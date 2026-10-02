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Kinh tế

BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

Ngọc Linh

Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức xuất bán thử nghiệm 40.000 lít sản phẩm White Spirit (Dung môi trắng) cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới.

Đây là kết quả từ quá trình chủ động nghiên cứu, đánh giá và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất sản phẩm White Spirit đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và tìm kiếm các hướng tiêu thụ mới, tiếp cận với nhóm khách hàng mới của BSR trong thời gian đến.

Trước đó, BSR đã gửi mẫu White Spirit đến Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới và một số đơn vị khác để thử nghiệm. Sau khi đánh giá mẫu, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới đề xuất phối hợp với BSR triển khai thử nghiệm sản phẩm trong hệ thống của mình nhằm đánh giá khả năng ứng dụng, chất lượng sản phẩm và phản hồi của thị trường.

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BSR xuất bán thử nghiệm sản phẩm White Spirit

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét mở rộng thị trường ra ngoài hệ thống và tăng nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Theo kế hoạch, nhu cầu phục vụ thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 12/2026 dự kiến khoảng 40.000 - 250.000 lít/tháng.

Việc phát triển sản phẩm White Spirit cũng nằm trong định hướng chủ động, linh hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm của BSR. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với Jet A-1 có sự biến động theo nhu cầu vận tải hàng không, việc nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm có cùng phân đoạn lọc dầu với Jet A-1 giúp BSR có thêm phương án sử dụng và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm ban đầu và nhu cầu thị trường, sản lượng White Spirit dự kiến cung ứng cho khách hàng có thể đạt khoảng 40.000 - 500.000 lít/tháng. BSR sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển khách hàng nhằm từng bước hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho sản phẩm mới.

Về phương án kinh doanh, BSR đã giao cho Chi nhánh BSR tại Hà Nội tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phối hợp thử nghiệm và phát triển hệ thống phân phối White Spirit. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh của BSR.

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Lãnh đạo BSR và Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới trao đổi về cơ hội đẩy mạnh hợp tác sản xuất, phân phối sản phẩm White Spirit

Theo ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, việc xuất bán thử nghiệm White Spirit ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tổng Công ty. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và người lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu, đánh giá giải pháp công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm. “Đội ngũ BSR đã chủ động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Kết quả này thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất”, ông Mai Tuấn Đạt chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cũng nhìn nhận, White Spirit không chỉ là một sản phẩm mới mà còn mở ra hướng tiếp cận một nhóm sản phẩm và thị trường mới đối với BSR. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm sẽ giúp Tổng Công ty có thêm phương án khai thác hiệu quả năng lực chế biến hiện có, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ.

White Spirit là sản phẩm dung môi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp sơn, làm sạch và tẩy rửa dầu mỡ, một số ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, chất khử trùng và các lĩnh vực công nghiệp khác. Việc BSR nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm tiêu thụ sản phẩm này mở ra thêm hướng khai thác giá trị từ nguồn nguyên liệu và năng lực chế biến hiện có của NMLD Dung Quất.

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#White Spirit #BSR #sản phẩm mới #thị trường #phát triển #Dung Quất #tiêu thụ

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