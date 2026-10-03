Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị khởi tố vì tập kết trái quy định vỏ dây điện thải để tái chế

Thanh Hiếu

TPO - Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 140 bao jumbo chứa vỏ dây điện thải đã nghiền nhỏ do ông Q.C.Q tập kết để tái chế nhựa thải thành hạt nhựa.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Q.C.Q (trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện hành vi đổ thải trái quy định tại xóm Đèo Khê (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên).

1790934504627-1482076797185537587-285819147990189909-43c6f887b22327fd1908f33dbd7d7a23.jpg
Nơi tập kết 140 bao jumbo chứa vỏ dây điện thải được cơ quan Công an phát hiện

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 140 bao jumbo chứa vỏ dây điện thải đã nghiền nhỏ. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ số chất thải trên là do ông Q.C.Q tập kết từ tháng 4/2026 với mục đích sản xuất tái chế nhựa thải thành hạt nhựa.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Q.C.Q về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Khoản 3, Điều 235, Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#Thái Nguyên #Ô nhiễm môi trường #Tái chế nhựa #Khởi tố #Vỏ dây diện #Phong Cảnh sát kinh tế

Cùng chuyên mục

Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và một nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Chủ tài khoản Tiktok ‘Minh Sầm Sơn’ bị bắt

Chủ tài khoản Tiktok ‘Minh Sầm Sơn’ bị bắt

TPO - Biến những màn thách đấu trên mạng xã hội thành nơi cổ súy bạo lực, dùng hành vi tự gây thương tích để thu hút người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh - chủ tài khoản kênh tiktok “Minh Sầm Sơn” đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

TPO - Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc bị trộm cắp tài sản, Công an phường Gò Vấp, TPHCM tiến hành truy xét bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản là chiếc xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng. Đối tượng khai trước đó từng thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe