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Kinh tế

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên'

P.V

Xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng Chuyến Xe Nhân Ái – Chương trình do Báo & Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, Fami đã mang “Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành” đến với bà con miền Tây qua nhiều hoạt động thiết thực, cán mốc hơn 1 triệu sản phẩm được trao gửi đến người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Một hành trình được tạo nên từ những giá trị tốt đẹp của hạt vàng tự nhiên và “giàu” nhân ái
Một hành trình được tạo nên từ những giá trị tốt đẹp của hạt vàng tự nhiên và “giàu” nhân ái

4 năm gắn bó cùng Chuyến xe nhân ái: Tiếp nối hành trình sẻ chia vì cộng đồng

Mỗi hành trình Chuyến Xe Nhân Ái đi qua, đã giúp tạo ra cơ hội sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và đó cũng là điều mà nhãn hàng sữa đậu nành Fami đã đồng hành tạo nên xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng chương trình.

Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một món quà trao tay, mà chính nguồn vốn là điểm khởi đầu để họ gây dựng kế sinh nhai, từng bước ổn định cuộc sống và chủ động hơn với tương lai.

Nối dài hành trình “giàu” nhân ái với hơn 1 triệu sản phẩm đã được trao đi

Bên cạnh việc góp sức tạo thêm điểm tựa cho các gia đình, bốn năm đồng hành cùng Chuyến Xe Nhân Ái cũng là bốn năm Fami nối dài sự sẻ chia với bà con miền Tây – từ những hỗ trợ thiết thực đến những phần quà dinh dưỡng gửi trao.

Trong năm 2026, Fami đã cán mốc hơn 1 triệu sản phẩm sữa đậu nành Fami đã được gửi đến bà con miền Tây - con số ấy đã ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của Fami và sự chung tay của cộng đồng trên hành trình sẻ chia cùng bà con. Mỗi tỉnh thành đi qua, là thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại miền Tây được hỗ trợ.

Một triệu hộp sữa, triệu khoảnh khắc sẻ chia cùng bà con miền Tây.
Một triệu hộp sữa, triệu khoảnh khắc sẻ chia cùng bà con miền Tây.

Như anh Trần Ngọc Lợi (Vĩnh Long) - người cha một mình tần tảo nuôi ba con nhỏ sau khi vợ qua đời; hay chị Nguyễn Thị Hạnh (An Giang) - dù mang bệnh nhiều năm vẫn gắng gượng chăm lo cho con trai. Với những gia đình như anh Lợi, chị Hạnh, sự hỗ trợ là thêm một điểm tựa để phát triển sinh kế, cùng những hộp sữa Fami được trao tận tay như một phần chăm lo thiết thực cho dinh dưỡng mỗi ngày.

Từ Chuyến xe Nhân Ái đến “Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành”, Fami tiếp tục mở rộng những hoạt động sẻ chia với bà con miền Tây. Dù ở hình thức nào, mong muốn phía sau vẫn là mang những giá trị tốt lành từ tự nhiên đến gần hơn với bà con, góp thêm nguồn dinh dưỡng lành và sự động viên thiết thực cho mỗi gia đình.

Từ “hạt vàng tự nhiên”, nối dài những sẻ chia

Xuyên suốt hành trình này, mỗi “hạt vàng tự nhiên” được trao đi không chỉ là món quà “giàu dưỡng chất lành”, mà còn “giàu” sự sẻ chia, giàu niềm tin và thêm những cơ hội để mỗi người chủ động vun vén tương lai.

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên' ảnh 4

Trên khắp các nẻo đường miền Tây, mỗi điểm dừng là một câu chuyện, mỗi hộp sữa trao đi là một niềm vui được nhận lại.

Đó cũng là điều Fami mong muốn tiếp tục theo đuổi trong những chặng đường phía trước: đưa những giá trị từ hạt đậu nành đến gần hơn với cộng đồng và đồng hành cùng những hoạt động tạo nên giá trị thiết thực cho cuộc sống. Bởi một hành trình ý nghĩa không được đo bằng việc đã đi bao xa, mà bằng những giá trị còn ở lại sau mỗi điểm dừng.

Từ miền Tây hôm nay, những “Hạt vàng tự nhiên” sẽ tiếp tục được Fami mang đi xa hơn trong những mùa tiếp theo, để dưỡng chất lành được sẻ chia, những điều tốt đẹp được tiếp nối và cuộc sống thêm “giàu” theo những cách gần gũi, thiết thực.

#Fami #Hạt vàng tự nhiên #Chuyến xe Nhân Ái #đồng bằng sông Cửu Long #sữa đậu nành #hỗ trợ cộng đồng #sẻ chia

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