố văn hóa an toàn và nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn bộ lực lượng lao động tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất), Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức chương trình HSE Mass Toolbox Talk (TBT) tháng 9/2026 với chủ đề “Làm đúng ngay từ đầu”.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hải Tuấn – Phó Giám đốc NMLD Dung Quất cho biết, theo dữ liệu thống kê từ STATE 100 năm 2026, BSR đứng thứ 8 trong nhóm các doanh nghiệp nhà nước có đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này phản ánh những nỗ lực của tập thể CBCNV Tổng Công ty, đồng thời có sự đóng góp và đồng hành của đội ngũ chuyên gia, nhà thầu và người lao động đang làm việc tại BSR.

Trong thời gian tới, ông Lê Hải Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục siết chặt công tác an toàn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa mưa bão; chủ động triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất dự kiến thực hiện trong năm 2027.

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Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban An toàn Chất lượng BSR phát biểu tại chương trình.

Tính đến thời điểm hiện tại, NMLD Dung Quất đã đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì kỷ luật vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, giữ vững những thành quả đã đạt được và bảo đảm Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả trong thời gian tới.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban An toàn Chất lượng BSR cho biết, HSE Mass Toolbox Talk được tổ chức định kỳ, qua đó góp phần củng cố văn hóa an toàn, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của người lao động trong quá trình thực hiện công việc.

Với thông điệp “Làm đúng ngay từ đầu”, chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình ngay từ những bước đầu tiên. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro từ sớm, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời từng bước xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật và chuyên nghiệp.

Báo cáo tại chương trình cho thấy, trong tháng 9/2026, công tác thực thi văn hóa an toàn tại BSR và các đơn vị nhà thầu tiếp tục được triển khai đồng bộ, với nhiều kết quả tích cực.

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BSR biểu dương, khen thưởng các cá nhân nhà thầu có đóng góp tích cực trong công tác ATLĐ và xây dựng văn hóa an toàn tại NMLD Dung Quất.

Toàn Nhà máy đã tổ chức 1.960 lượt Toolbox Talk hằng ngày để phổ biến các nội dung an toàn; thực hiện 156 lượt phỏng vấn đánh giá kiến thức an toàn lao động; tiến hành 3.270 lượt giám sát và cấp giấy phép làm việc cho các nhà thầu; đồng thời ghi nhận 298 thẻ SAC Xanh Plus, qua đó biểu dương những hành vi, sáng kiến và thực hành an toàn tiêu biểu tại hiện trường.

Bên cạnh việc cập nhật kết quả thực hiện, chương trình tiếp tục phổ biến và nhấn mạnh các nội dung an toàn trọng yếu như làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, hàn cắt, nâng hạ, bắn cát, sơn, giàn giáo, bảo ôn... Đây là những công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi người lao động phải tuân thủ nghiêm quy trình, nhận diện đầy đủ mối nguy và thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, chương trình phổ biến 09 nguyên tắc an toàn sinh mạng trong lao động tại NMLD Dung Quất, gồm: xin phê duyệt trước khi vô hiệu hóa hoặc bỏ qua biện pháp bảo vệ an toàn; xin cấp phép và kiểm soát rủi ro trước khi vào không gian hạn chế; tuân thủ quy tắc lái xe an toàn và kiểm soát rủi ro trên đường; kiểm chứng cô lập và hết năng lượng trước khi làm việc; kiểm soát chất dễ cháy và nguồn đánh lửa trước khi làm việc; giữ bản thân và người khác ngoài vùng nguy hiểm; lập kế hoạch nâng hạ và kiểm soát khu vực thực hiện; làm việc với giấy phép phù hợp khi công việc yêu cầu; bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ ngã khi làm việc trên cao.

Thông qua HSE Mass Toolbox Talk, BSR tiếp tục nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: an toàn không chỉ là yêu cầu phải tuân thủ mà còn là một phần của văn hóa doanh nghiệp, được hình thành từ ý thức, trách nhiệm và hành động đúng của mỗi cá nhân ngay từ đầu.

Với việc duy trì kỷ luật an toàn từ từng công việc, từng vị trí và từng hành động tại hiện trường, BSR hướng tới củng cố nền tảng vận hành an toàn, ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty.

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#NMLD Dung Quất #an toàn lao động #văn hóa an toàn #hSE Mass Toolbox Talk #kỷ luật an toàn #giờ công an toàn #bảo dưỡng nhà máy

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