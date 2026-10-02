Tiền bắt đáy đột biến, PNJ vẫn nằm sàn

TPO - Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn không thể giúp mã này thoát giá sàn. Trong khi đó, VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp.

Phiên giao dịch khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán. VN-Index giảm 11,6 điểm, tương đương 0,7%, xuống 1.737 điểm. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của chỉ số, đưa mức mất điểm trong 5 phiên gần nhất lên 47,4 điểm.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là diễn biến trái chiều giữa thanh khoản và giá cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, PNJ thu hút lực cầu bắt đáy lớn ngay đầu phiên, có thời điểm hồi lên 25.450 đồng/cổ phiếu, cao hơn tham chiếu 2,8%. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, đẩy mã này về giá sàn 23.050 đồng khi đóng cửa.

Loạt cổ phiếu nằm sàn trong phiên giao dịch ngày 2/10, trong đó có PNJ.

Tổng cộng, hơn 76,1 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh, tương ứng giá trị khoảng 1.773 tỷ đồng. Đây là khối lượng giao dịch lớn nhất của mã này kể từ khi niêm yết năm 2009, đồng thời gần gấp đôi kỷ lục trước đó. Dù vậy, tính từ phiên 25/9, thị giá PNJ đã giảm 30,2%.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 58,7 triệu cổ phiếu PNJ, trong khi mua vào khoảng 4,2 triệu đơn vị. Giá trị bán ròng riêng mã này lên tới 1.265 tỷ đồng. Diễn biến cho thấy lượng cổ phiếu được hấp thụ lớn trong phiên chưa đủ tạo lực đỡ để PNJ hồi phục về giá tham chiếu.

Không chỉ PNJ, áp lực điều chỉnh còn lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên sàn HoSE, số mã giảm là 216, trong khi chỉ có 90 mã tăng. Giá trị khớp lệnh đạt 14.447 tỷ đồng, tăng 29% so với phiên trước, phần lớn nhờ giao dịch đột biến tại PNJ.

Nhóm ngân hàng có 23 mã giảm và chỉ 5 mã tăng trên cả ba sàn, lấy đi khoảng 8 điểm của VN-Index. TCB giảm 2,3%, LPB giảm 4,3%, STB giảm 2,7%; BID, MBB và VPB cũng đi xuống. Ngược chiều, HDB tăng 1,6%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán trên diện rộng. VPX giảm 4,9%, VCI giảm 4,4%, VND và VIX cùng giảm 2,9%, còn SSI mất 2,2%. Nhóm dầu khí kém tích cực khi GAS giảm 3,9%, BSR giảm 2,9% và PLX giảm 2,3%.

Ở chiều ngược lại, VIC tăng 1,8% lên 224.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp khoảng 6,4 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, mức tăng của mã này không đủ bù đắp sức ép từ phần còn lại của thị trường.

Trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 3.276 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng hơn 3.100 tỷ đồng trong phiên 1/10. Ngoài PNJ, HDB bị bán ròng khoảng 962 tỷ đồng dù giá cổ phiếu tăng 1,6%.

Một thông tin đáng chú ý khác là ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG trong thời gian từ ngày 7/10-5/11, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 2/10 là 19.600 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch dự kiến khoảng 980 tỷ đồng. Nếu mua đủ lượng đăng ký, ông Minh sẽ nâng sở hữu lên hơn 280,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,738% vốn điều lệ Hòa Phát.

Trong nhóm ngân hàng, NVB của Ngân hàng Quốc dân trở thành điểm sáng khi tăng hết biên độ 9,49%, lên 15.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 4 triệu đơn vị được khớp lệnh. Từ giữa tháng 9 đến nay, thị giá NVB đã tăng hơn 30%.

Diễn biến này diễn ra sau khi ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ.