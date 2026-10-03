Thót tim 'hà bá nuốt' từng mảng đê bao cồn Thanh Long

TPO - Tại lễ trao Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026, các tác giả đề xuất đưa văn hóa, di sản đến học sinh từ sớm và tăng "sức đề kháng" trên không gian mạng, để người dân, nhất là thế hệ trẻ, đủ bản lĩnh trước tư tưởng ngoại lai.