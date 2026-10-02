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Cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25.000 lượt xe sau ngày thông tuyến

Văn Quân

TPO - Việc toàn tuyến Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/10 đánh dấu việc khép kín tuyến cao tốc dài gần 58 km, kết nối khu vực phía Tây và phía Đông TPHCM qua Đồng Nai.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TPHCM và TP Đồng Nai, được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

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Cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt doanh thu hơn 1,8 tỷ đồng sau ngày đầu khai thác

Trước khi thông xe toàn tuyến từ 0h ngày 1/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã từng bước đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện.

Từ tháng 1/2025, đoạn từ nút giao Mỹ Yên (Km0+700), kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương, đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581) được đưa vào khai thác. Hai đoạn tuyến có tổng chiều dài gần 30 km, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM, Long An và Đồng Nai trước khi toàn bộ tuyến được hoàn thiện.

Việc thông xe toàn tuyến còn giúp các phương tiện có thêm lựa chọn di chuyển giữa khu vực phía Tây và phía Đông TPHCM, hạn chế phụ thuộc vào các tuyến đường đô thị và quốc lộ hiện hữu.

Về mức phí, VEC cho biết đã ban hành, công bố và niêm yết trước đó. Đơn giá được ban hành 2.000 đồng/km, tùy theo phương tiện và quãng đường di chuyển mà mức phí sẽ được tính khác nhau; tất cả đều áp dụng thu phí không dừng (ETC).

Cụ thể, mức phí thấp nhất là nhóm xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho toàn tuyến là 111.694 đồng/lượt, thấp nhất là 5.341 đồng/lượt (đoạn từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao quốc lộ 1).

Nhóm xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn: mức phí toàn tuyến là 167.540 đồng/lượt.

Nhóm xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn: mức phí toàn tuyến là 223.387 đồng/lượt.

Nhóm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn; xe container dưới 40 feet: mức phí toàn tuyến là 279.234 đồng/lượt.

Nhóm xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: mức phí toàn tuyến là 446.774 đồng/lượt.

Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết, từ 0h ngày 1/10 đến 0h ngày 2/10, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành phục vụ gần 25.000 lượt phương tiện.

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Cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò quan trọng kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ

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#Đồng Nai #Cao tốc Bến Lức - Long Thành #sân bay Long Thành #Cần Thơ #TPHCM #Vũng Tàu #Biên Hòa

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