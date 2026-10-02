Quảng Ngãi miễn tiền thuê đất không đúng với dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

TPO - Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, mặc dù dự án không đủ điều kiện được miễn.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vi phạm như việc một số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý; một số xã chưa hoàn thiện hồ sơ địa chính để quản lý đất công ích, có địa phương chưa thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính đối với đất chưa sử dụng là thực hiện không đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi (trước sắp xếp) và UBND tỉnh Kon Tum chưa thực hiện cập nhật đầy đủ dữ liệu về các cơ sở nhà, đất vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định.

Theo kết luận, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước còn để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền thuê nhà kéo dài nhiều năm, có cơ sở nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước không có hợp đồng cho thuê nhà, một số hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, không được gia hạn, người thuê nhà không trả lại nhà thuê, không trả đủ tiền thuê nhà, Sở Xây dựng, Công ty QISC, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi không xử lý, thực hiện không đúng quy định.

Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định miễn, giảm tiền thuê nhà với số tiền hơn 454 triệu đồng cho Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi không đúng đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 547/QĐ-UBND miễn tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn với diện tích gần 368.000m2 (kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất đến ngày 1/3/2047) để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (xã Bình Thuận và xã Bình Trị, huyện Bình Sơn cũ, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng dự án không đủ điều kiện được miễn.

Ban quản lý các cảng cá chưa nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp (từ 2017 tới thời điểm thanh tra).

27 cơ sở nhà đất bỏ trống

Kết luận còn chỉ ra, 27 cơ sở nhà đất bỏ trống, trong đó nhiều nhà, đất là các cơ sở giáo dục, trụ sở, cơ sở sự nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

Cũng tại kết luận thanh tra, năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng (thuộc nhóm B) sử dụng vốn ngân sách nhà nước không đúng thẩm quyền.

Năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định miễn, giảm tiền thuê nhà trên 454 triệu đồng cho Công ty Phát hành sách và Văn hóa tổng hợp Quảng Ngãi không đúng đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi chuyển giao quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không đúng quy định.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Quảng Ngãi (trước sắp xếp), UBND tỉnh Kon Tum, các sở, ngành tham mưu như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước sắp xếp); UBND thành phố Kon Tum, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Kon Plông; Chủ đầu tư dự án, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất và các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời tổ chức rà soát, lập và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất công, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, kiến nghị rà soát, xử lý việc miễn tiền thuê đất không đúng quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.