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Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thanh Hà

TPO - Chiều 2/10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001-04/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

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Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhắc lại dấu mốc ngày 4/10/1961, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Từ dấu mốc ấy, lực lượng từng bước được kiện toàn, phát triển, đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ. Nhưng xuyên suốt 65 năm vẫn là một sứ mệnh không thay đổi: bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên. Sứ mệnh đó đã tôi luyện bản lĩnh và trở thành lẽ sống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trong những năm gần đây, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.

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Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trình bày diễn văn kỷ niệm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức quản lý được đẩy mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Những kết quả đó góp phần ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các nguồn lực được khai thác, sử dụng an toàn và hiệu quả.

An toàn PCCC và CNCH phải trở thành một điều kiện quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã bền bỉ nỗ lực, hy sinh, phấn đấu đạt được trong suốt 65 năm qua.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, những năm gần đây, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; Nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong công tác chiến đấu, hàng chục đồng chí đã hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

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Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển mạnh mẽ, trong đó các nghị quyết của Trung ương đặt mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Trong bối cảnh ấy, vị trí, vai trò của công tác PCCC và CNCH ngày càng đặc biệt quan trọng đối với an ninh, ổn định, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế đất nước.

"Để phát triển bền vững, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải trở thành một điều kiện quan trọng. Mỗi đô thị, dự án hạ tầng, cơ sở sản xuất, khu dân cư ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế phải được nhận diện nguy cơ, xác định trách nhiệm và chuẩn bị năng lực ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

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Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất”: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, xây dựng các trung tâm huấn luyện ứng phó khẩn cấp ba miền Bắc, Trung, Nam đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và huấn luyện chuyên sâu, bảo đảm đủ năng lực kịp thời ứng phó, giải quyết các vụ cháy tại các địa điểm phức tạp như nhà cao tầng, không gian ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở hóa chất nguy hiểm, nhà máy điện, điện hạt nhân.

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#Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH #Huân chương Bảo vệ Tổ quốc #Phòng cháy chữa cháy #Chính quy #tinh nhuệ #hiện đại

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