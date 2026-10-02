Công chức, người lao động được nghỉ ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương theo quy định.

Ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết trong năm 2026 và 2027, trong đó có Ngày Văn hóa Việt Nam vào tháng 11 tới.

Căn cứ vào các tờ trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 1 ngày vào Ngày Văn hóa Việt Nam - thứ Ba, ngày 24/11/2026, không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Trong dịp này, các cơ quan, đơn vị phải bố trí các bộ phận ứng trực, sắp xếp lịch làm việc phù hợp để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 1 ngày vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy, ngày 28/11.

Theo đó, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 21/11 đến hết thứ Ba, ngày 24/11 và làm bù vào thứ Bảy, ngày 28/11.

Phương án 2 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc.

Theo Bộ Nội vụ, phương án không hoán đổi ngày làm việc không làm phát sinh việc điều chỉnh lịch làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với khối doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cũng khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ cho người lao động vào ngày 24/11 như với công chức, viên chức.

Theo quy định, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chính phủ kêu gọi trong dịp nghỉ lễ này các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao sẽ miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan.