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Xã hội

Thót tim 'hà bá nuốt' từng mảng đê bao cồn Thanh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục sạt lở, từng mảng đất sạt xuống sông Cổ Chiên, bờ đê và cả cồn trở nên mong manh trước những đợt triều cường sắp tới.

Cận cảnh sạt lở đê bao cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long chiều 1/10.

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