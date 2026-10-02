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Kinh tế

BSR kiện toàn cơ chế hoạch định chiến lược, thúc đẩy phát triển bền vững

Ngọc Linh

Ngày 29/9, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức cuộc họp khởi động Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững (UBCL), nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho HĐQT về chiến lược, đầu tư và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch của ngành năng lượng.

Tăng cường năng lực hoạch định và thực thi chiến lược

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh, UBCL có vai trò hỗ trợ HĐQT trong nghiên cứu, tham mưu và giám sát việc triển khai các định hướng chiến lược của Tổng công ty, từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn, hướng tới mục tiêu năm 2035 và tầm nhìn 2050.

Theo đó, UBCL cần tập trung nghiên cứu, rà soát và cập nhật chiến lược phát triển của BSR; phân tích môi trường kinh doanh, xu hướng ngành lọc hóa dầu và năng lượng; định hướng các dự án chiến lược, mở rộng sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và các cơ hội tăng trưởng mới.

Một trong những trọng tâm của UBCL là theo dõi những thay đổi của thị trường năng lượng, xu hướng chuyển dịch năng lượng và tiến bộ công nghệ, qua đó đánh giá tác động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển của BSR.

Bên cạnh đó, UBCL tham mưu cho HĐQT về định hướng phát triển bền vững và thực hiện các cam kết ESG (môi trường, xã hội và quản trị); phân tích cơ hội, thách thức trong dài hạn, từ đó đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

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Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương chủ trì cuộc họp.

Các mục tiêu trọng yếu được theo dõi gồm chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững, trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Thức - Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam cho biết, UBCL sẽ tổ chức phối hợp theo các nhóm lĩnh vực trọng yếu, gồm: chiến lược doanh nghiệp, đầu tư và phân bổ vốn; chuyển dịch năng lượng, khí hậu và carbon; an toàn, độ tin cậy tài sản và khả năng duy trì và phục hồi hoạt động trước các biến động; môi trường, tài nguyên và kinh tế tuần hoàn; an ninh nguyên liệu, sản phẩm và thị trường; nguồn nhân lực, văn hóa và trách nhiệm xã hội; quản trị doanh nghiệp, đạo đức, rủi ro và minh bạch; công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng và chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở đó, UBCL được tổ chức thành các nhóm chuyên môn, tập trung vào chiến lược, đầu tư, M&A và phân bổ nguồn lực; nguyên liệu, thị trường và hợp tác chiến lược; phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng; công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổng hợp, dữ liệu và giám sát thực hiện.

Đối với công tác chiến lược và đầu tư, UBCL sẽ rà soát sự phù hợp giữa chiến lược BSR với chiến lược PETROVIETNAM và định hướng phát triển của quốc gia; xây dựng, phân tích các kịch bản phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2050; rà soát danh mục đầu tư 5 năm và định hướng 10-15 năm.

Các dự án được phân loại theo nhóm bắt buộc, duy trì, tăng trưởng và chuyển dịch năng lượng, qua đó hỗ trợ việc lựa chọn, xếp hạng và phân bổ nguồn vốn. UBCL đồng thời nghiên cứu các cơ hội M&A, đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, theo dõi các dự án chiến lược như Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, kho dự trữ dầu thô và hạ tầng, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)...; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT liên quan đến chiến lược và đầu tư.

Trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, UBCL sẽ theo dõi xu hướng công nghệ lọc hóa dầu, chuyển dịch năng lượng; đánh giá khả năng áp dụng các công nghệ mới tại BSR; rà soát danh mục nghiên cứu, phát triển (R&D), sáng kiến và đề xuất các lĩnh vực công nghệ cần được BSR sở hữu hoặc làm chủ.

Cùng với đó là rà soát chiến lược về bản quyền công nghệ, sở hữu trí tuệ; đánh giá danh mục chuyển đổi số, kinh tế số trên cơ sở giá trị tạo ra; theo dõi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng các tiêu chí lựa chọn, thử nghiệm, nhân rộng sáng kiến.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đặt mục tiêu trong 90 ngày tới hoàn thiện các nội dung cốt lõi của UBCL, bao gồm mục tiêu, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và lộ trình hoạt động.

UBCL sẽ trở thành đầu mối tham mưu về chiến lược trung và dài hạn của Tổng công ty, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế quản trị và định hướng chuyển đổi số của BSR.

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Các thành viên HĐQT và lãnh đạo các ban chuyên môn BSR trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững.

Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT và lãnh đạo các ban chuyên môn đã trao đổi, đóng góp ý kiến về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của UBCL. Các nội dung được quan tâm gồm chính sách đối với người lao động, quan hệ với địa phương và cổ đông, công bố thông tin, kiểm soát, nghiên cứu cơ hội đầu tư, an toàn, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khả năng phối hợp giữa các nhóm thực thi.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động chiến lược với văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm các nhóm chuyên môn có sự tương tác, chia sẻ dữ liệu và phối hợp xuyên suốt, qua đó tạo nền tảng cho quá trình ra quyết định nhanh, đồng bộ và có kiểm soát.

Hướng tới mô hình kinh doanh tích hợp, phát triển bền vững

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương yêu cầu UBCL bám sát các yêu cầu và thách thức đặt ra đối với BSR trong giai đoạn mới; chủ động cập nhật chiến lược, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

UBCL cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để BSR từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế, hướng tới phát triển mô hình kinh doanh tích hợp trong lĩnh vực lọc hóa dầu; đồng thời thường xuyên cập nhật các mục tiêu lớn, nhận diện cơ hội đầu tư, nghiên cứu cơ chế chính sách và tăng cường làm việc với các cơ quan, đối tác bên ngoài.

Chủ tịch HĐQT BSR yêu cầu công tác tham mưu phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời; thông tin, số liệu phải có nguồn gốc rõ ràng, có khả năng kiểm tra, truy xuất. Các đề xuất chiến lược phải tuân thủ quy định pháp luật, quy chế của Tổng công ty và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc khởi động UBCL được kỳ vọng tạo thêm một cơ chế chuyên môn quan trọng trong hệ thống quản trị của BSR, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chiến lược, chủ động quản trị rủi ro, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và thúc đẩy phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển Tổng công ty toàn diện, hiệu quả và có năng lực cạnh tranh trong khu vực.

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#BSR #chiến lược #phát triển bền vững #UBCL #chuyển đổi số #M&A #năng lượng

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