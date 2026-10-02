TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.

90 km metro giúp kết nối liên vùng

Trao đổi về bức tranh hạ tầng giao thông đô thị vào sáng 2/10, ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) - cho biết, thành phố đang tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho 3 tuyến metro mới. Với tổng chiều dài gần 90 km và nguồn vốn sơ bộ lên đến hơn 254.000 tỷ đồng, toàn bộ các dự án này sẽ được phê duyệt trong tháng 12 năm nay và chính thức bấm nút khởi công vào cuối năm nay.

“Nếu mọi bước đi diễn ra đúng kế hoạch, bức tranh giao thông đô thị của thành phố sẽ có sự bứt phá vượt bậc, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên khoảng 255 km vào cuối năm 2030”, ông Phan Công Bằng nhấn mạnh.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM - phát biểu tại buổi thông tin triển khai các dự án đường sắt đô thị sáng 2/10. Ảnh: Khoa Nam.

Theo đó, bức tranh kết nối vùng này sẽ có những "mạch máu" giao thông huyết mạch, trong đó, tuyến metro nối Thủ Dầu Một về trung tâm TPHCM dài hơn 33km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng. Tuyến chạy qua các trục đường sầm uất như Phạm Ngọc Thạch, đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Nguyễn Thị Minh Khai... với 24 nhà ga kết hợp nổi và ngầm. Ga cuối tại công viên Tao Đàn sẽ đóng vai trò điểm trung chuyển quan trọng, kết nối trực tiếp với tuyến ngầm Bến Thành - Tham Lương.

Tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 23km, mức vốn sơ bộ hơn 86.000 tỷ đồng. Dự án giải quyết triệt để bài toán ùn tắc nội đô, tạo hành lang vận tải khối lượng lớn kết nối xuyên suốt sân bay Tân Sơn Nhất với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Phối cảnh thiết kế ga ngầm Tao Đàn của metro Bến Thành - Tham Lương, tương lai sẽ kết nối tuyến Thủ Dầu Một và số 3. Ảnh: MAUR.

Tuyến metro kết nối TP mới Bình Dương với Suối Tiên có chiều dài gần 31km, tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng, đi qua các đô thị công nghiệp lớn như Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Dĩ An để chạm ngõ ga Bến xe Suối Tiên. Khi vận hành, tuyến sẽ gắn kết hữu cơ với metro số 1 hiện hữu, hướng thẳng về Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, Tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ cũng đang được kiến nghị kéo dài trực tiếp đến sân bay Long Thành, hoàn thiện mảnh ghép giao thông liên vùng.

Metro số 2 đang tăng tốc

Trong lúc các "siêu dự án" liên vùng đang ráo riết hoàn thiện pháp lý, Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hạt nhân hiện thực hóa mạng lưới đang chuyển động mạnh mẽ trên công trường thực tế. Dự án có chiều dài 11,3 km (gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot), tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng.

Các tuyến metro dự kiến khởi công cuối năm 2026 giúp nâng cao khả năng liên kết vùng.

Chia sẻ về tiến độ dự án, ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban quản lý Dự án 2 (MAUR) - cho biết: “Từ mốc khởi công chính thức ngày 15/01/2026 và ký kết hợp đồng EPC vào tháng 4/2026, chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ 506 lỗ khoan khảo sát địa chất vào tháng 6 vừa qua để phục vụ thiết kế kết cấu nền móng. Hiện tại, thành phố đã phê duyệt thiết kế và đang đồng loạt thi công 5 nhà ga trên tuyến gồm ST04, ST05 ở đường Lê Thị Riêng, ST06 đoạn đường Phạm Văn Hai, ST09 ở Bà Quẹo và ST10 đoạn đường Phạm Văn Bạch".

Đặc biệt, hai ga ngầm trọng điểm là ST02 ở công viên Tao Đàn và ST07 ở ngã tư Bảy Hiền đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9/2026, chính thức triển khai rào chắn và phân luồng từ ngày 10/10/2026. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư yêu cầu tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7 tại các giao lộ.

Theo ông Vịnh, đơn vị đang đặt mục tiêu đưa máy đào hầm TBM về Việt Nam vào tháng 6/2027, lắp ráp trong 2-3 tháng để tiến hành khai hỏa những mét hầm đầu tiên vào quý 3/2027. Đồng thời, đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về nước trong năm 2028 để thử nghiệm tại nhà máy ở Bình Dương trước khi đưa về depot của tuyến số 2. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành kết cấu năm 2029 và chính thức về đích thương mại vào cuối năm 2030.

Nhiều tuyến metro được khởi công vào cuối năm 2026 đúng kế hoạch sẽ tạo ra cú hích thực sự trong việc kết nối giao thông liên vùng. Ảnh: Khoa Nam.

Đánh giá về yếu tố quyết định thành công của các dự án, ông Phan Công Bằng - Trưởng ban MAUR - cho biết, người dân thành phố rất đồng hành, chia sẻ và thậm chí là hy sinh lợi ích riêng khi phối hợp bàn giao mặt bằng hay chấp nhận cảnh rào chắn trước nhà, trước trường học. "Chính sự đồng thuận to lớn từ cộng đồng trong các đợt tham vấn và triển khai thực tế là động lực cực kỳ lớn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này”- ông Bằng chia sẻ.