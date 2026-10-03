Thót tim 'hà bá nuốt' từng mảng đê bao cồn Thanh Long

TPO - Đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục sạt lở, từng mảng đất sạt xuống sông Cổ Chiên, bờ đê và cả cồn trở nên mong manh trước những đợt triều cường sắp tới.
TPO - Ngày 2/10, tại xã Thái Thụy, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 11 xã, tập trung vào những vấn đề thiết thực từ cơ sở.
TPO - Chiều 2/10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001-04/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
TPO - Việc toàn tuyến Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/10 đánh dấu việc khép kín tuyến cao tốc dài gần 58 km, kết nối khu vực phía Tây và phía Đông TPHCM qua Đồng Nai.
TPO - Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, mặc dù dự án không đủ điều kiện được miễn.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương theo quy định.
TPO - Phường Hoàn Kiếm sẽ lắp cầu cạn cảnh quan uốn lượn qua khu vườn ven hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân tham quan từ ngày 8/10 đến 2/12, sau đó sẽ tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026”, từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Đặc khu Phú Quốc.
TPO - Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.
TPO - Tại lễ trao Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TPHCM năm 2026, các tác giả đề xuất đưa văn hóa, di sản đến học sinh từ sớm và tăng "sức đề kháng" trên không gian mạng, để người dân, nhất là thế hệ trẻ, đủ bản lĩnh trước tư tưởng ngoại lai.
TPO - Dự án xây dựng kè kết hợp chỉnh trang đô thị theo tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc dài 7,5km, có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch Đinh Mùi 2027 và 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2027.
TPO - Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn.
TPO - Nghi ngờ chiếc thuyền đang di chuyển trên sông Lam thì bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích, chính quyền xã Kim Bảng (Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống hiện trường tìm kiếm.
TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.
TPO - Qua 45 ngày đêm cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an TP Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 56.000 đối tượng nghi vấn, phát hiện hơn 1.800 người dương tính. Đây là đợt ra quân ghi nhận số lượng xử lý kỷ lục từ trước đến nay.
TPO - Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, ngăn chặn một ô tô vận chuyển khoảng 135kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đang trên đường đưa đến các quán ăn khu vực cổng trường học để tiêu thụ.