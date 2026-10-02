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Kinh tế

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Hà Nội: 26.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Trần Hoàng

TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Sáng 2/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10/2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026; kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026, GRDP quý III ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của quý III-2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

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Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú thông tin tại buổi làm việc

Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Riêng ngành xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất của tăng trưởng, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng 9 tháng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cho thấy tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản Chỉ thị số 17/CT-UBND. GRDP 9 tháng tăng 8,85%, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản 9,73%; GRDP quý III tăng 10,02%, thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%.

Trong 20 ngành kinh tế cấp I, có 5 ngành đạt hoặc vượt kịch bản, 15 ngành chưa đạt, trong đó có những ngành có quy mô và tác động lớn đến tăng trưởng.

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GRDP 9 tháng Hà Nội ghi nhận ngành xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao.

Đáng chú ý, sức khỏe doanh nghiệp còn đối mặt nhiều thách thức. Trong đó, có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10.600 doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực còn giảm, trong khi chi phí sản xuất chịu tác động từ các yêu cầu về thương mại quốc tế và tiêu chuẩn xanh. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, Thành phố xác định phải rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và phân rã kịch bản theo 3 phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ban, ngành, xã, phường.

Thành phố tập trung tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm; kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công. Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và hạ tầng lớn tiếp tục được xác định là trọng tâm.

Hà Nội cũng xác định tập trung thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI; tháo gỡ dứt điểm các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo...

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#Hà Nội #Kinh tế 2026 #GRDP #Doanh nghiệp #Xây dựng #Kinh tế tư nhân #Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

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