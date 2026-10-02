Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đối thoại với nhân dân 11 xã

TPO - Ngày 2/10, tại xã Thái Thụy, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 11 xã, tập trung vào những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp là dịp để người đứng đầu cấp ủy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đồng thời trao đổi, làm rõ chủ trương, định hướng của tỉnh và cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tại buổi tiếp nhân dân.

Hội nghị ghi nhận 15 ý kiến của nhân dân các xã Thái Thụy, Thụy Anh, Tây Thụy Anh, Bắc Thụy Anh, Đông Thụy Anh, Nam Thụy Anh, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh và Nam Thái Ninh.

Các ý kiến tập trung vào nông nghiệp, thủy lợi, đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chế độ chính sách, giao thông và xây dựng. Lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận các ý kiến đều cụ thể, sát thực tiễn; đồng thời lưu ý việc đưa chính sách đến người dân còn hạn chế. Một số chính sách đã ban hành nhưng công tác tuyên truyền, triển khai chưa quyết liệt, khiến người dân chậm được thụ hưởng.

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu các cấp, ngành khắc phục tình trạng này, bảo đảm chính sách được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng. Ưu tiên nguồn lực cho các dự án tạo động lực.

Bên cạnh đó, ông cũng trao đổi về các vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân bổ vốn cho công trình, dự án trọng điểm, phát triển đảng viên và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Đối với kiến nghị xây dựng nhà văn hóa thôn, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án có khả năng tạo động lực phát triển.