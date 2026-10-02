VRG dồn lực thi đua, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

Ngày 02/10/2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ cấp công ty đến tổ, đội sản xuất tại gần 80 điểm cầu trong và ngoài nước.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, VRG ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Bước vào những tháng cuối năm, toàn Tập đoàn tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các giải pháp “nước rút”, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng

Tập đoàn triển khai thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2026 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thời tiết cực đoan, bệnh hại trên vườn cây, thiếu hụt lao động cạo mủ và những biến động của thị trường, toàn Đảng bộ và Tập đoàn đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực. 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 29.428 tỷ đồng, bằng 87,1% kế hoạch năm và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.818 tỷ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm và tăng 9,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.311 tỷ đồng, bằng 95,6% kế hoạch và tăng 1,8% so với cùng kỳ. Số nộp ngân sách ước đạt 3.250 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh cao su tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết quả chung. Trong 9 tháng, toàn Tập đoàn tiêu thụ khoảng 407.688 tấn cao su các loại, tăng hơn 102.000 tấn so với cùng kỳ năm 2025; giá bán bình quân ước khoảng 53,7 triệu đồng/tấn. Công ty mẹ - Tập đoàn đã giao 38.923 tấn mủ, mang lại doanh thu khoảng 2.054 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực chế biến gỗ, 7 công ty ngành gỗ đạt doanh thu ước 4.907 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 129,6 tỷ đồng. Trong khi đó, các khu công nghiệp thuộc Tập đoàn đã cho thuê mới 18,3 ha; doanh thu ước đạt 1.824 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 873 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các lĩnh vực ngoài cao su trong cơ cấu tăng trưởng của VRG.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Đảng ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kết luận, kế hoạch để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và cấp ủy cấp trên; chú trọng công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn kết nạp 20 đảng viên, công nhận chính thức cho 20 đảng viên dự bị; triển khai nhiều nội dung kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc ứng dụng công nghệ số, triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử”, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên và các phần mềm nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng.

Đồng hành cùng người lao động, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VRG tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Đến ngày 30/9/2026, các đơn vị thành viên có hơn 81.000 lao động có mặt; trong đó có hơn 20.400 lao động là người Campuchia và Lào, hơn 16.700 lao động dân tộc thiểu số và hơn 28.300 lao động nữ. Tiền lương bình quân 9 tháng ước đạt khoảng 8,335 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân khoảng 9,034 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Cao su Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tại vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được gắn với nhiệm vụ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, gắn hoạt động Đoàn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, an sinh xã hội và xây dựng Đảng. Trong 9 tháng, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội được triển khai với tổng giá trị khoảng 795 triệu đồng, trong đó có nhiều chương trình hướng đến thanh niên công nhân, trẻ em và cộng đồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Những hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động cao su không chỉ năng động trong sản xuất mà còn giàu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó củng cố văn hóa doanh nghiệp và truyền thống đoàn kết của ngành Cao su Việt Nam.

Tập trung cao độ cho chặng đường “nước rút”

Ba tháng cuối năm 2026 được xác định là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm, đồng thời tạo nền tảng và động lực thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, VRG tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết và trách nhiệm; tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo người lao động.

Về sản xuất, Tập đoàn dự kiến sản lượng mủ cao su khai thác cả năm đạt 455.845 tấn, tương đương 100,6% kế hoạch; riêng 3 tháng cuối năm cần thu hoạch khoảng 183.542 tấn. Các đơn vị tiếp tục được yêu cầu chủ động tổ chức sản xuất, phấn đấu vượt sản lượng kế hoạch, cân đối sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với các lĩnh vực chế biến gỗ, công nghiệp cao su, khu công nghiệp và các ngành nghề liên quan, Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng và vốn; đồng thời từng bước chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Đặc biệt, VRG xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là những động lực quan trọng cho tăng trưởng. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tự động hóa, quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực sẽ được đẩy mạnh, gắn với yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

Quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

Từ những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, VRG bước vào quý IV với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và chủ động. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 mà còn tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch năm 2027.

Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2026, VRG thực hiện doanh thu hợp nhất là 23,9% và thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 53,1% kế hoạch cả năm. Kết quả cả năm phấn đấu doanh thu hợp nhất đạt 111% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 152% kế hoạch năm. Mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 11,5% (kế hoạch tăng trưởng cả giai đoạn là 4,3%/năm).

Kết quả năm 2026, VRG dự kiến doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 37.525 tỷ đồng, bằng 111 % kế hoạch năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 10.488 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch năm và tăng 47,6% so với năm 2025; nộp ngân sách ước đạt 5.290 tỷ đồng, bằng 103,9% kế hoạch năm tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng hành của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, VRG đang tập trung cao độ cho chặng đường “nước rút” cuối năm.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh ngành cao su, mở rộng các lĩnh vực có tiềm năng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cho biết: “Từ thực tiễn 9 tháng qua, có thể rút ra một số bài học quý. Đó là sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự đồng lòng của người lao động là yếu tố quyết định; ở đâu người đứng đầu sâu sát, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó công việc chuyển biến rõ nét; chăm lo tốt đời sống người lao động chính là nền tảng để giữ vững sản xuất; tất cả đường lối, chủ trương chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa thành việc làm, được kiểm tra, đôn đốc theo dõi đến cùng”.

“Điều quan trọng nhất sau Hội nghị hôm nay là phải chuyển những nội dung đã thống nhất thành hành động cụ thể và có kết quả thiết thực. Tôi đề nghị toàn hệ thống tập trung thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, tập trung cao nhất cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Hai là, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả gắn với mục tiêu bền vững các nguồn lực. Ba là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Bốn là, phát huy vai trò của Công đoàn Cao su Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động. Năm là, siết chặt kỷ luật tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu” - ông Trần Công Kha, nhấn mạnh.

Dự kiến cả năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt kế hoạch, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu đạt trên “hai con số”. Các động lực tăng trưởng mới về khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững có chuyển biến rõ nét; công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp được triển khai quyết liệt; việc làm, thu nhập của người lao động được bảo đảm.